Tin vui cho hàng triệu người dùng Gemini

Google vừa chính thức tung ra một bước tiến mới trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo khi tích hợp sâu mô hình Gemini vào toàn bộ hệ sinh thái Workspace. Giờ đây, việc người dùng phải ngồi hàng giờ đồng hồ để lục lại hàng trăm email, tin nhắn hay tệp tin cũ nhằm chuẩn bị cho một bản thảo sắp trở thành dĩ vãng.

Điểm đáng chú ý nhất của đợt nâng cấp này là khả năng liên kết dữ liệu xuyên suốt giữa Docs, Sheets, Slides và Drive. Thay vì phải sao chép thủ công, bạn chỉ cần đưa ra một câu lệnh đơn giản như yêu cầu soạn bản kế hoạch marketing dựa trên email trao đổi tuần trước và biên bản họp. Ngay lập tức, Gemini sẽ tự động truy cập vào hòm thư Gmail, tìm kiếm các tệp tin liên quan trong Drive để nhào nặn ra một bản thảo hoàn chỉnh chỉ trong vài giây. Bà Yulie Kwon Kim, Phó chủ tịch Google Workspace khẳng định tính năng này sẽ phá bỏ rào cản thời gian của khâu chuẩn bị thủ công, giúp người dùng vượt qua sự bế tắc khi viết những dòng đầu tiên.

Không chỉ dừng lại ở khả năng soạn thảo tổng hợp, mỗi ứng dụng trong bộ Google Workspace đều nhận được những nâng cấp đáng giá mang tính cá nhân hóa cao. Với Google Docs, người dùng có thể tinh chỉnh văn phong ngay trên từng đoạn văn bản được bôi đen, linh hoạt chuyển đổi từ phong cách trẻ trung sang chuyên nghiệp chỉ bằng một cú nhấp chuột. Trong khi đó, Google Sheets nay đã có thể tự động tạo bảng tính, danh sách việc cần làm hoặc lập bảng so sánh báo giá từ các dữ liệu trích xuất ngay trong hộp thư đến.

Đối với công việc thiết kế, Google Slides hỗ trợ tạo các slide riêng lẻ dựa trên nội dung có sẵn và tự động phối màu sắc đồng bộ với toàn bộ bài thuyết trình. Đặc biệt nhất là Google Drive, ứng dụng này đã biến thành một bộ não thực thụ nhờ tính năng trò chuyện trực tiếp với tệp tin. Bạn hoàn toàn có thể yêu cầu AI tóm tắt tài liệu dài hoặc tìm kiếm các thông tin chuyên sâu có kèm theo trích dẫn nguồn cụ thể.

Dù sở hữu quyền năng lớn có thể can thiệp sâu vào dữ liệu, Google khẳng định Gemini sẽ không tự ý đọc thư từ của người dùng trừ khi được yêu cầu trực tiếp qua câu lệnh. Gã khổng lồ tìm kiếm cũng không quên cảnh báo về việc AI vẫn có thể mắc lỗi hoặc tự bịa ra dữ liệu trong quá trình tổng hợp. Do đó, sự kiểm duyệt của con người vẫn là yếu tố then chốt nhất trước khi nhấn nút xuất bản bất kỳ tài liệu nào.

Hiện tại, những tính năng tự động hóa này đang được triển khai thử nghiệm cho người dùng đăng ký gói Google AI Ultra và Pro, hứa hẹn sẽ làm thay đổi hoàn toàn thói quen làm việc văn phòng trong tương lai gần.