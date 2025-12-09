Tổ chức cuộc thi tranh biện Oxford Schools Vietnam Qualifier tại Việt Nam

Oxford Schools Vietnam Qualifier 2026 mang đến cho học sinh cơ hội đại diện Việt Nam cất tiếng nói đầy tự hào tại sảnh đường Oxford huyền thoại. Vô địch sẽ nhận tấm vé dự Chung kết Oxford Schools tại Đại học Oxford trị giá 30 triệu đồng, cùng học bổng 100% khóa học tranh biện tại VADP - Hành trang quan trọng để bước vào đấu trường học thuật quốc tế.

Sau thành công vang dội của mùa giải đầu tiên, Oxford Schools Vietnam Qualifier 2026 chính thức quay trở lại và tiếp tục được Liên đoàn tranh biện lâu đời và danh giá nhất thế giới - Oxford Union ủy quyền tổ chức vòng loại chính thức tại Việt Nam. Nhờ đó, học sinh Việt Nam một lần nữa có cơ hội bước vào hành trình chinh phục sảnh đường Oxford Union huyền thoại - Nơi đã ghi dấu tiếng nói của những nhà lãnh đạo, học giả và tư tưởng kiệt xuất suốt gần 200 năm qua.

Mùa giải 2025 đã trở thành cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Oxford Schools được tổ chức tại Việt Nam, thu hút 40 đội thi đến từ 21 trường trung học trên toàn quốc, với 80 thí sinh tranh tài dưới sự đánh giá của 11 giám khảo đến từ Việt Nam và quốc tế. Suốt ba vòng thi đấu, các thí sinh đã thể hiện tư duy sắc bén qua những chủ đề trải rộng từ kinh tế, chính trị đến văn hóa – xã hội, tạo nên những trận tranh biện kịch tính và giàu giá trị học thuật. Khoảnh khắc tự hào nhất của mùa giải chính là khi những đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam được lựa chọn tham dự Chung kết Oxford Schools tại Đại học Oxford – Vương quốc Anh, lần đầu tiên đưa tiếng nói của học sinh Việt Nam vang lên giữa sảnh đường Oxford Union huyền thoại. Thành công của mùa giải đầu tiên không chỉ mở ra cơ hội cho các tài năng trẻ, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của cộng đồng tranh biện Việt Nam trên bản đồ học thuật quốc tế.

Với gần 200 năm lịch sử, Oxford Union được xem là biểu tượng của trí tuệ, tự do học thuật và tinh thần tranh biện tiến bộ. Đây là nơi từng đón tiếp những tiếng nói có sức ảnh hưởng bậc nhất thời đại: từ Winston Churchill, Malala Yousafzai, Stephen Hawking, cho đến các nhà lãnh đạo, nhà khoa học và tư tưởng gia định hình thế giới.

Được bước lên bục diễn thuyết tại Oxford Union không chỉ là một vinh dự, mà còn là thước đo bản lĩnh, tư duy và tầm vóc học thuật của một tranh biện viên. Chính từ nền tảng ấy, Oxford Schools ra đời, mở ra cơ hội để học sinh trung học trên toàn thế giới tiếp cận với chuẩn mực học thuật danh giá của Oxford.

Thí sinh Vũ Minh Khang & Nguyễn Ngọc Bảo Lam - Quán quân của Cuộc thi Oxford Schools VietnamQualifier 2025

Oxford Schools là giải đấu tranh biện theo luật Nghị viện Anh lớn bậc nhất thế giới, quy tụ hơn 1000 học sinh từ hơn 350 trường mỗi năm. Việc tiếp tục tổ chức vòng loại tại Việt Nam không chỉ thể hiện sự ghi nhận của Oxford Union đối với năng lực và tinh thần học thuật của học sinh Việt Nam, mà còn mở ra cánh cửa để thế hệ trẻ tiếp cận môi trường tranh biện chuẩn quốc tế ngay tại quê hương mình. Giải đấu năm 2026 được tổ chức tại hai địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh (10–11/01/2026) và Hà Nội (24–25/01/2026), hứa hẹn thu hút đông đảo những học sinh có đam mê và khát vọng vươn mình ra thế giới.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là phần thưởng dành cho đội Vô địch: tấm vé chính thức đại diện Việt Nam tham dự Chung kết Oxford Schools tại Đại học Oxford – Vương quốc Anh trị giá 30 triệu đồng, cùng học bổng 100% khóa học tranh biện tại VADP. Đây là những phần thưởng không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là minh chứng cho khả năng, sự nỗ lực và khát vọng chinh phục học thuật của học sinh Việt Nam. Được đứng trên bục tranh biện tại Oxford Union là cột mốc có thể thay đổi toàn bộ hành trình tri thức và tương lai của các em.

Đứng sau Oxford Schools Vietnam Qualifier là Học viện Tranh biện & Thuyết trình Veritas – VADP, đơn vị đã đồng hành trong việc kiến tạo môi trường tranh biện học thuật chuẩn quốc tế tại Việt Nam suốt nhiều năm qua. VADP là tổ chức tiên phong đưa những giải đấu lớn của thế giới như WSDC, WUDC, ASDC, AODC đến gần hơn với học sinh Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc nâng tầm chất lượng đào tạo tư duy phản biện và hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ. Với kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện học thuật quy mô toàn cầu, VADP đảm bảo mang đến cho Oxford Schools Vietnam Qualifier 2026 một hệ thống vận hành chuyên nghiệp, đội ngũ giám khảo giàu chuyên môn và những tiêu chuẩn thi đấu được giữ nguyên theo chuẩn Oxford Union. Sự đồng hành của VADP không chỉ mang lại tính chuyên nghiệp cho giải đấu, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc tạo ra những sân chơi học thuật chất lượng cao cho học sinh Việt Nam.

Thí sinh Vũ Minh Khang - #4 Best Speaker của Cuộc thi Oxford Schools Vietnam Qualifier 2025

Oxford Schools Vietnam Qualifier 2026 được áp dụng luật tranh biện Nghị viện Anh (British Parliamentary) – bộ luật được đánh giá là khó nhất trên thế giới, đòi hỏi thí sinh tư duy nhanh, lập luận sắc bén, phân tích thấu đáo và chiến thuật linh hoạt. Mỗi phòng thi sẽ gồm bốn đội tranh biện ở hai phe Ủng hộ và Phản đối, tạo nên môi trường cạnh tranh khốc liệt nhưng cũng vô cùng giàu tính học thuật, giúp học sinh rèn luyện toàn diện cả tư duy lẫn bản lĩnh.

Giải đấu dành cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc, chia theo hai bảng Middle School (lớp 6–9) và Open (lớp 10–12). Mỗi đội gồm hai học sinh từ cùng một trường. Ban Tổ chức sẽ mở đơn từ ngày 21/11/2025 và đóng đơn theo từng khu vực (21/12/2025 đối với TP. Hồ Chí Minh và 31/12/2025 đối với Hà Nội). Tổng số đội dự kiến tham dự là 100 đội, vì vậy học sinh và phụ huynh được khuyến nghị đăng ký sớm để đảm bảo suất thi.

Chia sẻ về mùa giải năm nay, ông Vũ Anh Tuấn – Trưởng Ban Tổ chức cho biết: "Oxford Schools Vietnam Qualifier 2026 không chỉ là một cuộc thi. Đây là cơ hội để những học sinh Việt Nam mang trí tuệ, bản lĩnh và tiếng nói của mình đến một trong những diễn đàn học thuật danh giá nhất thế giới. Việc được Oxford Union tiếp tục lựa chọn Việt Nam là nơi tổ chức vòng loại là niềm tự hào rất lớn, và chúng tôi tin rằng những đại diện của Việt Nam trong các mùa giải tiếp theo sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh mạnh mẽ về trí tuệ và tinh thần học thuật của thế hệ trẻ Việt Nam ra toàn cầu."

Ông Vũ Anh Tuấn – Trưởng ban tổ chức của Cuộc thi Oxford Schools Vietnam Qualifier 2025

Oxford Schools Vietnam Qualifier 2026 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sự kiện học thuật được mong chờ nhất năm, nơi những tài năng trẻ được phát hiện, những tư duy mới được nuôi dưỡng và những hành trình học thuật quốc tế được bắt đầu.