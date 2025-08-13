Toàn cảnh khu vực đang “nóng” bậc nhất bất động sản Đà Nẵng
Cách trung tâm Đà Nẵng chưa đầy 15 phút di chuyển, Hòa Xuân là khu vực giao thoa giữa lõi trung tâm và cụm đô thị phía Đông Nam đang mở rộng về hướng Quảng Nam. Sau sáp nhập địa giới hành chính, quỹ đất vàng ven sông tại đây đang nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư.
Nằm ở phía Đông Nam Đà Nẵng – vùng đất nơi ba con sông Cổ Cò, Đô Tỏa, Cẩm Lệ hội tụ – Hòa Xuân được xem là quỹ đất ven sông hiếm hoi còn sót lại của “thành phố đáng sống”. Sự sầm uất của khu vực này đang được tiếp thêm bởi hàng loạt hạ tầng mới, đáng chú ý là dự án mở rộng nút giao hướng lên cầu Hòa Xuân với tổng vốn hơn 1.570 tỷ đồng.
Thực tế, bất động sản ven sông Hàn đã đạt đến ngưỡng giá cao, dư địa tăng giá hạn chế. Giới đầu tư sành sỏi vì thế đang dịch chuyển về những khu ven sông khác còn nhiều tiềm năng, trong đó Hòa Xuân nổi lên như “điểm sáng” nhờ quỹ đất sạch, vị trí chiến lược và cảnh quan tự nhiên hiếm có.
Sau sáp nhập hành chính, phường Hòa Xuân rộng 15,7 km² với hơn 60.000 dân, trở thành một trong những phường lớn nhất Đà Nẵng. Hạ tầng kết nối hoàn chỉnh với cầu Cẩm Lệ, Nguyễn Tri Phương, Trung Lương, Khuê Đông và các tuyến ven sông giúp di chuyển thuận tiện về trung tâm, sân bay hay Hội An.
Là tâm điểm phía Đông Nam, Hòa Xuân hưởng lợi trực tiếp từ các siêu quy hoạch như Khu Thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế, khiến giá đất nền tăng 10–15% từ đầu năm, hiện dao động 55–60 triệu đồng/m² – mức vẫn “vùng trũng” so với các đô thị trực thuộc TƯ.
Ghi nhận thực tế thị trường cho thấy, tại phân khu Cồn Dầu của Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân vừa ra 600 lô đất nền nhưng đã ngay lập tức cháy hàng trong ngày đầu tiên ra mắt. Anh Nguyễn Nguyên – môi giới tại dự án này cho biết nhiều khách Hà Nội vừa hỏi thông tin tuần trước thì tuần này chủ đầu tư đã hết sạch hàng, nhiều nhà đầu tư nuối tiếc khi chưa kịp mua.
Lãnh đạo sàn giao dịch BĐS cho biết, Hòa Xuân duy trì tăng giá đều đặn trong 10 năm qua. Hiện nay, thị trường rất ít dự án đất nền. “Với Cồn Dầu, Nam Hòa Xuân ngay cả những khách hàng gần trong khu vực cũng mua chứ chưa nói đến người Hà Nội, TPHCM. Mua 6-10 lô là chuyện bình thường, cứ có là mua”, theo ông Phạm Anh Dũng, giám đốc chị nhánh VHomes Đà Nẵng.
Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ cũ) từng là “rốn lũ” của thành phố, sau 15 năm chỉnh trang đô thị, bộ mặt phường Hòa Xuân đã thay đổi hoàn toàn, cơ sở hạ tầng được đầu tư, xây dựng đồng bộ.
Sau hơn 10 năm hình thành, khu đô thị Nam Hòa Xuân đã thay da đổi thịt mạnh mẽ. Từ vùng đất còn hoang sơ, nay đã là cộng đồng cư dân đông đúc, hiện đại, văn minh. Đó là cảm nhận của nhiều nhà đầu tư lẫn người dân Đà Nẵng.
Chị Hoàng Lan – cư dân chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng 6 năm trước chia sẻ: “Giá trị căn nhà đã tăng gấp 3 lần nhưng quan trọng nhất là cảm giác bình yên mỗi ngày”.
Trong khi nhiều thành phố lớn đã cạn quỹ đất nền, Hòa Xuân vẫn sở hữu các lô đất quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng, sẵn sổ đỏ, cho phép xây dựng linh hoạt. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, đây còn là tài sản đầu tư bền vững khi hạ tầng và du lịch Đà Nẵng tăng tốc.
Theo Savills Việt Nam, hàng loạt dự án lớn đang mở rộng đô thị, đưa Hòa Xuân cùng khu Đông Nam trở thành tâm điểm tăng trưởng giai đoạn 2025–2030. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn nhận định: “Hạ tầng hàng không và cảng biển, cùng môi trường sống trong lành, đang khiến khu vực này ngày càng hút nhà đầu tư tìm nơi an cư hoặc đầu tư lâu dài.”
Ngọc Đẹp
Bảo Nhi - Ngọc Đẹp
An Ninh Tiền Tệ
Theo
An Ninh Tiền Tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-khu-vuc-dang-nong-nhat-bat-dong-san-da-nang-205250812143810391.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM