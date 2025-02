Toàn cảnh ồn ào 16,7 tỷ đồng và sao kê của Phạm Thoại trong vụ mẹ bé Bắp: Vẫn còn điều chưa sáng rõ!

Những ngày vừa qua, hành trình chữa bệnh của bé Bắp (tên thật là Minh Hải) và mẹ (tên thật là Thu Hòa) đang nhận về sự quan tâm từ cư dân mạng. Tối 25/2, Phạm Thoại và Thu Hòa đã trực tiếp lên sóng livestream làm rõ sự việc ồn ào đồng thời trả lời thắc mắc từ cư dân mạng. Phiên livestream bắt đầu từ 20h và kéo dài đến 23h45, tổng cộng gần 4 tiếng đồng hồ.

Phạm Thoại và mẹ bé Bắp trong livestream

4 tiếng livestream với hơn 600k mắt xem, nhiều tình tiết: Mẹ bé Bắp hẹn ngày cung cấp toàn bộ sao kê

Ở nửa đầu phiên livestream, Phạm Thoại sao kê toàn bộ các khoản thu chi số tiền ở tài khoản thiện nguyện mà cộng đồng đã ủng hộ bé Bắp.

Theo đó số dư ban đầu của tài khoản này có hơn 1 tỷ và hiện tại, số dư là hơn 16,7 tỷ đồng. Tuy nhiên số tiền thực tế được cộng đồng ủng hộ thực tế là hơn 14 tỷ đồng. Con số 16,7 tỷ đồng là do có những lần chuyển tiền ra - hoàn tiền vào giữa Phạm Thoại với phía Singapore nhưng con số được cộng dồn, không trừ đi.

Phạm Thoại cũng nhắc đi nhắc lại rằng mình phải làm điều này để chứng minh bản thân không ăn chặn tiền từ thiện. Sao thời gian giải thích và đưa ra hóa đơn, Phạm Thoại đi đến kết luận toàn bộ số tiền do cộng đồng ủng hộ cho bé Bắp đã được sử dụng đúng mục đích.

Phạm Thoại mang đến livestream một thùng sao kê

Về việc không có bên thứ 3 xuất hiện trên livestream làm chứng cho các chuyển khoản với bên trung gian, Phạm Thoại cho biết do anh đang bị cộng đồng mạng đồn đoán ăn chặn từ thiện nên bên thứ 3 không dám xuất hiện để đối chứng. Ngoài ra Phạm Thoại tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu ăn chặn như lời đồn.

Ở nửa sau của livestream có thêm sự xuất hiện của Thu Hòa - mẹ Bắp. Cô cho biết 2 mẹ con vẫn đang ở bệnh viện tại Singapore. Về tình hình sức khỏe của Bắp, Thu Hòa khẳng định con đang điều trị, sức khỏe ổn định và phủ nhận các tin đồn tiêu cực trên MXH thời gian gần đây.

Khi quay đến con trai và cập nhật tình hình, Thu Hòa không giữ được bình tĩnh và bật khóc trên livestream. Phạm Thoại cũng xúc động và nghẹn ngào nói: “Những hình ảnh vừa rồi là hình ảnh của bé Bắp, tình hình sức khỏe của bé cũng rất tốt. Tại sao tôi phải hỏi chị Hòa vì bản thân tôi mỗi ngày đều gọi cho Bắp. Mỗi khi gọi điện, tôi đều thấy môi và má của bé rất hồng hào, tình hình sức khỏe đang rất ổn và tốt”.

Phạm Thoại và mẹ Bắp đều xúc động

Đặc biệt, Thu Hòa đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc từ cư dân mạng về mình cũng như hành trình chữa bệnh cho con.

Về việc làm răng sứ, cô khẳng định mình đã làm từ trước khi bé Bắp bị bệnh vào năm 2015 và 2023, số tiền được trả góp hàng tháng. Về việc đi máy bay hạng thương gia khi sang Singapore và dùng điện thoại xịn, Thu Hòa nói rằng đó là do mọi người tặng 2 mẹ con, hoàn toàn không sử dụng số tiền đã được hỗ trợ.

Về việc con trai lớn ở quê học trường quốc tế, Thu Hòa cho biết học phí của bé chỉ khoảng 4 - 5 triệu/tháng, không phải 30 triệu/tháng như lời đồn và do 2 chị gái của cô hỗ trợ. Nguyên nhân gửi vào trường quốc tế là do sức khỏe của bé từ khi sinh ra cũng không tốt nên gia đình mới có quyết định này. Thu Hòa cũng hoàn toàn phủ nhận thông tin đã mua 4 mảnh đất ở quê.

Tuy nhiên ở vấn đề quan trọng nhất, được cư dân mạng quan tâm nhất là sao kê ở 2 tài khoản của Thu Hòa lại chưa có câu trả lời cuối cùng. Lý do Thu Hòa đưa ra là hiện tại bác sĩ đã yêu cầu ký giấy phải ở Singapore chăm Bắp trong vòng 4 tháng nữa, không được về Việt Nam. Vì vậy cô hẹn sẽ thực hiện việc này sau khi về nước.

Song, Thu Hòa công khai một vài con số ở 2 tài khoản ngân hàng của mình. Cụ thể tài khoản thiện nguyện ở ngân hàng M. đã được ủng hộ khoảng hơn 500 triệu đồng còn số dư tài khoản ngân hàng T. của cô hiện tại là 3,5 triệu đồng.

Mẹ Bắp công khai số dư 3,5 triệu đồng

Ngoài Phạm Thoại và Thu Hòa, phiên livestream còn có sự xuất hiện của 4 nhân vật gồm người tặng vé máy bay cho mẹ con Bắp, cô giáo ở trường của anh trai Bắp và 2 người đang sống ở Singapore. Cả 4 nhân vật này được mời tham dự với vai trò xác minh và nhân chứng cho các thông tin mà Phạm Thoại mà mẹ Bắp đưa ra.

Cũng tại phiên livestream, Thu Hòa vừa khóc vừa cầu xin cư dân mạng đừng tấn công ba mẹ và con trai mình đang ở quê. Cô cho biết ba mẹ đã lớn tuổi nhưng cũng phải chịu sức ép của gia đình, hàng xóm còn con trai đã nghỉ học 2 tuần.

Cuối cùng Phạm Thoại và Thu Hòa khẳng định mình sẽ công khai thêm các thông tin đã được nhắc đến trong phiên livestream. Cả hai cùng thừa nhận những sai sót của mình và cúi đầu xin lỗi mọi người sau sự việc lần này.

Trong suốt phiên live, vì Phạm Thoại đọc từng khoản thu chi và cung cấp hóa đơn cho những khoản này nên vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nền tảng, bị sập livestream trong khoảng 10 phút. Ngoài ra, lượng người xem cũng đạt đến con số đáng chú ý. Trong khoảng 25 phút đầu tiên đã có gần 300k lượt người xem cùng lúc và đạt đỉnh điểm là 615k mắt xem.

Hơn 600k mắt xem livestream cùng lúc

16,7 tỷ đồng trong tài khoản kêu gọi từ thiện còn 55 triệu gây sốc cho các mạnh thường quân

Trước đó, cư dân mạng đặt ra hàng loạt câu hỏi, thậm chí hoài nghi với Phạm Thoại và Thu Hòa.

Sự việc bắt đầu từ khoảng giữa tháng 2/2025, một đoạn cắt từ livestream của mẹ bé Bắp và Phạm Thoại vào tháng 11/2024 bất ngờ viral trở lại. Trong video, khi một netizen đề cập đến việc cần sao kê ngân hàng nếu bé Bắp khỏi bệnh, mẹ Bắp đáp: “Dạ, sao kê để làm gì ạ, lấy giấy hả chị (cười). Nhiều người vô tri thật, thật sự luôn.”

Cô tiếp tục phân trần rằng số tiền quyên góp xuất phát từ tấm lòng của mọi người, không ai bị ép buộc. Đồng thời, cô khẳng định bản thân không có nhu cầu riêng, chỉ dùng tiền để lo cho con. Thu Hoà còn nhấn mạnh rằng những người yêu cầu sao kê là những người “sân si” hoặc “muốn bệnh như Bắp để được hỗ trợ mà không được”.

"Những đồng tiền cô chú cho bé Bắp, đó là xuất phát từ tấm lòng. Đó gọi là tự tâm cô chú yêu thương Bắp gửi đến. Chứ mẹ Bắp không hề nhờ vả vào ai để bắt chuyển. Và đồng tiền đó, một người làm mẹ như em không hề có nhu cầu riêng cho bản thân thì đồng nghĩa là em chỉ cần để lo cho con. Những người họ cho không rảnh để lên tiếng nói điều đó. Chỉ những người không cho, những người sân si, những người muốn bệnh như Bắp để được hỗ trợ mà không được thì những người đó mới bảo sao kê” - Nguyên văn chia sẻ của Thu Hòa trong đoạn clip được lan truyền.

Mẹ Bắp bị đào lại phát ngôn gây tranh cãi

Phản hồi này khiến nhiều người không đồng tình. Họ cho rằng vì mình đóng góp giúp đỡ bé Bắp muốn biết tiền được sử dụng thế nào.

Sau khi những clip này được đăng tải lại, cư dân mạng tiếp tục lan truyền những thông tin không tích cực, lan truyền tin đồn sai sự thật về Bắp và một số thông tin đã được đề cập và giải đáp ở livestream như anh trai Bắp học trường quốc tế, mẹ Bắp đã mua 4 mảnh đất, con ốm phải đi kêu gọi nhưng mẹ Bắp làm răng sứ,... Trong bối cảnh ồn ào này, mẹ Bắp lại bất ngờ khóa bình luận trên các nền tảng MXH, tạm ngừng cập nhật tình hình của con trai.

Còn Phạm Thoại cũng không lên tiếng vì cần thời gian xâu chuỗi vụ việc, trước khi có buổi livestream tối 25/2.

Chiều 25/12, cư dân mạng phát hiện một chiến dịch quyên góp cho bé Bắp đã được mở trên nền tảng Give.Asia từ ngày 14/2 đưa ra thông báo dừng chiến dịch.

Theo thông tin trang web, chiến dịch dành cho bé Bắp có tên gọi A Mother's Fight for Minh Hai: A Story of Love, Sacrifice, and Hope (tạm dịch: Cuộc chiến của một bà mẹ vì Minh Hải: Một câu chuyện của tình yêu, sự hy sinh và hy vọng). Mục tiêu quyên góp là hơn 1,8 tỷ đồng, tức gần 100.000 đô la Singapore.

Người đưa ra quyết định dừng kêu gọi là mẹ bé Bắp với lý do tình hình của bé đã được cải thiện đáng kể nên dừng hoạt động gây quỹ. Ở thời điểm kết thúc, chiến dịch quyên góp được gần 390 triệu đồng từ 371 nhà hảo tâm.

Sau đó mẹ Bắp cũng xóa luôn số tài khoản từ ngân hàng T. ở các tài khoản MXH của mình, chỉ giữ lại lại số tài khoản ngân hàng M.

Số tiền ủng hộ bé Bắp ở Give.Asia là gần 390 triệu đồng

Về phần Phạm Thoại, tính đến thời điểm chiều 23/2, tổng số tiền ủng hộ thông qua tài khoản thiện nguyện tại ngân hàng M. do Phạm Thoại đứng tên là 16,7 tỷ đồng, số dư hiện tại còn hơn 50 triệu. Vào ngày 25/2, số dư này tăng lên 55 triệu.

Ngay trong tối 23/2, anh chàng lên tiếng, hẹn sẽ tổ chức livestream lên tiếng làm rõ. Phạm Thoại cũng không ngại đáp trả một số bình luận không tích cực từ cư dân mạng về chuyện sử dụng tiền từ thiện.

Câu chuyện mẹ bé Bắp "chiến đấu ung thư" từng lấy nước mắt dân mạng

Trước đó, Phạm Thoại đã nhiều lần chia sẻ về mối quan hệ với mẹ bé Bắp. Thoại tình cờ biết đến mẹ bé Bắp khi lướt trúng livestream, thấy nửa đêm và đang ở bệnh viện nhưng cô vẫn còn bán hàng kiếm tiền chữa bệnh cho con nên quyết định đến tận nơi để tìm hiểu và hỗ trợ.

Giữa tháng 6/2024, Phạm Thoại lần đầu tiên thông báo sẽ đồng hành cùng mẹ con Bắp trong thời gian cậu bé chữa bệnh. Theo chia sẻ của Phạm Thoại, chi phí chữa trị rất cao nên mẹ Bắp làm tất cả mọi việc có thể đi bán hàng bên ngoài, ship hàng thuê, vay tiền khắp nơi, đi lang thang xin tiền,... Để giúp đỡ 2 mẹ con, Phạm Thoại hướng dẫn Thu Hoà livestream bán hàng.

Phạm Thoại và mẹ Bắp hồi tháng 6/2024

Tại một show thực tế về nghề livestream vào tháng 9/2024, nói rõ hơn về cảm nhận của mình với mẹ Bắp. Phạm Thoại thấy mẹ Bắp là người có năng lượng đặc biệt, là năng lượng tình yêu mẹ dành cho con và rất đồng cảm. Bởi lẽ gia đình Phạm Thoại có những nét tương đồng khi bố anh chàng gặp tai nạn nghề nghiệp và bị liệt giường nên một mình mẹ tần tảo nuôi cả nhà.

Mẹ Bắp livestream bán hàng khi đi chăm con ở bệnh viện

Cuối tháng 10/2024, Phạm Thoại cho biết mình đã cho Thu Hoà vay 800 triệu để nhập viện cấp cứu gấp vì tình hình bé Bắp bất ngờ trở nặng.

Ngày 4/11/2024, Phạm Thoại đứng ra kêu gọi cộng đồng giúp đỡ mẹ con Bắp. Thời điểm đó Phạm Thoại và gia đình dự định đưa Bắp sang Trung Quốc điều trị, chi phí ước là 4 tỷ đồng, cộng thêm phát sinh và đi lại, ăn uống,... rơi vào khoảng 6 - 7 tỷ. Vì không thể xoay được số tiền lớn trong thời gian ngắn nên Thoại ngỏ lời nhờ ủng hộ.

Ngay lập tức, lời kêu gọi của Phạm Thoại nhận về sự hưởng ứng từ cộng đồng. Không chỉ netizen mà nhiều người nổi tiếng như Hằng Du Mục, Mailisa cũng biết đến và gửi tiền ủng hộ, mỗi người 100 triệu đồng.

Ngày 7/11/2024, Thu Hòa và Phạm Thoại đưa bé Bắp sang Singapore chữa trị. Từ đó đến nay, mẹ Bắp vẫn đăng tải hình ảnh và clip cập nhật tình hình của con trai lên trang cá nhân. Đồng thời cô cũng đăng bài, livestream bán hàng và khẳng định "mỗi đơn hàng cô chú mua là con có thêm chi phí để điều trị tiếp".

Cũng theo chia sẻ của Thu Hòa, trong thời gian 2 mẹ con ở Singapore, Phạm Thoại đã sang thăm và thường xuyên gọi điện với Bắp.

