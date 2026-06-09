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Tin vui: Từ hôm nay 9/6, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ

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Việc miễn phí dịch vụ này đem lại sự thuận tiện cho các hành khách di chuyển bằng hàng không.

Theo thông tin Bamboo Airways đăng tải ngày 9/6, hãng triển khai chương trình ưu đãi tặng 20kg hành lý ký gửi miễn phí/khách/chặng trên đường bay Hà Nội – TP.HCM và ngược lại.

Chương trình áp dụng đối với các vé thuộc hạng Economy Saver Max và Economy Smart.

Thời gian mở bán ưu đãi từ ngày 9/6/2026 đến hết ngày 30/6/2026, trong khi thời gian bay được áp dụng kéo dài từ ngày 9/6/2026 đến hết ngày 31/8/2026.

Theo Bamboo Airways, phần hành lý ký gửi miễn phí 20kg sẽ được tự động cập nhật khi xuất vé, giúp hành khách không cần thực hiện thêm thủ tục đăng ký riêng.

Ưu đãi được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu di chuyển giữa hai thành phố thường tăng cao vào dịp hè. Đây cũng là thời điểm nhiều hành khách có nhu cầu mang theo nhiều hành lý hơn cho các chuyến công tác, thăm thân hoặc du lịch dài ngày.

Với chương trình này, hành khách trên chặng Hà Nội – TP.HCM có thêm điều kiện thuận lợi để mang theo nhiều đồ dùng cá nhân, quà tặng hoặc vật dụng phục vụ chuyến đi mà không phải cân nhắc quá nhiều về khối lượng hành lý ký gửi.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

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