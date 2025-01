Toàn cảnh công trường đại dự án hơn 75.000 tỷ qua Long An: Hàng trăm công nhân làm việc ngày đêm, dự kiến hoàn thành trong năm nay

Nhờ vào hệ thống hạ tầng đang dần được hoàn thiện, thị trường bất động sản ở Long An cũng trở nên sôi động. Ngay tại huyện Bến Lức, nơi có Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi qua, hàng loạt dự án đã và đang được xây dựng như khu đô thị tích hợp nghỉ dưỡng The Larita Long An, khu đô thị LA Home, khu đô thị Waterpoint…