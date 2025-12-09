Tỉnh dậy sau một đêm đi bar, người phụ nữ "đứng hình" khi thấy tài khoản âm hơn 1 triệu tỷ đồng

Một sự cố hy hữu đã khiến Maddie McGivern, sống tại California (Mỹ), trải qua cú sốc tài chính lớn nhất đời chỉ sau một đêm đi chơi. Khi mở ứng dụng ngân hàng vào rạng sáng, cô thấy tài khoản của mình hiển thị số dư âm 49.999.999.697,98 USD – tương đương gần 50 tỷ USD (khoảng hơn 1,3 triệu tỷ đồng).

Dù vậy, số dư khả dụng của Maddie vẫn là 76,28 USD (khoảng 2 triệu đồng), và lịch sử giao dịch cho thấy tuần qua cô chỉ chi khoảng 681 USD (gần 18 triệu đồng) – hoàn toàn không liên quan đến khoản âm khổng lồ kia. Câu chuyện bắt đầu lan truyền khi người bạn của cô, Gabe Floress, đăng video ghi lại phản ứng "thẫn thờ" của Maddie lên TikTok. Đoạn clip nhanh chóng đạt hơn 8 triệu lượt xem, với lời chú thích: "Chúng tôi vừa đi bar về và Maddie phát hiện mình nợ… 50 tỷ đô la".

Cô gái rất sốc về khoản nợ "khổng lồ" bất ngờ xuất hiện.

Trong video, Maddie liên tục hoảng hốt: "Nó báo âm 49 tỷ! Tôi phải làm gì bây giờ?" Ở một clip khác, cô tiếp tục: "Bạn sẽ làm gì nếu mình nợ 50 tỷ USD? Vì tôi không biết thật".

Trước sự chú ý ngày càng lớn, Maddie đăng tải thêm video để giải thích rõ sự việc. Cô cho biết mình đã gọi ngay cho ngân hàng Chase lúc 2 giờ sáng: "Nhân viên ngân hàng bảo họ chưa từng thấy trường hợp như thế. Ứng dụng thậm chí còn báo rằng tài khoản của tôi sẽ nhận được 50 tỷ USD vào năm 2099".

Ngày hôm sau, Maddie trực tiếp đến ngân hàng để xác minh. Tuy nhiên, kết quả không nằm ngoài dự đoán: khoản "âm 50 tỷ USD" chỉ là lỗi kỹ thuật. Ngân hàng đã chỉnh lại toàn bộ và tài khoản của cô trở về số dư chính xác ban đầu.

Sự cố của Maddie tuy chỉ là lỗi kỹ thuật, nhưng là bài học khuyến cáo mỗi người nên theo dõi tài khoản ngân hàng của mình một cách chủ động và đều đặn. Không phải để kiểm tra xem mình có khoản nợ "khổng lồ" nào như vậy hay không, mà để nắm rõ dòng tiền ra vào, phát hiện bất thường sớm và tránh rơi vào các rủi ro tài chính không đáng có.

Ngay cả những ngân hàng lớn cũng có thể gặp trục trặc, và nếu người dùng không kịp thời kiểm tra, hậu quả dễ kéo theo sai sót trong thanh toán, thẻ ghi nợ, tự động trừ tiền hoặc hóa đơn định kỳ. Thói quen rà soát tài khoản – dù chỉ vài phút mỗi tuần – giúp bạn tránh được các "cú lừa" từ hệ thống, từ hacker, hoặc chính từ những khoản chi tiêu bốc đồng của bản thân.

Quản lý tài chính cá nhân luôn bắt đầu từ những việc nhỏ, và kiểm tra tài khoản định kỳ là một trong những bước đơn giản nhất để giữ ví an toàn.