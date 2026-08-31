Tin vui cho người mua iPhone 18 Pro Max

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất từ leaker Lanzuk thông qua mạng xã hội Weibo, phiên bản iPhone 18 Pro Max dành cho thị trường Mỹ có thể được trang bị viên pin lên đến 5.567 mAh. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng khoảng 9% so với mức 5.088 mAh của thế hệ iPhone 17 Pro Max hiện tại. Đối với phiên bản quốc tế vẫn giữ khe cắm SIM vật lý, dung lượng pin dự kiến đạt mức 5.391 mAh, tương đương mức tăng khoảng 12%.

Không chỉ riêng dòng Max, phiên bản iPhone 18 Pro cũng ghi nhận sự nâng cấp với viên pin 4.288 mAh cho bản Mỹ và 4.056 mAh cho bản quốc tế. Nếu những dữ liệu này chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ chính thức trở thành mẫu điện thoại sở hữu viên pin lớn nhất mà Apple từng sản xuất thương mại.

Việc gia tăng dung lượng pin lớn chắc chắn sẽ kéo theo những thay đổi trực tiếp về ngoại hình của thiết bị. Các báo cáo chỉ ra rằng bộ đôi iPhone 18 Pro có thể sở hữu độ dày từ 9,9 đến 10,9 mm, tăng lên đáng kể so với độ dày 8,8 mm của thế hệ hiện hành. Trọng lượng của mẫu iPhone 18 Pro Max cũng được dự đoán sẽ chạm ngưỡng 240 gram, nặng hơn so với con số 233 gram của iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, viên pin không phải là nguyên nhân duy nhất khiến máy trở nên đồ sộ hơn. Apple đang trong quá trình phát triển hệ thống camera có khẩu độ thay đổi, công nghệ này đòi hỏi tích hợp thêm nhiều không gian cho các thành phần cơ khí phức tạp bên trong cụm camera, khiến tổng thể thiết bị buộc phải dày lên.

Sự thay đổi về thiết kế này cho thấy rõ định hướng của Apple trong việc tối ưu hóa hiệu năng thay vì ngoại hình mỏng nhẹ. Hãng hiện đang nghiên cứu hệ thống tản nhiệt buồng hơi kết hợp cùng vật liệu thép không gỉ để kiểm soát nhiệt độ thật tốt. Khi kết hợp cùng con chip A20 Pro tối ưu hiệu suất năng lượng, hệ thống này sẽ giải quyết triệt để bài toán tiêu thụ điện khi người dùng xử lý các tính năng AI liên tục ngay trên thiết bị. Việc người dùng ngày càng có nhu cầu cao trong chỉnh sửa video, chơi game đồ họa nặng và dùng AI nội bộ đã buộc định hướng phần cứng phải thay đổi. Dù iPhone 18 Pro Max có thể nặng tương đương với iPhone 14 Pro Max, nhưng giới công nghệ đánh giá đây hoàn toàn là một sự đánh đổi xứng đáng và thiết thực để mang lại thời lượng sử dụng vượt trội cho người dùng.

Theo PhoneArena