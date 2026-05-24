Tin vui cho tất cả người dùng ChatGPT

Từ trước đến nay, rào cản lớn nhất khiến người dùng e ngại khi xử lý công việc phức tạp trên các nền tảng AI là việc mọi tài liệu tải lên hay bảng tính do hệ thống tạo ra đều tự động biến mất khi phiên làm việc kết thúc. Nhằm xóa bỏ giới hạn này, OpenAI đã chính thức tích hợp tính năng Thư viện hoàn toàn mới. Giờ đây, toàn bộ các tệp tin từ văn bản PDF, báo cáo tài chính, slide thuyết trình cho đến các bảng dữ liệu Excel đều sẽ được giữ lại vĩnh viễn trong một kho lưu trữ dài hạn. Sự nâng cấp này giúp ChatGPT vận hành giống như một hệ sinh thái đám mây thông minh thay vì chỉ là một công cụ hỏi đáp đơn thuần như trước.

Điểm khiến cộng đồng công nghệ thực sự phấn khích chính là chính sách phân bổ không gian lưu trữ vô cùng rộng rãi từ OpenAI. Khác với thông lệ thường khóa các tính năng cao cấp sau bức tường trả phí, hãng quyết định mở quyền tiếp cận kho lưu trữ cho tất cả mọi người. Cụ thể, các tài khoản hoàn toàn miễn phí sẽ được nhận ngay 500 MB dung lượng, một con số cực kỳ lý tưởng để lưu giữ các tệp văn bản thông thường. Đối với nhóm khách hàng có nhu cầu công việc cao hơn, dung lượng sẽ được nâng cấp tương xứng, khởi điểm từ 4 GB cho gói Go, 20 GB cho gói Plus hoặc Business và chạm mức 100 GB đối với người dùng gói cao cấp Pro. Mọi thao tác quản lý, xóa hay tái sử dụng các tệp tin đều được thực hiện dễ dàng thông qua mục quản lý dung lượng trong phần cài đặt của cả phiên bản web lẫn ứng dụng di động.

Sự xuất hiện của không gian lưu trữ gắn liền với trí tuệ nhân tạo đã mở ra vô vàn kịch bản ứng dụng tiện lợi trong đời sống thực tế. Thay vì phải chật vật lục tìm các bản CV cũ, tờ khai thuế hay sổ tay hướng dẫn trong các thư mục lộn xộn trên máy tính, người dùng chỉ cần ra lệnh cho ChatGPT truy xuất dữ liệu từ kho lưu trữ để phân tích, đối chiếu hoặc tóm tắt thông tin chỉ trong vài giây. Về mặt giao diện, mục Thư viện được bố trí tiện lợi ngay trên thanh công cụ và được quản lý tách biệt hoàn toàn với kho hình ảnh AI. OpenAI cũng tinh tế bổ sung tùy chọn truy xuất tệp gần đây ngay tại menu soạn thảo giúp thao tác của người dùng trở nên liền mạch hơn. Bước đi chiến lược này cho thấy tham vọng của OpenAI trong việc hoàn thiện một hệ sinh thái làm việc cá nhân toàn diện, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các dịch vụ lưu trữ truyền thống.