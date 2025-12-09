Tin vui cho Gia Lai: Liên doanh DHN muốn mở rộng dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn

Tham dự buổi làm việc có ông Johan Van Den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á; ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Tại buổi làm việc, đại diện hai tập đoàn đã trình bày định hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Nguyên, bao gồm: vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi, chế biến xuất khẩu. Trong đó, Gia Lai là địa bàn trọng tâm trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở khu vực, hướng đến hình thành vùng nguyên liệu an toàn dịch bệnh và triển khai mô hình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Liên doanh De Heus - Hùng Nhơn hiện đang triển khai dự án Trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai tại xã Ia Le với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, áp dụng công nghệ châu Âu. Dự án khởi công từ tháng 5/2024, đã đưa vào vận hành giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý I/2026. Khi đi vào vận hành ổn định, dự án có thể cung cấp khoảng 24.000 con giống chất lượng cao mỗi năm cho thị trường miền Trung - Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất thức ăn De Heus tại KCN An Nhơn - Gia Lai, với công suất 150.000-200.000 tấn/năm đang hoạt động từ năm 2015, cũng sẽ được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất, chăn nuôi và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho địa phương.

Ông Johan Van Den Ban, Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á

Ông Johan Van Den Ban cho biết chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 của De Heus và Hùng Nhơn tại Gia Lai tập trung vào các dự án trọng điểm trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm động vật theo chuỗi giá trị khép kín, ứng dụng công nghệ cao và bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn

Ông Vũ Mạnh Hùng cho biết hệ thống chuồng trại của liên doanh được thiết kế tự động hóa hoàn toàn từ khâu cho ăn, uống đến xử lý môi trường, bảo đảm an toàn sinh học và ổn định chất lượng sản phẩm. Việc xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến cũng nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng toàn cầu, khi tỷ lệ sản phẩm thịt chế biến xuất khẩu của Việt Nam đang gia tăng.

“Cùng với Gia Lai, liên doanh De Heus - Hùng Nhơn cũng đã đầu tư và vận hành các dự án tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, từng bước hình thành hệ thống tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Nguyên’, ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ.

Tại buổi làm việc, đại diện hai tập đoàn đề xuất tỉnh Gia Lai xem xét triển khai các cơ chế hợp tác công - tư nhằm xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, phù hợp chiến lược phát triển nông nghiệp quốc gia gắn với xuất khẩu. Theo kế hoạch, hai tập đoàn sẽ mở rộng quy mô dự án tại Gia Lai lên 2.800 tỷ đồng, trở thành dự án nông nghiệp có quy mô đầu tư lớn nhất khu vực Tây Nguyên.

Không chỉ có quy mô khủng, dự án còn đáp ứng các tiêu chuẩn Halal, ISO 22000, FSSC 22000 và tiêu chuẩn xuất khẩu sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông. Đặc biệt, dự án sẽ chủ động phát triển các vùng nguyên liệu ngô quy mô lớn thông qua mô hình liên kết với hợp tác xã nông nghiệp địa phương, nhằm tạo sinh kế bền vững cho nông dân, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch UBND tình Gia Lai và đại diện các sở, ngành tại buổi làm việc với hai tập đoàn

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của hai tập đoàn đối với ngành nông nghiệp địa phương. Đồng thời khẳng định sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng, giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng giới thiệu đến lãnh đạo hai tập đoàn những lĩnh vực mà địa phương đang kêu gọi đầu tư như: chăn nuôi công nghệ cao, chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, vùng nguyên liệu... Đặc biệt, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn giới thiệu đến hai tập đoàn khu vực đèo An Khê. Đây là khu vực có vị trí địa lý phù hợp cho lĩnh vực chăn nuôi có quy mô lớn.

Nhân dịp này, đại diện Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đã trao tặng 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, góp phần hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Tại Tây Ninh, một trong những địa bàn trọng điểm, vào ngày 5/12 hai tập đoàn đã làm lễ khởi công dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 6 và dự kiến sẽ tiếp tục khởi công dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ DHN Tây Ninh 4 vào ngày mai 9/12. Đây là 2 dự án nằm trong chuỗi 12 dự án tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng.



