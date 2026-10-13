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279 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

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Người tham gia giao thông chú ý kiểm tra danh sách và thực hiện nộp phạt theo quy định.

Ngày 13/10/2026, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông báo danh sách các phương tiện vi phạm giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Theo đó, từ ngày 1/10/2026 đến ngày 10/10/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Ninh Bình phát hiện 279 trường hợp bị xử lý phạt nguội.

Đối với hành vi điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, người vi phạm bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị tước 1-3 tháng Giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Ninh Bình khuyến cáo: Người tham gia giao thông khi đến đường ngang giao cắt với đường sắt tuyệt đối không vượt đèn đỏ, không cố tình băng qua khi cần chắn đang hạ hoặc đã hạ, không đánh đổi sự an toàn của bản thân và cộng đồng chỉ vì sự vội vàng nhất thời.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Biển số Thời gian vi phạm Địa điểm vi phạm Loại phương tiện Màu biển Hành vi vi phạm
1 90C-121.45 01-10-2026 01:33 Ngã 5 đường DT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2 51K-525.24 01-10-2026 06:23 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3 90A-046.67 01-10-2026 06:30 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4 30E-255.66 01-10-2026 06:53 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
5 35A-600.12 01-10-2026 06:56 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6 29C-649.97 01-10-2026 07:15 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Xitéc chở khí hóa lỏng Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
7 29R-070.83 01-10-2026 07:22 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
8 90C-073.16 01-10-2026 07:36 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9 12RM02181 01-10-2026 07:40 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
10 29B-054.57 01-10-2026 07:41 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11 35A-610.98 01-10-2026 07:51 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
12 18A-420.47 01-10-2026 08:20 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
13 30M-608.96 01-10-2026 09:00 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14 36B-427.42 01-10-2026 10:28 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
15 36C-418.31 01-10-2026 10:28 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có cần cẩu Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
16 30H-099.91 01-10-2026 11:00 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
17 15H-153.10 01-10-2026 14:13 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18 35A-098.75 01-10-2026 16:00 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19 30M-578.89 01-10-2026 16:07 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20 18A-436.27 01-10-2026 17:12 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21 90C-059.29 01-10-2026 17:31 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22 15H-147.35 01-10-2026 17:42 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có khung mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23 30L-112.43 01-10-2026 18:05 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24 35A-687.81 01-10-2026 18:28 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25 35A-746.83 01-10-2026 21:29 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26 90C-096.66 02-10-2026 00:27 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27 90A-219.62 02-10-2026 01:03 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28 35RM00821 02-10-2026 02:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình SMRM tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29 90RM00057 02-10-2026 05:41 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình SMRM tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
30 29E-231.08 02-10-2026 06:41 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31 29E-236.16 02-10-2026 07:03 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32 90A-140.52 02-10-2026 07:31 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
33 89A-560.81 02-10-2026 07:52 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34 90C-115.13 02-10-2026 08:42 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35 89H-038.11 02-10-2026 09:20 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36 36A-948.03 02-10-2026 09:26 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37 90C-086.87 02-10-2026 09:38 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng;
38 90C-069.50 02-10-2026 12:01 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39 30A-063.53 02-10-2026 12:32 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40 90D-008.20 02-10-2026 14:27 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41 29H-015.90 02-10-2026 15:05 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42 90C-098.52 02-10-2026 15:08 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
43 90A-173.71 02-10-2026 16:28 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
44 50H-458.08 02-10-2026 16:30 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
45 35A-350.98 02-10-2026 16:40 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
46 30M-163.69 02-10-2026 17:20 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
47 90A-255.30 02-10-2026 17:26 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
48 29K-031.16 02-10-2026 17:31 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
49 50H-883.27 02-10-2026 17:45 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
50 90A06534 02-10-2026 21:28 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
51 30A-890.26 03-10-2026 00:07 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
52 29E63030 03-10-2026 00:42 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
53 90A28829 03-10-2026 05:09 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
54 29H80366 03-10-2026 07:18 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
55 29K11909 03-10-2026 08:07 Ngã 4 đường Nguyễn An Ninh + đường QL1A Phường Hà Nam, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
56 30H21935 03-10-2026 08:19 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (QL21A) + đường Lý Thái Tổ Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
57 34B01438 03-10-2026 08:35 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
58 29E27578 03-10-2026 09:43 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
59 30H72824 03-10-2026 12:13 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
60 15H02811 03-10-2026 13:57 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
61 18C02180 03-10-2026 15:26 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
62 29H15487 03-10-2026 15:33 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
63 29E28650 03-10-2026 15:38 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
64 90C11278 03-10-2026 16:03 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
65 14C14600 03-10-2026 16:10 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
66 29E02976 03-10-2026 16:54 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
67 90C06295 03-10-2026 17:24 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
68 90A01668 03-10-2026 19:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
69 90A-267.55 03-10-2026 20:32 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng;
70 90C-124.76 03-10-2026 22:52 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng;
71 90A-163.45 03-10-2026 22:57 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
72 14A-363.13 04-10-2026 02:24 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
73 29K-111.16 04-10-2026 03:20 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
74 90A-301.01 04-10-2026 05:51 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
75 15K-750.43 04-10-2026 06:53 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
76 90A-211.83 04-10-2026 08:53 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
77 29K-049.08 04-10-2026 11:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
78 90A-185.56 04-10-2026 11:39 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
79 51G-816.41 04-10-2026 11:45 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
80 90A-015.48 04-10-2026 12:44 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
81 90A-268.42 04-10-2026 12:46 Km 241+720 Ql1A thuộc địa phận Phố Tâng Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
82 17A-597.54 04-10-2026 12:53 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
83 18A-392.11 04-10-2026 13:14 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
84 89H-153.70 04-10-2026 13:46 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
85 90A-255.55 04-10-2026 14:09 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
86 20LD00083 04-10-2026 14:20 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
87 18A-490.45 04-10-2026 14:36 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
88 31F7035 04-10-2026 16:20 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
89 29K-020.64 05-10-2026 00:27 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
90 29E-560.62 05-10-2026 05:50 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải đông lạnh Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
91 35H-059.77 05-10-2026 06:37 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
92 35A-656.06 05-10-2026 07:19 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
93 90A-255.55 05-10-2026 07:50 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
94 29KT11087 05-10-2026 08:06 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
95 30M-494.81 05-10-2026 09:15 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
96 29E-672.97 05-10-2026 09:20 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
97 90A-208.40 05-10-2026 09:29 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
98 30M-537.54 05-10-2026 09:59 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
99 61C-588.82 05-10-2026 10:01 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
100 35H-132.55 05-10-2026 10:20 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
101 30M-839.99 05-10-2026 10:35 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
102 75A-197.63 05-10-2026 10:49 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
103 20H-079.61 05-10-2026 12:27 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
104 30M-323.99 05-10-2026 13:02 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
105 90A-078.87 05-10-2026 13:09 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
106 43G-000.15 05-10-2026 13:26 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
107 35A-631.69 05-10-2026 13:33 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
108 37H-188.01 05-10-2026 13:49 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải chở pallet chứa gỗ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
109 18A-510.54 05-10-2026 14:15 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
110 18D-006.28 05-10-2026 15:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
111 90A-272.47 05-10-2026 16:24 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
112 18H00942 06-10-2026 01:25 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
113 90C11901 06-10-2026 07:16 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
114 90A12481 06-10-2026 07:19 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
115 35A61874 06-10-2026 07:34 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
116 89H11541 06-10-2026 08:32 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
117 29A81608 06-10-2026 09:38 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
118 90C00615 06-10-2026 10:31 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
119 35A82063 06-10-2026 11:02 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
120 90H04882 06-10-2026 11:22 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
121 15B03745 06-10-2026 12:23 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
122 15B29961 06-10-2026 12:23 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
123 35N6548 06-10-2026 13:36 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
124 29A99550 06-10-2026 14:08 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
125 89H06407 06-10-2026 14:32 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
126 30M60537 06-10-2026 15:24 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
127 29H52345 06-10-2026 15:30 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
128 90A13836 06-10-2026 15:51 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
129 90C13160 06-10-2026 16:41 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
130 90H03946 06-10-2026 17:17 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
131 20B06351 06-10-2026 22:09 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
132 90A04603 06-10-2026 22:25 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
133 89H17322 06-10-2026 23:02 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
134 29A-245.78 07-10-2026 01:10 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
135 29E-618.23 07-10-2026 07:30 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
136 90A-147.42 07-10-2026 07:35 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
137 30C-677.99 07-10-2026 08:38 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
138 37K-884.63 07-10-2026 08:43 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
139 30H-839.37 07-10-2026 08:46 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
140 89E-007.14 07-10-2026 10:39 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
141 36RM02590 07-10-2026 10:43 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM tải (chở Pallel chứa gỗ) Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
142 17H-034.90 07-10-2026 11:54 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
143 36A-174.98 07-10-2026 12:52 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
144 90A-200.70 07-10-2026 13:01 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
145 99R-004.08 07-10-2026 13:52 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
146 36H-171.92 07-10-2026 15:08 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
147 90C-075.94 07-10-2026 16:19 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
148 34C-161.34 07-10-2026 16:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
149 89A-240.69 07-10-2026 16:26 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
150 99R-006.97 07-10-2026 16:42 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
151 90A-308.75 07-10-2026 16:55 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
152 35H-088.48 07-10-2026 17:28 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
153 30G-104.15 07-10-2026 17:46 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
154 90F-003.47 07-10-2026 22:36 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
155 30P2148 07-10-2026 22:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
156 12RM02270 07-10-2026 23:16 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
157 90C08923 08-10-2026 05:51 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
158 90H04771 08-10-2026 06:04 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có cần cẩu Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
159 30B15965 08-10-2026 06:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
160 50H17886 08-10-2026 06:55 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
161 35C05210 08-10-2026 07:20 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có cần cẩu Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
162 90C13510 08-10-2026 07:51 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
163 29D62289 08-10-2026 07:59 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
164 29C68703 08-10-2026 08:05 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
165 34A41601 08-10-2026 09:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
166 29E52457 08-10-2026 09:41 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
167 90C14442 08-10-2026 10:03 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
168 90H01519 08-10-2026 10:19 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
169 35A08069 08-10-2026 10:20 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
170 99H00856 08-10-2026 10:31 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô chở pallet Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
171 99H15090 08-10-2026 11:22 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
172 29E43285 08-10-2026 12:13 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
173 29K03076 08-10-2026 12:18 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
174 14C40713 08-10-2026 12:21 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
175 35H14790 08-10-2026 12:26 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
176 35A45535 08-10-2026 12:33 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
177 90G00184 08-10-2026 13:17 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
178 90A29898 08-10-2026 13:41 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
179 90A21615 08-10-2026 13:58 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
180 35H09742 08-10-2026 14:22 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
181 51L50108 08-10-2026 14:27 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
182 90A29806 08-10-2026 15:04 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
183 29A75855 08-10-2026 15:25 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
184 29E02521 08-10-2026 15:33 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
185 35H08831 08-10-2026 15:42 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
186 89C24605 08-10-2026 15:42 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
187 36R00981 08-10-2026 15:46 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
188 90C13510 08-10-2026 16:13 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
189 15RM05806 08-10-2026 16:23 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
190 36K91764 08-10-2026 16:30 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
191 15C18722 08-10-2026 16:32 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
192 35A73749 08-10-2026 16:39 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
193 34RM01015 08-10-2026 16:50 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM xi téc Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
194 35B00932 08-10-2026 16:56 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
195 35A70701 08-10-2026 17:33 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
196 90A15385 08-10-2026 20:27 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
197 37F00236 09-10-2026 02:31 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
198 35A60012 09-10-2026 06:04 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
199 89R02292 09-10-2026 06:20 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
200 35H15101 09-10-2026 06:40 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
201 18A35939 09-10-2026 06:43 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
202 35A59680 09-10-2026 07:57 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
203 30B-542.78 09-10-2026 08:09 Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
204 30B-460.29 09-10-2026 08:20 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
205 29B-054.57 09-10-2026 08:38 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
206 30K-569.79 09-10-2026 09:10 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
207 15C-197.04 09-10-2026 09:53 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
208 90C-047.05 09-10-2026 10:38 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
209 35A-455.96 09-10-2026 10:45 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
210 34C-175.54 09-10-2026 10:46 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
211 34C-161.34 09-10-2026 10:47 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
212 89A-362.72 09-10-2026 10:48 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
213 29H-647.04 09-10-2026 11:01 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
214 29B-123.59 09-10-2026 11:08 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
215 89A-081.99 09-10-2026 11:09 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
216 36A-605.89 09-10-2026 12:01 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
217 30L-666.00 09-10-2026 13:21 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
218 90A-078.28 09-10-2026 13:39 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
219 90T7200 09-10-2026 14:20 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
220 90C-127.41 09-10-2026 14:29 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
221 30H-726.63 09-10-2026 14:46 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
222 88H-006.38 09-10-2026 14:50 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải chở mô tô, xe máy Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
223 90A-369.70 09-10-2026 14:51 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
224 35C-044.99 09-10-2026 15:04 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
225 35A-781.80 09-10-2026 15:43 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
226 18C-074.14 09-10-2026 15:47 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
227 36H-124.28 09-10-2026 16:29 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
228 35H-034.81 09-10-2026 16:47 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
229 90H-044.51 09-10-2026 16:51 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
230 89C-206.62 09-10-2026 17:15 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
231 35B-008.41 09-10-2026 17:33 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
232 90A-302.65 09-10-2026 19:13 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
233 18A-717.10 09-10-2026 19:15 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
234 30H-303.79 09-10-2026 20:03 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
235 35A-466.64 09-10-2026 22:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
236 18A50241 10-10-2026 01:28 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
237 17A45080 10-10-2026 03:19 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
238 35A60012 10-10-2026 06:06 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
239 34H05732 10-10-2026 06:27 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
240 30G17193 10-10-2026 06:47 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
241 35H16043 10-10-2026 07:13 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
242 90A13340 10-10-2026 07:23 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
243 18A25175 10-10-2026 07:36 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
244 90T6272 10-10-2026 07:37 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
245 29C43199 10-10-2026 07:45 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
246 90A05057 10-10-2026 08:09 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
247 90A29289 10-10-2026 08:11 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
248 35H05687 10-10-2026 08:35 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
249 29RM06450 10-10-2026 08:36 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
250 90A30183 10-10-2026 08:43 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
251 35A66989 10-10-2026 09:09 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
252 31F7035 10-10-2026 09:13 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
253 35B01922 10-10-2026 09:20 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô bơm bê tông Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
254 36H23149 10-10-2026 09:39 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
255 90H02960 10-10-2026 09:59 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
256 28A18351 10-10-2026 10:48 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
257 90A22797 10-10-2026 11:21 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
258 89H02767 10-10-2026 11:28 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
259 29E92126 10-10-2026 11:38 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
260 19R00149 10-10-2026 12:01 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
261 90C12563 10-10-2026 12:48 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
262 90A14626 10-10-2026 13:21 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
263 36H17571 10-10-2026 13:23 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
264 89C36143 10-10-2026 13:30 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
265 35A69320 10-10-2026 13:38 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
266 89A18055 10-10-2026 13:42 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
267 34C18126 10-10-2026 13:43 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
268 90A39632 10-10-2026 14:07 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
269 36A53105 10-10-2026 15:01 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
270 35R02071 10-10-2026 15:03 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM tải có khung mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
271 35A57751 10-10-2026 15:06 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có cần cẩu Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
272 29C70150 10-10-2026 15:10 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
273 99A94673 10-10-2026 16:49 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
274 37R04154 10-10-2026 17:08 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
275 90A20341 10-10-2026 17:14 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
276 29F01843 10-10-2026 17:27 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
277 90A19103 10-10-2026 17:37 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
278 30K05511 10-10-2026 18:21 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
279 90A19292 10-10-2026 19:52 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

Cách tra cứu phạt nguội năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi Vượt đường ngang khi đèn đỏ

279 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.

Ảnh tạo bởi Ai

Theo Trang Anh

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