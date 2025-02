Tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất Việt Nam sắp đón thêm 14 dự án có tổng vốn đầu tư gần 738 triệu USD

Các dự án vừa được UBND tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Samoa, Cayman và Việt Nam.

Trong số 14 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư dịp đầu năm, có 8 dự án đầu tư mới với tổng vốn gần 278 triệu USD, bao gồm 1 dự án vốn đầu tư trong nước, số vốn 892 tỷ đồng (khoảng 35 triệu USD) và 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn gần 243 triệu USD.

Các dự án tăng vốn được cấp giấy chứng nhận đầu tư có số vốn gần 460 triệu USD (5 dự án FDI, gần 440 triệu USD; 1 dự án trong nước 494 tỷ đồng, gần 20 triệu USD).

Một số dự án mới có vốn đầu tư cao như dự án: Dự án Mapletree Logistics Park Tam An 1 của Saffron Logistics Asset Holdings PTE.LTD của Singapore, đầu tư tại Cụm công nghiệp Tam An, xã Tam An, huyện Long Thành, chuyên hoạt động lĩnh vực cho thuê nhà xưởng, nhà kho; lưu giữ hàng hóa, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 101 triệu USD.

Dự án Công ty TNHH Quest Composite Technology Việt Nam (doanh nghiệp Cayman), có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 40 triệu USD, tại KCN Nhơn Trạch VI (huyện Nhơn Trạch), chuyên sản xuất phụ tùng xe đạp các loại.

Dự án Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam đến từ Thái Lan, có số vốn 28 triệu USD, tại KCN Nhơn Trạch III, chuyên sản xuất các loại thuốc, hóa dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế…

Đối với các dự án tăng vốn đầu tư có 6 dự án gồm: Dự án Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai, doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - vốn đầu tư gốc từ Hàn Quốc), đăng ký tăng vốn đầu tư gần 20 triệu USD, tại KCN Nhơn Trạch I, chuyên sản xuất và gia công các loại vải, sợi (nâng tổng vốn đầu tư đăng ký lên trên 976 triệu USD.

Dự án Công ty TNHH SMC Manufacturing Việt Nam (Nhật Bản), đăng ký tăng vốn 330 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD, chuyên sản xuất, lắp ráp các thiết bị điều khiển tự động tại KCN Long Đức, huyện Long Thành.

Dự án Công ty CP Dịch vụ khoa học kỹ thuật và sản xuất gốm sứ Kim Trúc Đồng Nai (Việt Nam) chuyên cho thuê nhà xưởng, nhà kho; lưu giữ hàng hóa tại KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, đăng ký tăng vốn 494 tỷ đồng (tương đương gần 20 triệu USD), nâng tổng vốn đầu tư trên 1,1 nghìn tỷ đồng…

Phát biểu tại lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá cao các sở, ban, ngành và địa phương đã nỗ lực, đồng hành cùng nhà đầu tư để tập trung thu hút có chọn lọc những dự án đầu tư quy mô lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp. Tập trung thu hút những dự án có quy mô lớn, thuộc các lĩnh vực tỉnh đang tăng cường thu hút như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, không thâm dụng lao động.

Với các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định, chính quyền tỉnh luôn cầu thị, lắng nghe và xem khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng chính là vướng mắc của tỉnh và tỉnh có trách nhiệm cùng doanh nghiệp tìm giải pháp tháo gỡ. Đồng thời đề nghị các nhà đầu tư cần liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nhất là Ban Quản lý các KCN Đồng Nai để nhận được sự hỗ trợ trong quá trình đầu tư.

Theo thông tin từ Ban quản lý các KCN Đồng Nai, vào tháng 9/2024, tỉnh Đồng Nai có 33 KCN được thành lập với tổng diện tích đất 10.514 ha; trong đó 31 KCN đang hoạt động, 01 KCN trong giai đoạn thu hồi đất và đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư (KCN Công nghệ cao Long Thành); 01 KCN vừa được thành lập trong tháng 7/2023 (KCN Long Đức 3). Như vậy, Đồng Nai đang là địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước.