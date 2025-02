Tỉnh sở hữu 90% sản lượng "vàng đen" của Việt Nam đặt mục tiêu kỷ lục, DN chiếm 1/4 GRDP cần làm gì?

Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 14% - kỷ lục mới trong phát triển kinh tế - xã hội sau nhiều thập kỷ. Nếu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 14%, quy mô nền kinh tế năm 2025 của tỉnh sẽ đạt khoảng 395.000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu đòi hỏi sự cố gắng tối đa, nỗ lực cao nhất của toàn bộ hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Để góp phần cùng với tỉnh thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, ngành than - vàng đen của nền kinh tế, với trữ lượng than chiếm đến 90% của cả nước - là một nhân tố vô cùng quan trọng. Trọng điểm của ngành than Quảng Ninh là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

TKV đóng góp khoảng 1/4 GRDP và gần 40% ngân sách thu nội địa của tỉnh; tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 80.000 lao động; tác động trực tiếp đến gần 1/3 dân số của tỉnh.

Năm 2024, sản lượng than sạch TKV sản xuất đạt 38,1 triệu tấn, bằng 101% kế hoạch năm; than tiêu thụ 46,7 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 25.500 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách tại Quảng Ninh ước đạt 17.600 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân người lao động trong lĩnh vực sản xuất than đạt 18,7 triệu đồng/người/tháng...

Để tiếp tục khẳng định là vai trò trụ cột trong nền kinh tế, năm 2025, TKV đặt mục tiêu nộp ngân sách nhà nước 25.500 tỷ đồng; tiêu thụ 50 triệu tấn than, than sản xuất 36,85 triệu tấn.

Ngay từ đầu năm, các đơn vị sản xuất than trong Tập đoàn đã tập trung nhân lực tăng tốc đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng than cho nhu cầu tiêu thụ. Riêng tháng 1/2025, TKV khai thác được 2,95 triệu tấn than, tiêu thụ 3,69 triệu tấn. Hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, đưa doanh thu tổng số của TKV trong tháng 1 đạt 12.227 tỷ đồng.

TKV còn tập trung tăng cường nhập khẩu, pha trộn, đáp ứng tiêu thụ, đặc biệt là than cung cấp cho sản xuất điện; triển khai sớm và chặt chẽ công tác phòng chống mưa bão, đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động sản xuất; xây dựng kế hoạch định biên cơ cấu phục vụ công tác tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, thu nhập cho người lao động.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV, cho biết, để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của các địa phương, hiện TKV tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Tập đoàn đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng than nhập khẩu, nâng cao hiệu quả chế biến pha trộn than đảm bảo cung ứng cho khách hàng, nhất là các nhà máy nhiệt điện; ứng dụng KHCN trong sản xuất; phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thúc đẩy việc sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp các dự án...

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu sản lượng than thương phẩm khai thác (không bao gồm than bùn) giai đoạn đến năm 2030 đạt khoảng 45 - 50 triệu tấn/năm và giảm dần trong giai đoạn 2031 - 2045 (đạt khoảng 38 - 40 triệu tấn vào năm 2045).

Để phát triển ngành than bền vững, TKV chỉ đạo các đơn vị khối sản xuất than hầm lò và lộ thiên tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị theo hướng đồng bộ, tiến dần đến tự động hóa hoàn toàn dây chuyền sản xuất, tiết kiệm nguồn than, giảm phát thải ra môi trường.