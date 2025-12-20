Tình hình hiện tại của Tăng Thanh Hà

2 ngày trước, Tăng Thanh Hà xúc động gửi lời chào tạm biệt tới chú chó Molly. Molly đã sống cùng với gia đình Tăng Thanh Hà suốt hơn 10 năm qua. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên sinh năm 1986 thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên chú cún cưng này. Trong những giây phút cuối cùng, Hà Tăng còn bật khóc chào tạm biệt Molly.

Mới đây, Thân Thúy Hà - người chị em thân thiết của Tăng Thanh Hà đã đăng tải hình ảnh đi ăn cùng ngọc nữ Vbiz. Trong bức hình, bà xã Louis Nguyễn mặc bộ trang phục tông màu đen đơn giản. Cô cười mỉm nhẹ nhàng, thần sắc được cho là đã tươi tắn hơn.

Sau khi Tăng Thanh Hà đăng tải clip tạm biệt Molly, nhiều bạn bè và đồng nghiệp gửi lời chia buồn. Ca sĩ Lệ Quyên nhắn nhủ tới nữ diễn viên: "Chị vẫn nhớ hai vợ chồng nuôi hai bé khi về nhà mới trước khi có 3 thiên thần hiện tại. Chia buồn với vợ chồng Hà nha".

Tăng Thanh Hà bật khóc ở bên cạnh cún cưng Molly những giờ phút cuối cùng. Ảnh: Instagram nhân vật

Molly không chỉ là vật nuôi mà còn là một thành viên trong gia đình Tăng Thanh Hà. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên mới đây lộ diện đi ăn cùng người chị em thân thiết Thân Thúy Hà. Ảnh: FBNV

Ngay từ những ngày đầu tiên khi đón 2 chú chó về nhà, Tăng Thanh Hà đã đều đặn cập nhật quá trình lớn lên của Molly và April. Cô coi 2 cún cưng như con và xưng hô là mẹ. Bà xã doanh nhân Louis Nguyễn từng chia sẻ chi tiết về tính cách và sở thích của 2 chú chó này.

Cô cho hay: "Molly - Sở thích: bơi lội, đi xe, được vuốt ve, tắm nắng, ngắm cảnh và được ở bên cạnh mẹ. Tính tình: hiền nhất nhà, tình cảm, chưa bao giờ nóng giận với ai và rất ngọt ngào. April - Sở thích: bơi lội, đi xe, mê ẩm thực, tắm nắng, được vuốt ve. Tính tình: nhà dạn dĩ, ra đường nhát cáy, tình cảm, hơi nóng tính, hay nhõng nhẽo, hay xin ăn".

Molly đã sống chung với gia đình Tăng Thanh Hà từ năm 2013. Ảnh: FBNV

Dù đã rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, mỗi lần xuất hiện, Tăng Thanh Hà vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012 và sau hơn một thập kỷ bên nhau, cả hai đã xây dựng tổ ấm viên mãn bên ba người con: Richard, Chloe và Mason. Cách Tăng Thanh Hà nuôi dạy con cái luôn nhận được nhiều lời khen nhờ sự chỉn chu, tinh tế và việc cô ưu tiên trọn vẹn thời gian cho gia đình.

Dù trở thành nàng dâu của gia đình tài phiệt, Tăng Thanh Hà vẫn giữ lối sống giản dị, tối giản. Cô tự tay chăm sóc con, làm vườn, nấu ăn và tận hưởng những giá trị bình yên trong cuộc sống thường nhật. Trên mạng xã hội, người đẹp chủ yếu chia sẻ các khoảnh khắc đời thường, hạn chế phô trương sự xa hoa hay đồ hiệu, qua đó duy trì hình ảnh mộc mạc nhưng vẫn rất cuốn hút.

Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn có hôn nhân viên mãn sau khi về chung một nhà. Ảnh: FBNV



