Toàn cảnh dự án NƠXH mở bán từ 900 triệu đồng/căn, hàng nghìn người tranh suất mua
Dự án CT3 Kim Chung tại xã Thiên Lộc, Hà Nội với 929 căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) vừa mở bán, tiếp nhận hồ sơ có giá bán dự kiến 18,4 triệu đồng/m2. Theo ghi nhận, dự án này hiện có toà đã xây dựng đến tầng 10...
19-11-2025
Dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung (Thăng Long Green City) do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 3/2025.
Ô đất CT3 có diện tích 2,4ha, chủ đầu tư xây dựng 3 đơn nguyên nhà ở chung cư cao tầng có ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C với chiều cao từ 9-12 tầng + 1 tầng hầm + 1 tum. Dự án sẽ cung cấp ra thị trường tổng 1.104 căn hộ. Trong đó gồm: 589 căn nhà ở xã hội để bán; 212 căn nhà ở xã hội cho thuê; 128 căn nhà ở xã hội thuê mua; 175 căn hộ thương mại.
Dự án tọa lạc ngay mặt đường Quốc lộ 5 kéo dài (quốc lộ 23B) với 2 làn đường rộng 50m, đối diện cổng KCN Bắc Thăng Long (300ha). Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển vào nội đô thông qua các tuyến giao thông huyết mạch: Đường Hoàng Sa, Đường Võ Văn Kiệt…
Theo ghi nhận, dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung có toà đã xây dựng đến tầng 10.
Trao đổi với PV, đại diện Liên danh chủ đầu tư cho biết, hiện doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng toà CT3 đáp ứng đúng tiến độ của dự án. Dự kiến quý IV/2025 công trình hoàn thiện phần thô; quý IV/2026 bàn giao nhà cho khách hàng.
Dự án này đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua. Thời gian tiếp nhận hồ sơ của dự án kéo dài từ 17/11/2025 đến 3/1/2026. Trong bối cảnh giá nhà thương mại neo cao và thiếu nguồn cung nhà giá rẻ, dự án nhà ở xã hội CT3 đã thu hút hàng nghìn người dân có nhu cầu đến nộp hồ sơ, tranh suất mua.
"Mọi người dân có nhu cầu nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của dự án chúng tôi sẽ tiếp nhận hết. Người dân có thể chủ động theo dõi, nắm rõ tiến độ, không cần xếp hàng chờ đợi từ đêm hay lo ngại mất lượt. Tất cả thông tin chúng tôi đều công khai minh bạch giúp người dân yên tâm trong suốt quá trình tham gia", đại diện Liên danh chủ đầu tư cho biết.
Giá bán căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tại dự án này tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội CT3 Kim Chung vào quý I/2026.
Theo Đình Phong
Tiền Phong
