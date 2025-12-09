"Tình đầu quốc dân" Suzy xả ảnh xinh tươi ngút ngàn ở Việt Nam, check-in màn LED làm vạn fan nức lòng
Điều này khiến fan Việt Nam nức lòng bởi Suzy đã biết đến tình cảm của fan và chọn cách đáp lại đầy ngọt ngào.
Bae Suzy sinh năm 1994, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng, được biết đến như một trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu của Kpop. Cô ra mắt năm 2010 với vai trò thành viên nhóm nhạc miss A dưới trướng JYP Entertainment và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình trong trẻo cùng thần thái cuốn hút.
Không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, Suzy còn lấn sân diễn xuất và tạo dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim truyền hình đầu tay Dream High (2011), trước khi vụt sáng thành “Tình đầu quốc dân” nhờ vai diễn trong bom tấn điện ảnh Architecture 101 (2012). Sau khi miss A tan rã, Suzy tiếp tục phát triển sự nghiệp solo với các album Yes? No? và Faces of Love , đồng thời ghi dấu ở nhiều tác phẩm nổi bật như Gu Family Book , While You Were Sleeping , Vagabond , Start-Up , Anna hay Doona! .
Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, Suzy còn giữ hình ảnh đời tư sạch, kín tiếng và chuyên nghiệp. Cô là gương mặt vàng trong mảng quảng cáo, thường xuyên trở thành đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn nhờ sức hút mạnh mẽ và phong cách thanh lịch. Với sự nghiệp bền vững qua hơn một thập kỷ, Suzy hiện vẫn là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc được ngưỡng mộ nhất tại châu Á, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và ảnh hưởng rộng rãi trong cả âm nhạc, phim ảnh lẫn thời trang.
Nguồn: Instagram
