Tổ chức liên quan đến Chủ tịch TTC Land đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu SCR

Vừa qua, CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công, một tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Thành Chương - Chủ tịch HĐQT TTC Land, đã đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu SCR.

Với giao dịch này, khối lượng sở hữu cổ phiếu SCR của CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công sẽ tăng từ 5,43 triệu cổ phiếu (tương đương 1,26% vốn điều lệ) lên 8,43 triệu cổ phiếu (1,96% vốn điều lệ). Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 25/2 đến ngày 26/3/2025.

Tính theo thị giá kết phiên 19/02 ở mức 6.180 đồng/cổ phiếu, dự kiến tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT TTC Land này sẽ phải chi ra số tiền gần 19 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch kể trên.

Ngược lại, trong cùng thời gian trên, CTCP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh, một tổ chức liên quan đến bà Đinh Thị Ngọc Trang – Phó Tổng giám đốc TTC Land, lại đăng ký bán toàn bộ 637.600 cổ phiếu SCR. Việc này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của công ty này từ 0,15% về 0% vốn điều lệ.

Tương tự, tính theo thị giá kết phiên 19/02 của cổ phiếu SCR, nếu hoàn tất giao dịch trên, dự kiến tổ chức liên quan đến Phó Tổng giám đốc TTC Land sẽ thu về số tiền gần 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu SCR thời gian gần đây đã có những diễn biến tích cực trên thị trường. Từ ngày 14/1 đến ngày 19/2, giá cổ phiếu SCR đã tăng 20,7%, từ mức 5.120 đồng lên 6.180 đồng/cổ phiếu. Đây là vùng giá cao nhất của cổ phiếu SCR trong vòng 6 tháng qua

Về hoạt động kinh doanh, TTC Land đã ghi nhận những kết quả ấn tượng trong quý 4/2024. Cụ thể, doanh thu của công ty địa ốc này đạt 470,46 tỷ đồng, tăng 378,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng mạnh, đạt 11,81 tỷ đồng, so với mức lãi khiêm tốn 0,46 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của quý 4/2024 đạt 2,76 tỷ đồng.

Tính luỹ kế cả năm 2024, TTC Land đạt doanh thu 799,12 tỷ đồng, tăng trưởng 115,3% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 33,66 tỷ đồng, tăng 105,7% so với năm 2023. Đặc biệt, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2024, đạt 210,4% so với mục tiêu đề ra.

Cổ phiếu SCR "thăng hoa" trong những phiên giao dịch gần đây. (Nguồn: Cafef)

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 20/02, giá cổ phiếu SCR ở mức 6.180 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với cuối phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 1,3 triệu đơn vị.