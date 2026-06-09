Tin vui cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

BHXH Việt Nam vừa ban hành quy trình mới về hỗ trợ, tư vấn, giải đáp vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN.

Theo quy định mới nhất, người lao động và các tổ chức doanh nghiệp giờ đây có thể dễ dàng gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc phản ánh thông qua một hệ sinh thái kênh liên lạc đa dạng. Người dân có thể gọi trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900.9068, gửi yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử chính thức của ngành hoặc tương tác trên các nền tảng mạng xã hội đã được xác thực.

Bên cạnh đó, cơ quan bảo hiểm các cấp vẫn tiếp tục duy trì việc tiếp nhận thông tin qua thư điện tử công vụ, dịch vụ bưu chính truyền thống, đường dây nóng địa phương và các hoạt động tiếp xúc trực tiếp. Sự mở rộng đồng bộ này đi kèm với trình tự xử lý minh bạch, đảm bảo mọi ý kiến đều được phản hồi kịp thời và đạt chất lượng tốt nhất, giúp người tham gia yên tâm thụ hưởng các quyền lợi chính đáng.

Song song với việc mở rộng không gian tiếp nhận thông tin, cơ quan quản lý cũng đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố an toàn dữ liệu trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số. Toàn bộ viên chức và người lao động trong hệ thống bị ràng buộc bởi các quy định bảo mật vô cùng nghiêm ngặt. Việc cung cấp hay tiết lộ dữ liệu cá nhân, thông tin lịch sử tham gia bảo hiểm của người dân bị nghiêm cấm tuyệt đối nếu chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý hoặc sự cho phép theo quy định. Động thái siết chặt quản lý này nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi riêng tư cho một lượng lớn người dùng đang không ngừng tăng lên trên toàn hệ thống.

Các bước kiểm tra thông tin trên VssID:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng: Mở ứng dụng VssID trên điện thoại, đăng nhập bằng Mã số BHXH (10 số cuối trên thẻ BHYT) hoặc tài khoản VNeID sau đó nhập mật khẩu cá nhân.

Kiểm tra thông tin thẻ BHYT: Tại giao diện màn hình chính, chọn mục Quản lý cá nhân → Chọn Thẻ BHYT. Hệ thống sẽ hiển thị thời hạn sử dụng thẻ, nơi khám chữa bệnh ban đầu và thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục.

Kiểm tra quá trình tham gia BHXH: Chọn mục Tra cứu → Chọn Quá trình tham gia BHXH. Tại đây bạn sẽ thấy chi tiết lịch sử đóng và mức lương đóng BHXH của từng tháng, từng năm.

Kiểm tra chế độ hưởng (Thai sản, Ốm đau, BHTN): Chuyển sang tab Thông tin hưởng, chọn các mục BHXH một lần, Ốm đau, Thai sản, hoặc BHTN (Bảo hiểm thất nghiệp) để xem các khoản đã được chi trả

Thống kê đến hết tháng 5/2026 cho thấy sức hút của các chính sách an sinh xã hội ngày càng lớn. Cả nước hiện có gần 22 triệu người tham gia BHXH, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 12% so với cùng kỳ năm trước. Mạng lưới an sinh cũng bao phủ rộng khắp với hơn 17 triệu người tham gia BHTN và xấp xỉ 99 triệu người sở hữu thẻ BHYT. Những con số này minh chứng cho năng lực vận hành hiệu quả của toàn ngành. Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm nay, hệ thống đã xử lý và chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho hơn 3,6 triệu lượt người lao động, giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho hơn 239.000 trường hợp, đồng thời đảm bảo thông suốt quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho hơn 77 triệu lượt người. Việc chuẩn hóa quy trình chăm sóc khách hàng lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá, giúp mọi thủ tục hành chính trở nên thân thiện và tiện lợi hơn bao giờ hết.