TKV thanh toán hơn 2.100 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Ngày 22/5/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đăng tải văn bản của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho kỳ báo cáo năm 2025.

Theo đó, trong kỳ báo cáo (từ 1/1/2025 đến 25/12/2025), TKV đã thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và tổng cộng 143,5 tỷ đồng cho 2 kỳ trả lãi trái phiếu TKV_BOND2020, cụ thể như sau:

Nguồn: HNX

Như vậy, TKV đã tất toán xong lô trái phiếu TKV_BOND2020 tại cuối kỳ báo cáo.

Về TKV, doanh nghiệp này thuộc loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là: công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản-luyện kim, công nghiệp điện, vật liệu nổ công nghiệp,...

Về tình hình kinh doanh, tại Hội nghị giao ban sản xuất tháng 5/2026, ban lãnh đạo TKV cho biết, thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh (SXKD) tháng 4/2026 của Tập đoàn, doanh thu hợp nhất ước đạt 17.147 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch tháng, lũy kế năm ước đạt 60.048 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch năm và bằng 100,05% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận toàn Tập đoàn dự kiến ở mức 1.560 tỷ đồng, bằng 30,6% kế hoạch năm.

Về các lĩnh vực sản xuất như sản xuất, tiêu thụ than đạt và vượt kế hoạch điều hành tháng, than nguyên khai sản xuất dự kiến đạt 3,3 triệu tấn, bằng 105,4% kế hoạch tháng, lũy kế năm ước đạt 12,9 triệu tấn, bằng 35,0% kế hoạch năm; than tiêu thụ ước đạt 5,18 triệu tấn, bằng 101,5% kế hoạch tháng, lũy kế năm ước đạt 17,4 triệu tấn, bằng 34,8% kế hoạch năm.

Sản xuất, tiêu thụ các khoáng sản chính đều đạt kế hoạch điều hành tháng, đặc biệt là phôi thép đạt 148%, đồng tấm đạt 107,7% và cơ bản đạt tiến độ kế hoạch năm (trên 33%).

Sản xuất điện dự kiến đạt 1.045 triệu kWh, bằng 100,4% kế hoạch tháng, lũy kế năm ước đạt 3.734 triệu kWh, bằng 35,6% kế hoạch năm…