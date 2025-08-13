Toàn cảnh khu vực đang “nóng” bậc nhất bất động sản Đà Nẵng

Ghi nhận thực tế thị trường cho thấy, tại phân khu Cồn Dầu của Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân vừa ra 600 lô đất nền nhưng đã ngay lập tức cháy hàng trong ngày đầu tiên ra mắt. Anh Nguyễn Nguyên – môi giới tại dự án này cho biết nhiều khách Hà Nội vừa hỏi thông tin tuần trước thì tuần này chủ đầu tư đã hết sạch hàng, nhiều nhà đầu tư nuối tiếc khi chưa kịp mua.