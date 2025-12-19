Tình hình hiện tại của Đỗ Mỹ Linh

Những ngày gần đây, khi cộng đồng mạng vẫn còn bàn tán và hoài nghi về khả năng Đỗ Mỹ Linh đang mang thai lần hai, nàng hậu lại xuất hiện với hình ảnh khá thoải mái trong chuyến du lịch tại Thành Đô (Trung Quốc). Tuy nhiên, thay vì chia sẻ rầm rộ, Hoa hậu Việt Nam 2016 chỉ đăng tải lác đác vài story ghi lại khoảnh khắc ăn uống, dạo phố mà gần như không để lộ diện mạo.

Trên trang cá nhân, trong thời gian vừa qua, Đỗ Mỹ Linh cũng khá kín tiếng. Phải đến mới đây, nàng hậu bất ngờ “đánh úp” người theo dõi khi chia sẻ một số hình ảnh trong chuyến du lịch Trung Quốc.

Về trang phục, Đỗ Mỹ Linh lựa chọn những set đồ tối màu, mang tính giữ ấm. Đáng chú ý, cô chỉ chụp cận nửa người và khéo léo sử dụng áo khoác dáng dài để che vòng hai. Chi tiết này khiến tin đồn nàng hậu đang có tin vui tiếp tục được lan truyền, dù bản thân cô chưa lên tiếng xác nhận.

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh cũng nhiều lần bị cư dân mạng để ý khi ưu tiên giày bệt thay cho giày cao gót như trước. Trong một số lần xuất hiện hiếm hoi, vóc dáng của cô được cho là có phần thay đổi, đặc biệt ở vòng hai, dù trang phục khá rộng rãi. Những dấu hiệu này càng khiến công chúng thêm tò mò, song người hâm mộ vẫn tỏ ra tôn trọng sự riêng tư và chờ đợi chia sẻ chính thức từ nàng hậu.

Đỗ Mỹ Linh lên xe hoa cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang – con trai thứ của ông Đỗ Quang Hiển – vào tháng 10/2022. Đến tháng 7/2023, cặp đôi đón chào con gái đầu lòng, bé Tuệ An. Trong suốt thai kỳ và thời điểm sinh con, nàng hậu gần như giữ kín mọi thông tin, hạn chế tối đa việc xuất hiện cũng như chia sẻ trên mạng xã hội. Chỉ khi ái nữ tròn một tuổi, Đỗ Mỹ Linh mới chính thức công bố hình ảnh con gái trước công chúng.

Sau khi lập gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2016 dần rút khỏi các hoạt động giải trí sôi nổi. Cô hiếm khi xuất hiện tại sự kiện showbiz, chủ yếu tham dự với vai trò khách mời trong một số show diễn của các nhà thiết kế thân thiết. Thay vào đó, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên có mặt tại các sự kiện quan trọng của gia đình chồng, cho thấy sự gắn bó và vai trò ngày càng rõ nét trong môi trường doanh nghiệp.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, Đỗ Mỹ Linh còn đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail (TTR), đơn vị trực thuộc Tập đoàn T&T – nơi bố chồng cô giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn ông xã Đỗ Vinh Quang là Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc. Việc tham gia điều hành doanh nghiệp được xem là bước chuyển đáng chú ý của nàng hậu sau khi trở thành dâu hào môn.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và từng đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017. Tại đấu trường nhan sắc quốc tế này, cô ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái và lọt vào top 40 chung cuộc.

Khác với nhiều hoa hậu cùng thời, sau đăng quang, Đỗ Mỹ Linh chọn cách sống nhẹ nhàng và kín đáo. Không chạy show, không ồn ào sự kiện, không gắn tên với hàng hiệu, thị phi hay đại gia, cô từng khiến khán giả "quên mất" mình là hoa hậu. Cũng chính vì vậy, truyền thông từng không tiếc lời gọi cô là “hoa hậu nghèo nhất Việt Nam”.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đỗ Mỹ Linh hiện được công chúng nhắc đến nhiều hơn với hình ảnh người phụ nữ của gia đình, đồng thời khẳng định vai trò mới trong lĩnh vực kinh doanh.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)