"Tình đầu quốc dân" Suzy xả ảnh xinh tươi ngút ngàn ở Việt Nam, check-in màn LED làm vạn fan nức lòng

Từ cuối tháng 11, "tình đầu quốc dân" Suzy cùng Kim Seon Ho đã đến Hà Nội để ghi hình cho bộ phim Portraits Of Delusion. Nếu như Kim Seon Ho liên tục xuất hiện trên đường phố thì Suzy mới chỉ được bắt gặp chạy bộ ở Hồ Tây, làm fan Việt vô cùng mong ngóng.

Và cuối cùng tất cả đã được thỏa nỗi lòng khi Suzy đăng tải loạt ảnh chụp tại Việt Nam lên trang cá nhân có hơn 21 triệu người theo dõi. Trong khung cảnh quen thuộc của Việt Nam, mỹ nhân xứ Hàn khoe trọn vẹn nhan sắc xinh đẹp yêu kiều 10 điểm xứng danh "tình đầu quốc dân". Đặc biệt, cô còn check-in tại màn hình LED lớn do fan chạy tại Capital Place Liễu Giai, Hà Nội. Điều này khiến fan Việt Nam nức lòng bởi Suzy đã biết đến tình cảm của fan và chọn cách đáp lại đầy ngọt ngào.

Sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng, Suzy đã "xả" loạt ảnh chụp ở Việt Nam

Trong không gian quán cafe xanh mướt, mỹ nhân xứ Hàn thưởng thức món cafe đá

Cận cảnh nhan sắc 10 điểm của Suzy: làn da căng mịn, góc nghiêng hoàn hảo với sống mũi như chơi cầu trượt

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút gần 300.000 lượt like chỉ sau 1 tiếng đăng tải

"Tình đầu quốc dân" vui vẻ check-in màn hình LED fan Việt chạy cho cô tại Capital Place Liễu Giai, Hà Nội

Không cần nhiều son phấn, mỹ nhân sinh năm 1994 vẫn xinh đẹp ngút ngàn

Khoảnh khắc tinh nghịch của Suzy qua cây vợt tennis

Bae Suzy sinh năm 1994, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng, được biết đến như một trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu của Kpop. Cô ra mắt năm 2010 với vai trò thành viên nhóm nhạc miss A dưới trướng JYP Entertainment và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình trong trẻo cùng thần thái cuốn hút. Không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, Suzy còn lấn sân diễn xuất và tạo dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim truyền hình đầu tay Dream High (2011), trước khi vụt sáng thành “Tình đầu quốc dân” nhờ vai diễn trong bom tấn điện ảnh Architecture 101 (2012). Sau khi miss A tan rã, Suzy tiếp tục phát triển sự nghiệp solo với các album Yes? No? và Faces of Love , đồng thời ghi dấu ở nhiều tác phẩm nổi bật như Gu Family Book , While You Were Sleeping , Vagabond , Start-Up , Anna hay Doona! . Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, Suzy còn giữ hình ảnh đời tư sạch, kín tiếng và chuyên nghiệp. Cô là gương mặt vàng trong mảng quảng cáo, thường xuyên trở thành đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn nhờ sức hút mạnh mẽ và phong cách thanh lịch. Với sự nghiệp bền vững qua hơn một thập kỷ, Suzy hiện vẫn là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc được ngưỡng mộ nhất tại châu Á, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và ảnh hưởng rộng rãi trong cả âm nhạc, phim ảnh lẫn thời trang.

Suzy là "tình đầu quốc dân" nức tiếng xứ Hàn

Khoảnh khắc Suzy chạy bộ ở Hồ Tây làm dậy sóng mạng xã hội

