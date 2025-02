Tỉnh nằm ở phía Tây Tp.HCM liên tục “đón tin vui” hạ tầng, sẽ xúc tiến đầu tư 14 dự án giao thông lớn trong năm 2025

Đầu năm 2025, nếu khu Đông Tp.HCM ghi nhận sức “nóng” từ tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), tác động tích cực đến thị trường bất động sản khu vực quận 9, quận 2, quận Thủ Đức thì phía Tây thành phố, thị trường Long An gây chú ý với loạt thông tin mới về hạ tầng giao thông và động thái triển khai dự án quy mô của các ông lớn bất động sản.

Mới đây nhất, cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe đoạn phía Tây dài 3,4km từ cao tốc Tp.HCM - Trung Lương (nút giao Mỹ Yên thuộc địa phận huyện Bến Lức, Long An) đến quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, Tp.HCM) và đoạn phía đông dài 7km qua tỉnh Đồng Nai, từ nút giao Phước An (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) đến quốc lộ 51 (xã Phước Thái, huyện Long Thành). Các đoạn còn lại của tuyến cao tốc này đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2025, tiến tới thông xe toàn tuyến vào năm 2026.



Hai dự án hạ tầng giao thông quan trọng khác là dự án Vành đai 3 Tp.HCM, đoạn qua địa bàn Long An đã được khởi công từ tháng 6/2023. Theo kế hoạch, đến tháng 10/2025, đoạn Vành đai 3 qua Long An sẽ được thông xe kỹ thuật và hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2026. Bên cạnh đó, Vành đai 4 Tp.HCM, đoạn qua tỉnh Long An là dự án hạ tầng trọng điểm đang được tỉnh xúc tiến đầu tư; nhu cầu vốn dự kiến gần 9.500 tỉ đồng.

Trong kế hoạch phát triển của Long An từ nay đến năm 2030, tỉnh xác định ưu tiên đầu tư 14 dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng và các trục động lực kinh tế. Việc liên tục đầu tư hạ tầng đã đưa Long An trở thành khu vực thu hút dự án lớn và nhà đầu tư đổ về.

Song song với hạ tầng giao thông thì động thái của một số "siêu dự án" triển khai trên địa bàn tạo động lực lớn cho thị trường bất động sản khu vực. Mới nhất là KĐT mới Phước Vĩnh Tây hơn 1.000 ha, quy mô 80.000 tỉ đồng của Liên danh Vinhomes - VIG tại Long An đang xin ý kiến tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Hiện nguồn cung dự án tại Long An có phần nhỉnh hơn so với các khu vực khác thuộc vệ tinh Tp.HCM. Ngoài một số khu đô thị quy mô như Waterpoint, LA Home, Tân Trụ Royal... liên tục xuất hiện trên thị trường 2024 thì ngay đầu năm 2025, nơi đây có thêm nguồn cung mới như KĐT Eco Retreat, hay đất nền Sagon River Park... rục rịch “manh nha” ra thị trường. So với khu vực Đồng Nai, Bình Dương, bất động sản thấp tầng tại Long An vẫn chiếm ưu thế về nguồn cung.

Đầu năm 2025, một số chủ đầu tư sở hữu quỹ đất lớn tiếp tục chào thị trường các sản phẩm chất lượng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người mua. Chẳng hạn, sau khi ghi nhận hiệu ứng tích cực trong năm 2024, ngay đầu năm 2025, Nam Long tiếp tục giới thiệu các sản phẩm biệt thự, dinh thự tại KĐT tích hợp Waterpoint (Bến Lức – Long An) ra thị trường kèm chính sách bán hàng hấp dẫn, đồng hành cùng người mua. Cụ thể, khách hàng mua biệt thự, dinh thự Park Village sẽ được hưởng chiết khấu lên đến 13%. Trong trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng được cho vay hạn mức lên đến 65% giá trị sản phẩm, không lãi suất và ân hạn gốc trong 30 tháng, nhận nhà quý 4/2026. Với khách hàng mua biệt thự, dinh thự The Aqua sẽ được chiết khấu lên đến 10%. Trường trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng được cho vay hạn mức 65% giá trị sản phẩm, không lãi suất và ân hạn gốc trong 24 tháng. Đây là dự án khu đô thị vệ tinh kiểu mẫu lớn nhất đang phát triển tại phía Tây Tp.HCM, đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng chính và tiện ích bải bản.

Chia sẻ mới đây, bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M Savills Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế tại Tp.HCM, các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Long An và Đồng Nai đang nổi lên là các thị trường lân cận tiềm năng, để cung ứng nhiều lựa chọn hơn cho người mua nhà. Các dự án không chỉ thu hút người mua để ở mà còn hấp dẫn các nhà đầu tư dài hạn nhờ tiềm năng phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Trong khảo sát chân dung và tâm lý người tiêu dùng của Batdongsan.com.vn mới đây cũng chỉ ra, cơ sở hạ tầng thuộc top yếu tố quan trọng để người mua lựa chọn bất động sản ở một tỉnh ngoài Hà Nội/Tp.HCM, chiếm tỉ lệ đến 91%. Trong khi yếu tố vị trí và tiềm năng tăng giá lần lượt chiếm 87% và 83%. Điều này cho thấy, việc nhà đầu tư mua bất động sản theo hạ tầng, quy hoạch là kì vọng rất rõ ràng.

Các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Long An và Đồng Nai đang nổi lên là các thị trường lân cận tiềm năng. Nguồn: Batdongsan.com.vn quý 1/2025.

Thực tế, trước đến nay, so với Bình Dương và Đồng Nai, thị trường bất động sản Long An chậm phát triển hơn vì điều kiện đặc thù. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây tình hình đang dần thay đổi một cách tích cực nhờ vào việc tỉnh “mạnh tay” đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Chưa kể, mặt bằng giá còn mềm cũng là lợi thế của khu vực này thu hút dòng tiền của nhà đầu tư trong chu kì mới.

Chia sẻ về cơ hội của bất động sản lân cận Tp.HCM trong giai đoạn mới, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt – Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho hay, việc các chủ đầu tư tập trung vào phát triển các dự án quy mô lớn tại các thị trường vệ tinh của Tp.HCM đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để khẳng định nhóm sản phẩm này có khả năng tăng giá mạnh hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đầu tiên phải kể đến là sự quan tâm của nhà đầu tư, tiến độ triển khai dự án và giá trị thực tế của sản phẩm có đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng.

“Đối với các dự án có quy mô lớn tại khu vệ tinh Tp.HCM, ngoài việc triển khai kinh doanh sản phẩm thì các chủ đầu tư phải quan tâm tới các tiện ích phục vụ nhu cầu sống, khả năng thu hút người dân về ở và khả năng khai thác thực tế. Chính các yếu tố này mới giúp giá trị sản phẩm phát triển nhanh, tránh việc trở thành các khu “đô thị ma” làm lãng phí nguồn lực. Đồng thời, nhà đầu tư cũng tránh việc đầu tư theo đám đông, thông tin ảo để rồi nguồn vốn bị “bất động” trong những sản phẩm kém thanh khoản”, ông Kiệt dành lời khuyên.