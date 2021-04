Tisco (TIS) báo lãi quý 1/2021 gấp 9 lần cùng kỳ, vượt 16% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

CTCP Gang thép Thép Thái Nguyên (Tisco – mã chứng khoán TIS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1/2021 đạt 3.006 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tỷ lệ tăng chi phí giá vốn chỉ 38,7% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 156,7 tỷ đồng, tăng 50% so với quý 1/2020.

Chi phí tài chính trong quý 33,5 tỷ đồng, giảm 10,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 – đây chủ yếu là chi phí lãi vay. Tính đến 30/3/2021 tổng nợ phải trả của Tisco còn 7.733 tỷ đồng (tăng 281 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 2.426 tỷ đồng (giảm 145 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 1.964 tỷ đồng.

Kết quả, trừ các chi phí phát sinh, quý 1/2021 Tisco lãi trước thuế 57 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 44,3 tỷ đồng, hơn gấp 9 lần so với số lãi 4,7 tỷ đồng đạt được quý 1/2020.

Năm 2021 Tisco đặt mục tiêu đạt 12.989 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 49 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy kết thúc quý 1 Tisco đã thực hiện được trên 23% kế hoạch doanh thu và đã hoàn thành vượt 16% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.