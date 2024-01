Tỉnh nhỏ nhất cả nước lần đầu "đội sổ" về tăng trưởng sau cả thập kỷ

Bắc Ninh lần đầu tăng trưởng âm sau cả thập kỷ

Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước, 822,7 km2. Tỉnh này từng "thay da đổi thịt", với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao do là cứ điểm của nhiều tập đoàn công nghiệp, điện tử lớn trên thế giới. Tuy nhiên, trong năm 2023, tỉnh này lại bất ngờ "đội sổ" với tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua.

Theo số liệu được Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh công bố, năm 2023, GRDP của tỉnh (theo giá so sánh 2010) giảm 9,28% so với cùng kỳ. Đây là mức giảm nhiều nhất từ trước đến nay và cũng là tỉnh có mức giảm sâu nhất trong 63 tỉnh, thành phố.

Theo Tổng cục Thống kê, sụt giảm kinh tế ở Bắc Ninh được xác định chủ yếu do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm rất mạnh (khoảng gần 14%), tập trung chính ở ngành điện trong khi cơ cấu kinh tế của Bắc Ninh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỉ trọng gần 70%. Đáng chú ý, trong ngành điện tử của Bắc Ninh, hoạt động của Samsung đóng vai trò chủ đạo, then chốt nhưng trong năm 2023, giá trị xuất khẩu của Samsung Việt Nam thấp hơn khá nhiều so với 2 năm trước đó.

Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam - SEV tại Bắc Ninh.

Lý giải về nguyên nhân sụt giảm mạnh, trước đó, tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội, ông Vũ Minh Giang, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ, năm 2023 kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của Bắc Ninh nói riêng.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, sự sụt giảm sâu là do công tác nắm bắt, dự báo tình hình có lúc còn chưa sát. Đặc biệt, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nêu rõ, công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả, chất lượng thấp.

Một số cơ quan, đơn vị, cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai, giải quyết kéo dài thời gian. Có sự thiếu chủ động trong tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển... Đáng chú ý, việc phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực cũng chưa triệt để, nhất là đối với những vấn đề phát sinh mới.

"Trước thực trạng đó, tỉnh đã nỗ lực đem lại sự cải thiện trong nền kinh tế từ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng sự gắng sức của cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trong tỉnh, nhưng GRDP của tỉnh vẫn mức giảm nhiều nhất từ trước đến nay", ông Vũ Minh Giang nói.

Những điểm sáng của kinh tế Bắc Ninh trong năm 2023

Theo thông tin công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh ngày 3/1, mặc dù bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng bức tranh kinh tế trong năm 2023 của Bắc Ninh vẫn có một số điểm sáng nhất định. Đầu tiên là phải kể đến quy mô GRDP (theo giá hiện hành) năm 2023 ước đạt 220.223 tỷ đồng, đứng thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 9 cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 145,1 triệu đồng/người, đứng thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 7 cả nước.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 73,6 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 7 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 40,3 tỷ USD, đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 2 cả nước; nhập khẩu đạt 33,3 tỷ USD, đứng thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 3 cả nước.

Thu hút vốn FDI đạt 1.676 triệu USD, đứng thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 7 cả nước. Năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đều tăng cao. Trong năm, số doanh nghiệp thành lập mới của tỉnh đạt 3.461 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 34.333 tỷ đồng, tăng 28,4% so cùng kỳ về số doanh nghiệp và tăng 51,9% về tổng vốn đăng ký bổ sung. Tổng vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp cũng tăng 18,3%.

Một góc Bắc Ninh. Ảnh: Tạp chí Xây dựng.

"Những điểm sáng của nền kinh tế trong năm 2023, những động lực mới cho tăng trưởng hiện nay sẽ tạo đà cho năm 2024 và các năm tiếp theo có cơ hội vượt khó, phát triển. Để khơi thông các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển, thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tập trung khai thác 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu; phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh xã hội, bảo vệ môi trường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn", thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh cho hay.

Về hoạt động thương mại trong năm 2024, Bắc Ninh đặt mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 75,83 triệu USD, tăng 3% so với ước thực hiện 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 41,552 triệu USD, tăng 3%; nhập khẩu đạt 34,278 triệu USD, tăng 3%.