Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức báo công an

Trước đó, anh L.V.T. (sinh năm 1994, trú tại xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang) nhận được cuộc gọi thuê vận chuyển hàng hóa với tiền công cao.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng kết bạn Zalo, giới thiệu 01 hợp đồng vận chuyển và yêu cầu anh L.V.T. vận chuyển máy móc từ thành phố Hà Giang (cũ) đi xã Đồng Văn với tiền công là 05 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng tiếp tục nhờ anh L.V.T. liên hệ với 01 công ty cơ khí để đặt mua lô giường sắt, đồng thời bày cách cho anh nâng khống giá để hưởng chênh lệch, khiến nạn nhân tin rằng đây là một giao dịch làm ăn có lợi nhuận cao.

Các đối tượng gửi hóa đơn, mã QR và yêu cầu anh chuyển trước 136,8 triệu đồng tiền cọc và hoàn tất thủ tục xuất hàng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn thao túng tâm lý khi thông báo rằng số tiền của anh L.V.T. đang bị Chi cục thuế tạm giữ do công ty đang bị điều tra về hành vi trốn thuế và yêu cầu anh phải chuyển thêm tiền để “giải phóng lô hàng” và hứa sẽ hoàn trả toàn bộ chỉ trong 7 phút.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, anh L.V.T. đã đến Công an xã Ngọc Đường trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an xã đã nhanh chóng nắm tình hình, kiểm tra nội dung các cuộc gọi, tin nhắn, hóa đơn điện tử và mã QR mà các đối tượng gửi cho anh L.V.T.

Qua phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động, Công an xã xác định đây là chiêu trò lừa đảo mới, các đối tượng giả danh khách hàng thuê vận chuyển, kết hợp dựng lên “công ty cung ứng hàng hóa” nhằm dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Nhờ được tuyên truyền kịp thời, anh L.V.T. đã dừng mọi giao dịch và không bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên.

Trong một vụ việc khác, khoảng 15h ngày 10/6, chị P.M.T. (sinh năm 1984, thường trú tại xã Quảng Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0393.767.942, tự xưng Phạm Tuấn Anh, cán bộ Công an Thành phố Hà Nội thông báo có người nhặt được căn cước chị P.M.T. và đã sử dụng vào mục đích buôn ma tuý, yêu cầu chị cùng phối hợp, làm rõ, cung cấp lại thẻ ngân hàng, căn cước gửi qua Zalo cho người đàn ông này để chuẩn bị các tài liệu, văn bản phục vụ công tác điều tra, giảm án, chống án.

Trước đó chị P.M.T. có làm rơi thẻ Căn cước, do lo sợ chị P.M.T. làm theo hướng dẫn đã kết bạn trên Zalo mang tên “Nam Phương”.

Sau khi kết bạn nick Zalo “Nam Phương” có gọi điện hướng dẫn chị P.M.T. và gửi 03 ảnh nhằm tạo lòng tin cho chị: Văn bản của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao “Thông báo những đối tượng liên quan đến vụ án 021-389”; Giấy chứng minh Công an nhân dân và thẻ Căn cước công dân mang tên Phạm Tuấn Anh.

Đối tượng yêu cầu chị P.M.T. chụp thẻ Căn cước mới, ảnh chân dung, thẻ ngân hàng gửi qua Zalo cho đối tượng để phục vụ công tác điều tra, yêu cầu chị P.M.T. không được tiết lộ thông tin cho ai. Do các giấy tờ để ở nhà, chị đã gọi điện cho con trai là anh P.M.N. chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu theo hướng dẫn của đối tượng.

Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, anh P.M.N. đã đến Công an xã Quảng Nguyên để trình báo.

Sau khi xác minh, cán bộ Công an xã xác định đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng nên đã kịp thời tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn không thực hiện các yêu cầu của đối tượng. Nhờ đó, người dân không bị thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước, Ngân hàng, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc cài đặt ứng dụng lạ. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn của đối tượng và kịp thời liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác với các giao dịch trên mạng; tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ hoặc theo yêu cầu đặt cọc khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ, trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an