Tin vui: Hơn 730 tỷ đồng sắp "chảy về túi" cổ đông một công ty chứng khoán lớn

HĐQT CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vừa có Nghị quyết thông qua trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông phổ thông và trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức.

Theo đó, ngày 19/6 tới đây, Mirae Asset sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ 12% cho cổ đông phổ thông, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu phổ thông sẽ nhận về 1.200 đồng. Với gần 546 triệu cổ phiếu, ước tính công ty chứng khoán này sẽ chi gần 655 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty sẽ chia cổ tức năm 2025 cho riêng cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi với tỷ lệ 7%, tương ứng 01 cổ phần nhận được 700 đồng. Tổng số tiền cần chi ra là 79 tỷ đồng dựa trên số lượng 113,5 triệu cp ưu đãi.

Như vậy, quy mô đợt cổ tức lần này đạt 734 tỷ đồng, Mirae Asset dự kiến thanh toán vào ngày 07/07.

Theo cơ cấu sở hữu tại Mirae Asset, tại thời điểm cuối quý 1/2026, 99,8% lượng cổ phiếu phổ thông và 100% cổ phiếu ưu đãi đang được nắm giữ bởi Mirae Asset Securities (HK) Limited nắm giữ. Cùng với đó, Mirae Asset Global Investments (HK) Limited và PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia cùng nắm 0.1% cổ phiếu phổ thông.

Như vậy các công ty con trong hệ sinh thái Tập đoàn tài chính Mirae Asset tại Hàn Quốc sẽ nhận hết lượng cổ tức trên.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, doanh thu hoạt động của Mirae Asset đạt 758 tỷ đồng, tăng tốt 23% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động cũng tăng song mức tăng mạnh hơn 33%, theo đó LNTT quý 1 của công ty chứng khoán này đạt 247 tỷ.

Tại thời điểm 31/3/2026, dư nợ margin và UTTB của Mirae Asset đạt 18.259 tỷ, giảm 332 tỷ so với đầu năm.