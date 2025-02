Tình trạng căng thẳng của người đàn ông Hà Nội tốt nghiệp trường top, nhận lương 70 triệu/tháng

Áp lực của người đàn ông 38 tuổi thất nghiệp

"Thất nghiệp tuổi trung niên" đang là cụm từ ám ảnh nhất lúc này.

Đó là cái độ tuổi mà đằng sau người phụ nữ/đàn ông đi làm, còn là gánh nặng con cái đi học, và cha mẹ ở tuổi già cần chăm sóc. Nếu chẳng may bị trả nợ 1-2 tháng lương, hay thất nghiệp thì đó hẳn là nỗi ám ảnh kinh hoàng lắm.

Điển hình như mới đây, dòng tâm sự của người đàn ông 38 tuổi thất nghiệp đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Anh chia sẻ tốt nghiệp ở ĐH Kinh tế Quốc dân và từng làm lương đến 60-70 triệu/tháng, nhưng do đang thất nghiệp đầu năm nên áp lực tiền bạc đè nặng lên vai.

Cụ thể, người đàn ông tâm sự như sau:

"Chào mọi người, mình năm nay 38 tuổi, cựu sinh viên trường NEU. Mình xin phép xưng "mình" vì biết ở đây cũng có nhiều người tuổi hơn mình…

Mình hiện tại đã lập gia đình và 2 bé, 1 trai 1 gái, 1 đang cấp 2, 1 đang cấp 1. Vợ mình thì công việc cũng tàm tạm, thu nhập tháng tầm 20-25 triệu, phần lớn tập trung lo việc nhà, cho con ăn học… Mình là người đi kiếm tiền về lo cho cả gia đình, nhà mình thì cũng mới trả tiền vay mua xong căn chung cư năm 2021.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mình đang trong tình trạng thất nghiệp vì công ty mình làm giải thể, không còn tiền trả lương cho mình nữa, còn nợ 2 tháng lương. Mình biết sẽ có ngày này rồi, sẵn sàng tinh thần, còn nộp CV qua công ty khác nhưng vì sát Tết, rồi giờ là đầu xuân năm mới nên chưa công ty nào nhận.

Nhưng từ lúc biết công ty giải thể, mình thấy cực kì áp lực vì trước đó, thu nhập mình cũng ổn, có tháng lên tới 60-70 triệu. Với 1 người đi làm thuê như mình, 2 vợ chồng cộng vào cũng 80-90 triệu, dư sức trả nợ nhà với lo cho các con ăn học. Mình còn gửi tiền về lo cho bố bệnh ở quê, bố mình tiểu đường mà ông không có lương hưu, rồi từ tiểu đường nó phát ra nhiều bệnh khác nên mình vẫn phải lo…

Cuộc sống vẫn rất ổn, sau này thì thấp dần không phải lúc nào cũng thế. Một phần vì mình cũng làm ở đây lâu rồi, lúc công ty ổn thì mình cũng ổn. Lúc khó khăn thì mình cũng bị cái tâm lý là phải cố gắng vực dậy nhưng thành ra như này. Có những sự việc không phải do mình, mà do mối quan hệ ở trên, do cách vận hành hay cũng có thể do công ty tổng nữa…

Như ở trên, mình cũng đi rải CV, dùng mối quan hệ, ban đầu cũng tự tin bản thân lắm nhưng rồi mình nhận ra có nhiều vấn đề…

Về tuổi tác này, thường các công ty giờ sẽ tuyển người trẻ ở vị trí như mình. Về lương này, nhiều công ty còn trao đổi thẳng là với mức lương của mình họ còn tuyển được 2 người như mình có khi năng lực tốt hơn. Về công việc, mình làm ở công ty hiện tại thì kiểu làm 10 đầu việc, nhưng sang công ty mới thì có thể nhiều việc hơn, hoặc có thể ít việc hơn, thậm chí việc còn chồng chéo nhau... và còn nhiều lý do khác.

Có những đêm mình nằm nghĩ, ở cái tuổi này sa thải thật đáng sợ. Một ngày không đi làm là 1 ngày phải lo nghĩ, lấy tiền đâu ra lo cơm ăn áo mặc, lo cho các con đi học rồi học thêm, còn chưa kể các chi phí phát sinh nữa… Đến giờ đúng cái cảm giác áp lực đồng tiền đè nén lên đôi vai mình…

Thật ra mình cũng nghĩ rồi, nếu không còn cách nào khác thì phải chấp nhận mức lương thấp, khởi đầu lại, chấp nhận như các bạn trẻ thôi vì thời buổi này, có công việc là còn may, ngoài kia đầy người thất nghiệp, rồi dần dần chứng minh năng lực lại, chứng minh bản thân thu nhập, lương rồi dần sẽ cao lên… Đúng không mọi người, còn cách nào khác đâu.

Mình tâm sự, cũng muốn chia sẻ cho các bạn trẻ: Có thể lúc này làm được nhiều, lúc khác lại không kiếm được tiền nên làm gì thì làm, nhớ tích lũy, tiết kiệm và luôn cố gắng không ngừng, rồi phòng trường hợp như mình… Có thể chia sẻ cũng là dư thừa nhưng mình nghĩ cũng là 1 góc nhìn từ bản thân mình hay những người như mình đối với công việc ở tuổi này.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ, các bạn chỉ cần đọc thôi, mình cũng thấy thoải mái hơn vì đã có người lắng nghe mình rồi…"

"Cuộc sống mà, cũng có lúc lên lúc xuống chứ! Cố lên nhé"

Dòng tâm sự của người đàn ông đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của netizen.

Đa phần đều nhận xét đúng là khi thất nghiệp ở độ tuổi U40 thì rất khó xin việc và phải gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên, có lẽ như chính chủ bài viết cũng đã nhận ra là bản thân vẫn còn có điểm tựa về tinh thần như vợ vẫn còn thu nhập, đã trả nợ xong tiền nhà, có căn chung cư che mưa che nắng...

Ngoài ra, người đàn ông có mức lương 60-70 triệu/tháng thì chứng tỏ cũng đã ở mức vị trí quản lý cấp cao trở lên. Có lẽ anh khó xin được việc lương tốt như trước, chứ cũng không đến nỗi khó xin việc. Ở thời điểm này, anh nên hạ thấp tiêu chuẩn xuống để phù hợp hơn, như chịu làm công việc có mức lương thấp hơn, hoặc bàn lại với vợ về cắt giảm chi tiêu trong gia đình.

Dưới đây là một số bình luận nhận xét của cộng đồng mạng:

- "Cùng hoàn cảnh như anh nhưng mình có 4 bé, qua Tết quyết định nghỉ công việc toxic khi chưa có công việc mới với tâm thế sẽ thất nghiệp một thời gian nhưng bất ngờ có công việc mới nên onboard khi chưa được nghỉ ngơi ngày nào. Mình tin vào 2 thứ: Năng lực bản thân và nhân duyên tốt lành khi ta là người thiện lành. Chúc anh vượt qua, hoặc giả như có làm công việc thấp hơn thì cũng nên chuẩn bị tinh thần tích cực để tái khởi động bản thân".

- "Mình 41 tuổi. Chủ động nghỉ việc cách đây 2 năm để tập trung vào nghề tay trái là kinh doanh. Trước khi nghỉ việc thì mình cũng đã tích luỹ đủ nhà cửa, khoản tiết kiệm dự phòng cho bản thân, bố mẹ và con cái. Giờ thì tiền kiếm được để hưởng thụ cuộc sống thôi. Chắc bạn không tìm được việc với mức lương cũ thôi chứ với bằng cấp và kinh nghiệm sẵn có thì xin đâu chẳng được việc. Nếu không được thì thử tìm một việc khác mình tự tin là có thế mạnh và khởi nghiệp. Không gì là quá muộn đâu bạn ạ".

- "Mình 35 tuổi, cũng cựu sinh viên NEU. Năm ngoái mình đóng cửa công ty, đóng quán, nợ nần. Từ người thu nhập trăm triệu/tháng, giờ mình quay lại không có gì, với 1 đứa con 10 tuổi và 1 bé trong bụng. Mình còn chả có thời gian để than thở. Giờ mình đi làm trực page, chăm sóc khách hàng ca tối 2 nơi, sáng thì dạy thêm, cũng được 15-20 triệu/tháng. Tạm sống qua ngày và chờ ngày đi đẻ, vậy đó. Cuộc sống mà, cũng có lúc lên lúc xuống chứ! Cố lên nhé bạn".

- "Thường khi làm ra tiền, dù ít hay nhiều cũng phải dành ra 1 khoản dự phòng. Để những lúc phát sinh ngoài ý muốn thì có tiền trang trải 1 thời gian (khoảng 1 năm). Gia đình bạn thu nhập cũng không thấp nhưng mới nghỉ việc có 2-3 tháng đã thấy áp lực, là do bạn không có khoản dự phòng. Bây giờ trước mắt phải trao đổi với vợ, tiết giảm chi tiêu gia đình. Nếu có công ty nào tiềm năng phát triển ổn định nhận vào thì cứ đi làm với mức lương thấp hơn. Nếu năng lực bạn tốt và phù hợp, công ty sẽ dần tăng lương. Vì công ty nào cũng cần người làm được việc và họ sẽ biết cách giữ người bằng thu nhập và phúc lợi. Sau này, dù kiếm được bao nhiêu, đều phải để ra 1 phần để dành bạn nhé. Chúc bạn may mắn".

- "Tháng 7 năm ngoái, công ty mình dẹp tiệm dù mình làm tới chức Phó giám đốc. Ở tuổi 32 mình rối loạn âu lo, phải đi khám tiền đột quỵ. Nhưng khi sắp xếp lại, mình quyết định bỏ Sài Gòn về lại thành phố khác nhẹ nhàng hơn và đi làm công việc chân tay như những bạn trẻ mới ra trường. Quan trọng sức khoẻ mình tốt hơn, mình có nhiều năng lượng để tìm những hướng đi mới thay vì đi làm thuê nữa. Bởi mình biết sớm muộn, mình cũng sẽ rời công ty theo cách này hay cách khác!".

- "Em năm nay 35 tuổi, cũng đang rục rịch đổi công việc (biết là khó khăn, biết là có thể thất nghiệp dài) nhưng hiện tại ở công ty này: 1/ Công ty không có định hướng tiến xa hơn mà chỉ ăn hơi theo mối quan hệ nên tương lại chắc sẽ giống như câu truyện anh chia sẻ. 2/ Em cũng không thể học hỏi gì thêm ở công ty này nữa. 3/ Em cũng chịu rủi ro nhiều nếu còn cố làm việc ở đây.

May mắn là em 1 thân 1 mình giờ nếu có thất nghiệp nửa năm - 1 năm vẫn sống được và cũng không phải lo cho ai hết nên khi đọc được tâm sự này em càng có quyết tâm bước chân ra đi, ra để học hỏi thêm rồi tìm 1 con đường mới cho bản thân, ít nhất 3 năm nữa bằng anh biết đâu em có thể sẽ khác. Thời kỳ công nghệ càng ngày mình sẽ càng lạc hậu... Cảm ơn anh đã chia sẻ".