Tình hình hiện tại của đàn vịt dạt vào resort của ông Phạm Nhật Vượng: 6.000 lượt bình luận khiến Vinpearl Nha Trang phải căng não

17-12-2025 - 10:48 AM | Sống

Đàn vịt ‘tài phiệt’ này vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Vào ngày 15/12 vừa qua, Vinpearl Nha Trang đã chính thức công bố kết quả cuộc thi đặt tên cho 17 chú vịt theo lũ trôi vào khuôn viên resort từ hồi tháng 11. Sau 9 ngày mở thi, khu nghỉ dưỡng đã chọn ra được 17 cái tên xuất sắc nhất được chọn từ tiêu chí ý nghĩa, hoặc hài hước, ấn tượng để trao 17 cặp vé VinWonders Nha Trang. Song song với đó, ban tổ chức cũng chọn ra top 3 tên được yêu thích nhất, bao gồm Lucky Duckie (Chú vịt may mắn), Thuận Hải (Biển lành dẫn đường), Yên Bình Nha (Phú Yên, Bình Định, Nha Trang). 3 cái tên này được lựa chọn dựa trên số lượng reaction cao nhất trong 17 tên đã chọn. Giải thưởng dành cho người đặt 3 cái tên này là 3 cặp vé Zoo Keeper.

17 tên gọi hay nhất dành cho đàn vịt. Ảnh: Vinpearl Nha Trang

Theo chia sẻ trên trang fanpage chính thức của Vinpearl Nha Trang, ban tổ chức đã phải lọc từ 6.000 lượt bình luận nhằm chọn 17 cái tên xứng đáng. “Dành hết mấy tháng lương để nhờ cư dân mạng đặt tên hộ, đổi lấy ngày cuối tuần nghỉ ngơi thảnh thơi. Ai dè gần 6.000 bình luận khiến Hội đồng Vịt Lũ phải căng não dành cả cuối tuần để chọn ra 17 cái tên xứng đáng nhất”, admin của Vinpearl Nha Trang viết.

Trước đó, từ ngày 25/11, đàn vịt gồm 17 con xuất hiện trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Hình ảnh của chúng được người dân chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội với chú thích “vịt đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao”. Nhiều người cho rằng có thể đàn vịt bị lũ cuốn trôi trong trận lụt lịch sử hôm 18/11 nên dạt vào khu vực này. Tuy nhiên, phía resort chưa từng khẳng định về thông tin này.

Những ngày tiếp theo, đàn vịt này tiếp tục gây sốt khi có những hình ảnh chúng đi dạo trong khuôn khu nghỉ dưỡng, từ khu vui chơi giải trí, hồ nước gần khu spa đến các biệt thự và sân golf.

Ảnh: Vinpearl Nha Trang

Hiện tại, đàn vịt đã được đưa về khu vực sở thú của đơn vị để thuận tiện cho việc chăm sóc. Tại đây chúng sẽ được đeo vòng định danh ở chân, kèm mã số cá nhân chứa thông tin về tên gọi và tình trạng sức khỏe. Đàn vịt cũng được bác sĩ thú ý chăm sóc theo đúng quy trình chuyên môn để duy trì thể trạng tốt nhất

Theo thông tin từ fanpage Vinpearl Nha Trang, số lượng đàn vịt 17 con đã ‘thu nạp’ thêm 5 thành viên nữa, nâng tổng số lên 22 con.

Từ khóa tìm kiếm về 1 nhà thiết kế người Việt đang tăng vọt: Chuyện gì đang xảy ra?

Đinh Anh

Phụ nữ mới

