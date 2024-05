Quảng Ninh có 6 khu vực sẽ bị cấm phân lô bán nền, có nơi từng sốt đất xình xịch "ăn" theo quy hoạch

Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại I, II và III và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai.

Đối với các khu vực còn lại, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu vực chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Như vậy, quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại tổng cộng 105 thành phố, thị xã trên toàn quốc.

Theo quy định trên, tỉnh Quảng Ninh sẽ có 6 khu vực sẽ không được phân lô bán nền bao gồm: TP. Hạ Long là đô thị loại I; ba đô thị loại II gồm TP. Móng Cái, TP. Uông Bí và TP. Cẩm Phả. Khu vực còn lại là thị xã Đông Triều và thị xã Quảng Yên đều thuộc đô thị loại 3.

Trong các khu vực trên, đáng chú ý là thị xã Đông Triều đang được tỉnh Quảng Ninh thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu để sớm nâng cấp trở thành thành phố thứ 5 của tỉnh.

Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường: Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Thành phố Đông Triều sẽ được thành lập gồm toàn bộ địa giới hành chính Thị xã Đông Triều với diện tích tự nhiên 395,95 km2 và 21 đơn vị hành chính cấp xã.

Trong đó, khu vực nội thị hiện hữu, gồm 10 phường là: Đông Triều, Đức Chính, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn, Mạo Khê, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế. Khu vực dự kiến thành lập phường, gồm 4 xã: Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức. Khu vực ngoại thị gồm 7 xã: Nguyễn Huệ, Việt Dân, Tân Việt, An Sinh, Tràng Lương, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây.

Về thị trường bất động sản, giai đoạn sốt đất 2020-2022, bất động sản Quảng Ninh nhận được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư. Tỉnh này xuất hiện nhiều điểm sốt nóng, giá "nhảy múa" từng ngày như Hạ Long, Vân Đồn Quảng Yên, Đông Triều...

Sau giai đoạn sốt nóng, thị trường bất động sản Quảng Ninh rơi vào trầm lắng. Về tình hình bất động sản tỉnh này trong 2 tháng đầu năm 2024, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn ghi nhận sự sụt giảm mạnh khi mức độ quan tâm giảm 20%, lượng tin đăng giảm 23%.

Mức độ quan tâm giảm tại tất cả các quận, huyện của Quảng Ninh. Cụ thể, Hạ Long giảm 17%, Vân Đồn giảm 32%, Cẩm Phả giảm 37%, Uông Bí giảm 4%, Móng Cái giảm 46%, Quảng Yên giảm 21%, Đông Triều giảm 2%, Cô Tô giảm 32%, Hải Hà giảm 53%, Tiên Yên giảm 2%.

Sự sụt giảm của thị trường bất động sản Quảng Ninh trong tháng 2/2024 được giới chuyên gia đánh giá là sự sụt giảm nhất thời. Trong trung và dài hạn, đây vẫn là một thị trường tiềm năng, nhờ lực đẩy lớn của nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến yếu tố hạ tầng.

Theo dữ liệu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Quảng Ninh đứng thứ nhất trong danh sách địa phương có chỉ số cơ sở hạ tầng tốt nhất Việt Nam. Tỉnh đã tập trung dồn lực phát triển hạ tầng từ rất sớm, kết quả ấn tượng kể đến việc đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai… và khơi thông tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả dài 18,7km, rộng 6 làn xe, kết nối Hạ Long và Bái Tử Long.

Được biết, kế hoạch vốn đầu tư công của Quảng Ninh năm 2024 sau bổ sung là 14.606 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ tiếp tục đẩy mạnh và kích thích thị trường bất động sản Quảng Ninh phát triển trong thời gian tới.