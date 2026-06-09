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Tỉnh sát vách Hà Nội, có loạt "đại gia" địa ốc Vingroup, Ecopark, Kinh Bắc... đổ về sắp có thêm khu đô thị gần 20.000 dân quy mô hơn 15.200 tỷ đồng

| | Bất động sản

Khu đô thị mới Liên Phương tại xã Liên Phương có quy mô sử dụng đất khoảng 97,97ha, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 15.208 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Theo công bố từ Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, địa phương đang triển khai các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Liên Phương tại xã Liên Phương. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 97,97ha, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 15.208 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo quy hoạch, diện tích dành cho phát triển nhà ở chiếm hơn 28,4ha, gồm khoảng 21,8ha đất ở thương mại, 0,2ha đất tái định cư và 6,41ha đất phát triển nhà ở xã hội. Ngoài ra, dự án còn bố trí khoảng 3,1ha đất hỗn hợp nhằm đáp ứng các chức năng đô thị và dịch vụ đa dạng.

Theo định hướng phát triển, khu đô thị sẽ cung cấp nhiều loại hình sản phẩm như nhà liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư. Quy mô dân số dự kiến gần 20.000 người.

Về vị trí, khu đất lập quy hoạch có phía Bắc tiếp giáp sông Cửa Gàn và Quốc lộ 39. Các mặt còn lại giáp đất nông nghiệp, hệ thống thủy lợi và khu dân cư hiện hữu. Hiện trạng phần lớn diện tích là đất trồng lúa nước, đất cây lâu năm cùng một phần diện tích mặt nước và đất thủy lợi.

Theo kế hoạch, quá trình triển khai dự án kéo dài khoảng 11 năm kể từ thời điểm lựa chọn được nhà đầu tư. Công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự kiến bắt đầu trong quý 3/2026.

Trong những năm gần đây, Hưng Yên đang trở thành một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản miền Bắc nhờ sự xuất hiện của loạt dự án tỷ đô. Đứng vị trí đầu bảng là khu đô thị Ecopark với quy mô khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư tới 10 tỷ USD – hiện là đại dự án lớn nhất tỉnh.

Song song, Vinhomes cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai dự án kế tiếp: Vinhomes Ocean Park 2 (460 ha, 1,6 tỷ USD) và Vinhomes Ocean Park 3 (290 ha, 1,4 tỷ USD), góp phần hình thành chuỗi đại đô thị phía Đông Hà Nội.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp lớn khác như Masterise Homes, Xuân Cầu Holdings, MIK Group, Kinh Bắc (KBC) hay Sunshine Group cũng đã hiện diện tại thị trường này.

Sức hút của Hưng Yên được đánh giá đến từ vị trí liền kề Hà Nội, hưởng lợi từ các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Vành đai 4 vùng Thủ đô cùng hệ thống khu công nghiệp phát triển mạnh.

Dương Dương

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