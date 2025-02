Tin vui hạ tầng đầu năm 2025: Cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe một số đoạn, bất động sản khu Tây rục rịch trở lại

Theo đó, hai đoạn chính thức thông xe là: Đoạn phía Tây dài 3,4km từ cao tốc Tp.HCM - Trung Lương (nút giao Mỹ Yên thuộc địa phận huyện Bến Lức, Long An) đến quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, Tp.HCM). Đoạn phía đông dài 7km qua tỉnh Đồng Nai, từ nút giao Phước An (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) đến quốc lộ 51 (xã Phước Thái, huyện Long Thành).

Trước đó, ngày 23/1, VEC đã đưa hai đoạn tuyến trên vào khai thác tạm nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, giảm lưu lượng tham gia giao thông các tuyến đường bộ, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khu vực.

Đơn vị này tiếp tục phấn đấu đưa phần còn lại của đoạn tuyến phía Đông và phía Tây của dự án vào khai thác trước ngày 30/4 năm nay, tiến tới thông xe toàn tuyến vào năm 2026. Cụ thể, đoạn phía Tây sẽ thêm 18,8km từ Lê Khả Phiêu đến Nguyễn Văn Tạo (Nhà Bè, Tp.HCM), rút ngắn thời gian đi từ cửa ngõ phía Tây về khu Nam và trung tâm Tp.HCM.

Khi đó, người dân có thể đi liền một mạch hơn 22km từ nút giao Mỹ Yên đến nút giao Nguyễn Văn Tạo để vào Khu công nghiệp - Cảng Hiệp Phước (Nhà Bè, Tp.HCM) bằng cao tốc, thay vì phải đi vòng qua trục Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ... Ngoài quãng đường di chuyển được rút ngắn, xe tải, container vận chuyển hàng hóa sẽ không cần đi vào các trục đường vốn đã quá tải, thường xuyên ùn ứ như trước.

Với việc tăng tốc nối liền mạch các đoạn của cao tốc Bến Lức – Long Thành trong thời gian tới sẽ giảm tải áp lực giao thông trục quốc lộ 1 và các tuyến đường huyết mạch khu Nam Tp.HCM. Đồng thời, góp phần giảm tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông vận chuyển hàng hóa, tăng hiệu quả đầu tư của các khu công nghiệp tại khu vực Đông Nam bộ. Đặc biệt, tuyến đường này góp phần hoàn thiện đồng bộ kết nối giao thông cho công trình trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành dự kiến đi vào hoạt động và khai thác sớm vào cuối năm 2025.

Dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành có tổng chiều dài hơn 57km, vốn đầu tư hơn 31.300 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2014. Dự án đi qua địa phận các tỉnh Long An, Đồng Nai và Tp.HCM, kết nối các khu vực trọng điểm kinh tế của khu vực phía Nam. Dự án đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kết nối giao thông các tỉnh phía Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và xã hội, từ đó tác động đến bức tranh bất động sản của khu vực.

Việc hoàn thiện một số đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành đang tác động tích cực đến bức tranh kinh tế, xã hội, trong đó có thị trường bất động sản.

Gần đây, với động thái hạ tầng liên tục được đầu tư và đi vào hoàn thiện đã tác động tích cực đến thị trường bất động sản khu vực phía Tây Tp.HCM. Một số dự án tại cửa ngõ Bến Lức (Long An) như Waterpoint của Nam Long rục rịch sức cầu trở lại. Đáng nói, từ cuối năm 2024, lượng nhà đầu tư phía Bắc bắt đầu nam tiến để săn nhà phố, biệt thự, villa thuộc khu đô thị phía Tây Tp.HCM, nhằm đón hạ tầng khu vực đã khiến thanh khoản dự án tốt lên. Tại dự án này, các sản phẩm biệt thự/dinh thự ven sông The Aqua hay dinh thự ven kênh Park Village được nhà đầu tư phía Bắc quan tâm.

Động thái này của nhà đầu tư phía Bắc xuất phát từ việc nguồn cung nhà thấp tầng tại Hà Nội và Tp.HCM khan hiếm, giá cao. Theo đó, nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở các dự án khu đô thị hiện hữu, được đầu tư tiện ích chỉn chu thuộc khu vệ tinh Tp.HCM. Ở đó, sản phẩm đa dạng, giá còn mềm và hạ tầng liên tục được đầu tư hoặc sắp hoàn thiện, từ đó, kì vọng biên lợi nhuận của nhà đầu tư sẽ gia tăng trong tương lai.

Người mua ngày càng có niềm tin vào thị trường bất động sản, kì vọng những đổi thay từ năm 2025.

Cùng với tín hiệu thị trường đang tốt lên, hạ tầng được “mạnh tay” triển khai, các chủ đầu tư dự án cũng kì vọng vào bức tranh tươi sáng của bất động sản năm 2025. Trong chia sẻ mới đây, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, Tổng Giám đốc Nam Long Group tin rằng, thị trường bất động sản năm 2025 có nhiều cơ hội hơn thách thức. GDP và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam dự kiến tăng trưởng mạnh. Cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh với các dự án quốc gia, như mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào cuối năm 2025. Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ tại các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM và các đô thị vệ tinh thúc đẩy nhu cầu nhà ở cả về chất lượng và số lượng. Bản thân doanh nghiệp Nam Long tiếp tục duy trì mối quan hệ chiến lược sâu rộng với các đối tác Nhật Bản, hướng đến việc hợp tác hiệu quả, dài hạn, win-win. Bên cạnh đó, phát triển bền vững, kiến tạo những môi trường sống chất lượng, sản phẩm giá trị vì cộng đồng không chỉ trong năm nay mà những năm sắp tới.

Vị này cho rằng, các Luật mới có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn, thúc đẩy thị trường phát triển bền vững. Những yếu tố này kỳ vọng sẽ tạo "xung lực" mới cho sự phục hồi và tăng trưởng của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, thách thức cũng không nhỏ. Các quy định mới về nguồn vốn, điều kiện xây dựng và kinh doanh bất động sản khắt khe hơn nhưng điều này sẽ giúp loại bỏ tình trạng "bát nháo" trên thị trường. Các chủ đầu tư có chiến lược bền vững và tài chính lành mạnh sẽ có lợi thế.