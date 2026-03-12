Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho hàng triệu người dùng Gemini

12-03-2026 - 10:31 AM | Kinh tế số

Google mang đến tin cực vui khi chính thức 'mở khóa' hàng loạt quyền năng siêu trợ lý cho Gemini, giúp hàng triệu người dùng tự động hóa hoàn toàn các thao tác gom nhặt dữ liệu, soạn thảo và thiết kế trên hệ sinh thái Workspace chỉ trong tích tắc.

Google vừa chính thức tung ra một bước tiến mới trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo khi tích hợp sâu mô hình Gemini vào toàn bộ hệ sinh thái Workspace. Giờ đây, việc người dùng phải ngồi hàng giờ đồng hồ để lục lại hàng trăm email, tin nhắn hay tệp tin cũ nhằm chuẩn bị cho một bản thảo sắp trở thành dĩ vãng.

Tin vui cho hàng triệu người dùng Gemini- Ảnh 1.

Điểm đáng chú ý nhất của đợt nâng cấp này là khả năng liên kết dữ liệu xuyên suốt giữa Docs, Sheets, Slides và Drive. Thay vì phải sao chép thủ công, bạn chỉ cần đưa ra một câu lệnh đơn giản như yêu cầu soạn bản kế hoạch marketing dựa trên email trao đổi tuần trước và biên bản họp. Ngay lập tức, Gemini sẽ tự động truy cập vào hòm thư Gmail, tìm kiếm các tệp tin liên quan trong Drive để nhào nặn ra một bản thảo hoàn chỉnh chỉ trong vài giây. Bà Yulie Kwon Kim, Phó chủ tịch Google Workspace khẳng định tính năng này sẽ phá bỏ rào cản thời gian của khâu chuẩn bị thủ công, giúp người dùng vượt qua sự bế tắc khi viết những dòng đầu tiên.

Không chỉ dừng lại ở khả năng soạn thảo tổng hợp, mỗi ứng dụng trong bộ Google Workspace đều nhận được những nâng cấp đáng giá mang tính cá nhân hóa cao. Với Google Docs, người dùng có thể tinh chỉnh văn phong ngay trên từng đoạn văn bản được bôi đen, linh hoạt chuyển đổi từ phong cách trẻ trung sang chuyên nghiệp chỉ bằng một cú nhấp chuột. Trong khi đó, Google Sheets nay đã có thể tự động tạo bảng tính, danh sách việc cần làm hoặc lập bảng so sánh báo giá từ các dữ liệu trích xuất ngay trong hộp thư đến.

Tin vui cho hàng triệu người dùng Gemini- Ảnh 2.

Đối với công việc thiết kế, Google Slides hỗ trợ tạo các slide riêng lẻ dựa trên nội dung có sẵn và tự động phối màu sắc đồng bộ với toàn bộ bài thuyết trình. Đặc biệt nhất là Google Drive, ứng dụng này đã biến thành một bộ não thực thụ nhờ tính năng trò chuyện trực tiếp với tệp tin. Bạn hoàn toàn có thể yêu cầu AI tóm tắt tài liệu dài hoặc tìm kiếm các thông tin chuyên sâu có kèm theo trích dẫn nguồn cụ thể.

Dù sở hữu quyền năng lớn có thể can thiệp sâu vào dữ liệu, Google khẳng định Gemini sẽ không tự ý đọc thư từ của người dùng trừ khi được yêu cầu trực tiếp qua câu lệnh. Gã khổng lồ tìm kiếm cũng không quên cảnh báo về việc AI vẫn có thể mắc lỗi hoặc tự bịa ra dữ liệu trong quá trình tổng hợp. Do đó, sự kiểm duyệt của con người vẫn là yếu tố then chốt nhất trước khi nhấn nút xuất bản bất kỳ tài liệu nào.

Hiện tại, những tính năng tự động hóa này đang được triển khai thử nghiệm cho người dùng đăng ký gói Google AI Ultra và Pro, hứa hẹn sẽ làm thay đổi hoàn toàn thói quen làm việc văn phòng trong tương lai gần.

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
Google, Gemini

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ 3 ngày nữa, quy định về CCCD của hàng triệu người dân sẽ có thay đổi quan trọng

Chỉ 3 ngày nữa, quy định về CCCD của hàng triệu người dân sẽ có thay đổi quan trọng Nổi bật

Google Photos bổ sung tùy chọn tắt tìm kiếm AI, cho phép người dùng quay lại trải nghiệm cũ

Google Photos bổ sung tùy chọn tắt tìm kiếm AI, cho phép người dùng quay lại trải nghiệm cũ Nổi bật

Công nghệ 12/3: Trung Quốc cảnh báo AI OpenClaw trong khu vực nhà nước

Công nghệ 12/3: Trung Quốc cảnh báo AI OpenClaw trong khu vực nhà nước

09:09 , 12/03/2026
TPHCM sắp khởi công dự án Trung tâm dữ liệu AI trị giá 2,1 tỷ USD

TPHCM sắp khởi công dự án Trung tâm dữ liệu AI trị giá 2,1 tỷ USD

08:45 , 12/03/2026
Việt Nam có kho báu khủng, Mỹ 4 lần đánh tiếng, Trung Quốc 2 lần ngỏ ý hợp tác, công nghệ 2 siêu cường có gì?

Việt Nam có kho báu khủng, Mỹ 4 lần đánh tiếng, Trung Quốc 2 lần ngỏ ý hợp tác, công nghệ 2 siêu cường có gì?

22:27 , 11/03/2026
Viettel Money “bắt tay” fintech Mỹ thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới bằng công nghệ blockchain

Viettel Money “bắt tay” fintech Mỹ thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới bằng công nghệ blockchain

21:38 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên