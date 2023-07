Toàn cảnh KQKD ngân hàng quý 2/2023: Cập nhật MB, NVB, Top 10 dần lộ diện

Bức tranh kết quả kinh doanh các ngân hàng quý 2/2023 đang dần hoàn thiện với sự phân hoá khá mạnh. Một số ngân hàng vẫn duy trì tăng trưởng dương về lợi nhuận trong quý 2/2023, trong khi phần lớn các ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm.

Hiện chỉ còn một số ngân hàng như HDBank, SHB, Kienlongbank chưa công bố BCTC. 

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất các ngân hàng (tỷ đồng)

MB: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt hơn 12.700 tỷ, đứng thứ 3 hệ thống

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB trong quý 2/2023 đạt 6.223 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng, lợi nhuận hợp nhất của MB đạt 12.735 tỷ, tăng 7%. Với kết quả này, MB đứng thứ 3 trong hệ thống về lợi nhuận, sau BIDV (13.862 tỷ), Vietcombank (20.499 tỷ) và đứng trước VietinBank (12.531 tỷ).

Với riêng ngân hàng mẹ MB, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 11.950 tỷ đồng, tăng 11,7%.

NVB: Quý 2/2023 có lợi nhuận hơn 8 tỷ đồng

Trong khi quý 2/2022 của NCB bị lỗ hơn 6 tỷ đồng thì quý 2 năm nay khá tích cực, NCB đã có lãi hơn 8 tỷ. Luỹ kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 14 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản NCB ở mức 84.616 tỷ đồng, giảm 5,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 1,1% lên 48.246 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 1,4% xuống 70.381 tỷ.

VietinBank: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 12.500 tỷ đồng

Tổng tài sản VietinBank tăng 2,9% trong 6 tháng đầu năm và đạt hơn 1,86 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 6,6%, đạt hơn 1,35 triệu tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 4,9% đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2023 của VietinBank đạt 6.550 tỷ, tăng 13%. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 12.530 tỷ đồng, tăng 8%.

Nợ xấu cuối tháng 6 ở mức 17.309 tỷ, tăng 9,5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay nhích tăng nhẹ, từ 1,24% lên 1,27%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ngân hàng ở mức 169%. Tỷ lệ CASA ước tính đạt gần 19%.

CIR VietinBank tiếp tục được cải thiện, giảm từ 27% trong 6 tháng đầu năm 2022 xuống còn 26% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Vietcombank: Quán quân lợi nhuận, đạt gần 20.500 tỷ đồng trong 6 tháng

Lợi nhuận trước và sau thuế 6 tháng đầu năm của ngân hàng đạt lần lượt 20.499 tỷ đồng và 16.420 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2022.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản Vietcombank dừng ở mức hơn 1,704 triệu tỷ đồng, giảm 109.542 tỷ so với hồi đầu năm, tương đương giảm hơn 6%.

Nguyên nhân chính khiến quy mô tài sản Vietcombank sụt giảm đến từ sự thu hẹp của các khoản Chứng khoán đầu tư (-39.300 tỷ), Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (-36.127 tỷ) và Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác (-27.231 tỷ đồng).

Ngân hàng tiếp tục nằm trong nhóm có chất lượng tài sản tốt nhất, với tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay được ghi nhận ở mức 0,8%. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 387%, cao nhất hệ thống. 

BIDV: Lợi nhuận 6 tháng đạt hơn 13.000 tỷ đồng, vượt Techcombank

Tổng tài sản BIDV tăng 0,2% trong 6 tháng đầu năm và đạt hơn 2,12 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 7% lên hơn 1,6 triệu tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 4,9% lên hơn 1,5 triệu tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, nợ xấu của BIDV ở mức 25.970 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay theo đó tăng từ 1,16% lên 1,59%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của BIDV đạt 153%. Tỷ lệ CASA khoảng 17%.

VPBank: Lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ gần 8.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận hợp nhất chỉ hơn 5.000 tỷ

Tín dụng hợp nhất của ngân hàng tăng hơn 10% so với đầu năm 2023. Riêng ngân hàng mẹ đạt mức tăng hơn 13%, cao gấp gần 3 lần so với mức 4,7% của toàn ngành.

Kết thúc quý 2, huy động từ tiền gửi khách hàng hợp nhất tăng 28% so với cuối năm 2022, đạt gần 388 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ VPBank đạt 7.897 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do công ty con FE Credit bị lỗ nên lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng chỉ đạt 5.162 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.