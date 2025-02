Tỉnh nhỏ nhất và rộng nhất Việt Nam có quy mô kinh tế chênh lệch bao nhiêu?

Năm 2024, tỉnh Bắc Ninh - địa phương gần Hà Nội - có tăng trưởng rất tốt. Cụ thể, theo Cổng thông tin Bắc Ninh , tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,03% so với năm 2023.

Còn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá hiện hành ước đạt 232,8 nghìn tỷ đồng .

Trong đó, cả 3 khu vực kinh tế đều tăng, cao nhất là khu vực Dịch vụ, tăng 7,04%; tiếp theo là khu vực Công nghiệp và Xây dựng, tăng 6,0%; tăng thấp nhất là khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, tăng 1,15%.

Bắc Ninh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI với tổng vốn đầu tư FDI đăng ký đạt 4,8 tỷ USD, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Cùng với đầu tư nước ngoài, thu hút đầu tư trong nước cũng tăng cao với số dự án mới tăng gấp 2,2 lần, tổng số vốn đăng ký tăng gấp 3 lần.

Theo Cổng thông tin Bắc Ninh, năm 2025, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút mạnh mẽ đầu tư FDI, nhất là một số lĩnh vực có tiềm năng tạo ra sự bứt phá, động lực mới cho tăng trưởng như: sản xuất chip, chất bán dẫn, đổi mới sáng tạo, hydrogen xanh; phát triển một số ngành, sản phẩm dịch vụ có hàm lượng trí thức, công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh.

Đồng thời, phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, từ đó, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước, với vị trí nằm trong Vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Năm 2024: Nghệ An ghi nhận tăng trưởng hơn 9%

Trong khi đó, Nghệ An đang là tỉnh rộng nhất nước ta nếu chỉ tính diện tích đất liền.

Theo Cục Thống kê tỉnh Nghệ An , với tốc độ tăng trưởng đạt 9,01% năm 2024, quy mô nền kinh tế Nghệ An tăng thêm hơn 114,4 nghìn tỷ đồng so với năm 2023; đưa tổng GRDP (theo giá hiện hành) đạt hơn 216,9 nghìn tỷ đồng . Mức tăng trưởng của tỉnh này trong năm qua đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước.

Trong đó, quy mô của khu vực nông, lâm, thủy sản đạt hơn 46.696 tỷ đồng, chiếm 21,52%; khu vực công nghiệp đạt hơn 67.792 tỷ đồng, chiếm 31,25%; khu vực dịch vụ đạt hơn 92.590 tỷ đồng, chiếm 43,69% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt hơn 9.864 tỷ đồng, chiếm 4,55%.

Năm 2025, Nghệ An đang đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số để đưa quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng.

Hồi đầu năm nay, theo Báo Nghệ An, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An Nguyễn Văn Trường cho biết: Năm 2025, HĐND tỉnh đã giao chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,5-10,5%. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, phấn đấu khoảng 10-10,5%.