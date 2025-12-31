Tỉnh miền Trung có bờ biển dài nhất Việt Nam, sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị đấu thầu tìm chủ cho khu đô thị 6.500 tỷ đồng

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt Danh mục các khu đất tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, trong đó đáng chú ý là khu đất đề xuất triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Cam Ranh.

Theo nghị quyết, dự án dự kiến sử dụng quỹ đất gần 95 ha, thuộc địa bàn phường Bắc Cam Ranh. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 6.500 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là hình thành một khu đô thị có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, tích hợp nhiều chức năng sử dụng, hướng tới mô hình đô thị hiện đại gắn với không gian ven biển, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực Cam Ranh.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Khánh Hòa, khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương mà còn tạo thêm việc làm, góp phần ổn định đời sống người dân.

Đồng thời, dự án được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa các định hướng phát triển theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Dự án phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cam Ranh đến năm 2045 đã được UBND tỉnh phê duyệt và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại một phần các phường Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc và một phần xã Cam Thành Nam.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến kéo dài 102 tháng kể từ thời điểm UBND tỉnh ban hành quyết định lựa chọn nhà đầu tư, tương ứng giai đoạn từ quý III/2026 đến quý IV/2034.

Theo đề xuất trước đó, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hoà trở thành địa phương có đường bờ biển dài nhất cả nước với hơn 500km. Dải bờ biển này trải dài từ vịnh Vũng Rô đến TP Cam Ranh, ôm trọn các vịnh nổi tiếng như Vân Phong, Nha Phu, Cù Huân (tên gọi hiện nay là vịnh Nha Trang) và vịnh Cam Ranh.



