Tố Ukraine cố tình đóng băng đường ống dẫn dầu Nga, quốc gia EU cắt nguồn cung dầu cho Kiev, tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Hãng thông tấn TASR đưa tin Slovakia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh đường ống dẫn dầu Nga Druzhba qua Ukraine vẫn bị chặn.

Tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực từ 19/2 cho đến muộn nhất là ngày 30/9. Slovakia cáo buộc Ukraine từ chối cho phép vận chuyển dầu của Nga qua lãnh thổ nước này và phong tỏa mạng lưới đường ống dẫn dầu Druzhba.

Hãng thông tấn của Slovakia đưa tin ngày 18/2 rằng chính phủ nước này sẽ giải phóng dự trữ dầu chiến lược để đảm bảo hoạt động trong 1 tháng cho nhà máy lọc dầu duy nhất của nước này tại Bratislava.

Slovakia cũng sẽ nhập khẩu dầu thông qua đường ống Adria của Croatia. Tuy nhiên, nguồn cung này có thể mất tới 30 ngày mới đến được cơ sở này.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, Denisa Sakova, cho biết chính phủ Séc cũng đang xem xét khả năng cung cấp dầu cho Bratislava.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã thông báo sau cuộc họp chính phủ ngày 18/2 rằng công ty dầu khí Slovnaft sẽ ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine để phục vụ thị trường nội địa.

Trước đó, ông cũng tuyên bố rằng Slovakia có thể ngừng cung cấp điện cho Ukraine vì đóng băng đường ống Druzhba. Theo ông, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đang từ chối hợp tác về vấn đề này.

Trong khi Ukraine tuyên bố việc tạm ngừng vận chuyển dầu là do một cuộc tấn công của Nga vào cuối tháng 1, Slovakia và nước láng giềng Hungary lại khẳng định đường ống vẫn hoạt động tốt nhưng dầu không được vận chuyển do quyết định chính trị từ phía Kiev.

Ông Fico cho biết Kiev đã trì hoãn việc nối lại dòng chảy dầu nhằm gây áp lực buộc Hungary bỏ quyền phủ quyết đối với tư cách thành viên EU trong tương lai của Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tuyên bố sẽ ngăn chặn Ukraine gia nhập EU, đồng thời cảnh báo rằng việc chấp nhận nước này sẽ kéo khối vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Hungary và Slovakia phụ thuộc rất nhiều vào dầu thô của Nga và được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của EU. Hai quốc gia không giáp biển này được phép nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển nếu việc vận chuyển qua đường ống trở nên bất khả thi. Đầu tuần này, Hungary đã tuyên bố kế hoạch sử dụng quyền miễn trừ tạm thời và nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển thông qua các cảng của Croatia.

