Tính năng mới trên điện thoại giúp người dùng biết ngay cuộc gọi deepfake lừa đảo

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang biến các cuộc gọi lừa đảo thành một mối đe dọa ngày càng khó lường. Giờ đây, kẻ gian không chỉ đánh cắp số điện thoại bằng kỹ thuật Caller ID Spoofing mà còn có thể sao chép y hệt giọng nói của người thân, bạn bè hay đồng nghiệp chỉ từ một đoạn âm thanh ngắn trên mạng.

Đứng trước rủi ro này, Google nhận ra rằng việc chỉ dựa vào danh sách chặn số điện thoại truyền thống đã hoàn toàn lỗi thời. Giải pháp Fake Call Detection vừa được công bố chính là một sự chuyển hướng chiến lược, chuyển trọng tâm từ việc nhận diện số lạ sang xác minh danh tính thực sự của thiết bị thực hiện cuộc gọi.

Cuộc gọi deepfake lừa đảo cực kỳ nguy hiểm và có thể khiến nhiều người sập bẫy

Hoạt động âm thầm ở chế độ nền để không làm gián đoạn trải nghiệm, Fake Call Detection được tích hợp thẳng vào ứng dụng gọi điện mặc định. Khi bạn nhận được cuộc gọi từ một số đã lưu trong danh bạ, hệ thống sẽ lập tức kích hoạt quy trình kiểm tra chéo thông qua giao thức nhắn tin RCS. Cụ thể, điện thoại sẽ tự động gửi một yêu cầu xác thực thời gian thực đến đúng thiết bị của người đang gọi. Nếu thiết bị bên kia phản hồi hợp lệ, cuộc gọi sẽ được đánh dấu là an toàn.

Ngược lại, nếu quá trình xác minh không khớp hoặc thất bại hai lần liên tiếp, hệ thống Android sẽ ngay lập tức phát đi cảnh báo rủi ro giả mạo trên màn hình. Lúc này, thiết bị sẽ chủ động khuyên người dùng nên ngắt kết nối để tránh sập bẫy kẻ gian, qua đó bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các thông tin cá nhân và tài khoản tài chính.

Động thái đưa công nghệ xác thực thiết bị thẳng vào hệ thống liên lạc truyền thống cho thấy nỗ lực của Google trong việc tạo ra một lớp bảo vệ chủ động thay vì bị động chờ đợi người dùng báo cáo. Khi việc nghe thấy một giọng nói quen thuộc không còn là bằng chứng an toàn tuyệt đối, lớp phòng vệ mới này sẽ đóng vai trò như một chốt chặn kiểm duyệt khắt khe.

Theo lộ trình, Fake Call Detection sẽ được ưu tiên triển khai đầu tiên trên các dòng điện thoại Google Pixel đang sử dụng ứng dụng Google Phone chính thức. Ngay sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm, Google dự kiến sẽ mở rộng tính năng bảo mật thiết yếu này cho toàn bộ dải thiết bị chạy hệ điều hành Android 12 trở lên. Đây được xem là một bước tiến quan trọng, hứa hẹn tạo ra một mạng lưới bảo vệ rộng khắp giúp hàng tỷ người dùng trên toàn cầu gạt bỏ nỗi lo trước làn sóng tấn công bằng công nghệ AI và deepfake.