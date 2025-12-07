Tỉnh nhỏ nhất Việt Nam có các ông lớn Vingroup Ecopark, Kinh Bắc… đổ bộ sắp mở bán gần nghìn căn nhà ở xã hội giá 21 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa công bố giá bán, thuê mua khu nhà ở xã hội CT1 và CT2 ở phường Hiến Nam, TP Hưng Yên cũ (nay là phường Phố Hiến). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên.

Dự án nằm trên khu đất rộng hơn 9.600 m2, gồm hai tòa cao 19 tầng và 1 tum, không có tầng hầm. Nguồn cung có 940 căn nhà xã hội, diện tích từ 50 - 77 m2.

Giá bán được Sở Xây dựng duyệt là 20,9 triệu đồng/m2 (đã gồm 5% VAT, chưa gồm phí bảo trì). Người mua sẽ phải trả 1 tỷ đến 1,6 tỷ đồng/căn.

Giá thuê mua tại dự án gần 396.000 đồng/m2/tháng, tương đương cả căn từ 19,8 đến 30 triệu đồng/m2.

Thời gian qua, Hưng Yên liên tục ghi nhận thêm nhiều dự án nhà xã hội mới với giá bán leo thang. Mức cao nhất hiện nay thuộc về khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tân Sáng. Cụ thể, loại căn hộ cao 4,5 m (có gác xép) tại dự án có giá bán gần 25,8 triệu đồng/m2.

Trong những năm gần đây, Hưng Yên đang trở thành một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản miền Bắc nhờ sự xuất hiện của loạt dự án tỷ đô. Đứng vị trí đầu bảng là khu đô thị Ecopark với quy mô khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư tới 10 tỷ USD – hiện là đại dự án lớn nhất tỉnh.

Song song, Vinhomes cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai dự án kế tiếp: Vinhomes Ocean Park 2 (460 ha, 1,6 tỷ USD) và Vinhomes Ocean Park 3 (290 ha, 1,4 tỷ USD), góp phần hình thành chuỗi đại đô thị phía Đông Hà Nội.

Không chỉ có Ecopark và Vinhomes, năm 2025 thị trường Hưng Yên tiếp tục sôi động với loạt dự án mới. Đầu tiên là khu đô thị Centerville tại Văn Giang do DCI đầu tư, quy mô 50 ha với tổng vốn gần 17.000 tỷ đồng. Tiếp đến, Alluvia City của Xuân Cầu Holdings được triển khai trên diện tích gần 200 ha, vốn hơn 31.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Khoái Châu, dự án Trump International Hưng Yên do Trump Organization hợp tác cùng Kinh Bắc phát triển khu đô thị – du lịch sinh thái – sân golf với tổng vốn trên 39.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh còn một số dự án đáng chú ý như phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 (Phố Nối) gần 35.000 tỷ đồng, Khu đô thị mới Kiến Giang vốn gần 9.700 tỷ đồng, Khu đô thị mới xã Tân Bình – phường Tiền Phong của Eurowindow hơn 8.000 tỷ đồng và Khu đô thị Song An – Trung An (Vũ Thư) do DragonGroup đầu tư trên 4.200 tỷ đồng.



