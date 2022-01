TNG báo lãi 233 tỷ đồng trong năm 2021, vượt 33% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán TNG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2021.

Tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt hơn 1.363 tỷ đồng, tăng 42,8% so với quý 4/2020. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ 41,1% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 213 tỷ đồng, tăng 535 so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 14,6% lên 15,6% trong quý 4 vừa qua.

Trong quý doanh thu tài chính đạt hơn 19 tỷ đồng, tăng gần 11 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí tài chính lại tăng 13,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên gần 51 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm được 7 tỷ đồng, xuống gần 20 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh hơn 24 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 79 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021 TNG ghi nhận dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 340 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên 1.622 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 113 tỷ đồng, xuống còn 457 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 TNG lãi sau thuế đạt hơn 63 tỷ đồng, tăng 175% so với số lãi hơn 23 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu TNG đạt 5.444 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2020. Nhờ tiết giảm chi phí, nên lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 233 tỷ đồng, tăng 51,6% so với số lãi gần 154 tỷ đồng đạt được năm 2020.

