Toàn cảnh tăng trưởng GDP năm 2024 ASEAN-6: Với mức tăng trên 7%, liệu Việt Nam có vượt Philippines để dẫn đầu khu vực?

Trong năm 2023, Philippines là quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực ASEAN-6, với tăng trưởng GDP đạt 5,6%. Với tăng trưởng GDP năm 2023 cùng đạt mức 5,05%, Việt Nam và Indonesia là hai nền kinh tế có tăng trưởng GDP cao thứ hai trong khối các nước ASEAN-6. Theo sau là Malaysia với tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 3,8% so với cùng kỳ. Xếp vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là Thái Lan và Singapore, với tăng trưởng GDP lần lượt đạt 1,9% và 1,2%.

Sang đến năm 2024, bức tranh thứ hạng tăng trưởng của nhóm các nước ASEAN-6 đã có một số thay đổi.

Việt Nam

Trước đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam trong quý 4/2024 ước tính tăng 7,55% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn quý 4 các năm 2017, 2018 trong giai đoạn 2011-2024, duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý 1 tăng 5,98%, quý 2 tăng 7,25%, quý 3 tăng 7,43%).

Trong cả năm 2024, GDP của Việt Nam ước tính tăng 7,09% so với năm trước , chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46%.

Indonesia

Theo số liệu được Cơ quan thống kê Indonesia công bố, năm 2024, nền kinh tế Indonesia ghi nhận tăng trưởng GDP đạt 5,03%, gần tương đương với tốc độ tằng trưởng của năm 2023 (5,05%). Song, tăng trưởng của năm 2024 lại là mức tăng trưởng thấp nhất của quốc gia này trong ba năm trở lại đây. Kể từ đại dịch COVID-19, tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á chỉ dao động quanh mức 5%.

Tính riêng quý 4/2024, GDP của Indonesia tăng 5,02%, không thay đổi nhiều so với mức tăng trưởng 4,95% quốc gia này đã đạt được trong quý 3/2024. Trong đó, tiêu dùng hộ gia đình, lĩnh vực vốn chiếm hơn một nửa GDP của Indonesia, tăng 4,98% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh chi tiêu cho kỳ nghỉ lễ. Đầu tư tăng 5,03% so với cùng kỳ.

Philippines

Cơ quan thống kê Philippines đã công bố kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2024. Theo đó, tăng trưởng GDP Philippines năm 2024 ước đạt 5,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, các ngành đóng góp nhiều nhất vào mức tăng trưởng chung gồm: Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy tăng 5,6%; Hoạt động tài chính và bảo hiểm tăng 9%; Xây dựng tăng 10,3%. Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 5,6% và 6,7% trong năm 2024.

Về phía cầu, số liệu của Cơ quan thống kê Philippines cho hay, chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình (HFCE) tăng 4,8ˆ% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của chính phủ tăng 7,2%. Về thương mại, xuất khẩu của Philippines trong năm 2024 ghi nhận tăng 3,4% so với cùng kỳ; trong khi đó, nhập khẩu tăng 4,3% trong năm 2024.

Malaysia

Ngân hàng Trung ương Malaysia cho biết, nền kinh tế quốc gia này tăng trưởng nhanh hơn dự kiến, đạt mức 5% vào quý IV/2024 nhờ nhu cầu trong nước, hoạt động đầu tư và chi tiêu hộ gia đình tăng trưởng mạnh mẽ.

Kết quả, tăng trưởng cả năm 2024 của Malaysia là 5,1% , phù hợp với phạm vi dự báo của Chính phủ quốc gia này là 4,8% - 5,3%; đồng thời tăng trưởng mạnh so với mức 3,6% đạt được vào năm 2023.

Singapore

Theo ước tính trước đó của Bộ thương mại Singapore, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Singapore tăng 4% vào năm 2024, vượt mức dự báo là 3,5%.

Đây là mức tăng hàng năm cao nhất kể từ khi Singapore thoát khỏi đại dịch. GDP Singapore tăng 1,1% trong năm 2023 và tăng 3,8% trong năm 2022.

Tính riêng quý 4/2024, GDP của quốc gia này tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo trung bình là 3,3% nhưng thấp hơn mức tăng 5,4% của quý 3.

Thái Lan

Nikkei Asia đưa tin, Thái Lan ghi nhận tăng trưởng kinh tế yếu hơn kỳ vọng trong năm 2024 và tiếp tục tụt lại so với các quốc gia láng giềng khi phải đối mặt với một năm đầy rẫy các rủi ro từ chính sách thương mại toàn cầu và nhu cầu trong nước trì trệ.

GDP của nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á tăng trưởng 2,5% trong năm 2024, theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC). Mức tăng này thấp hơn dự báo 2,7% của các chuyên gia.

Vào năm 2024, Thái Lan đã thu hút khoảng 35 triệu lượt khách quốc tế - gần đạt kỷ lục 39 triệu vào năm 2019. Trong khi đó, xuất khẩu đạt 300,5 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm 2023 và vượt xa dự báo tăng trưởng 1-2%.

“Kinh tế tăng trưởng nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi vì tiêu dùng vẫn yếu”, Therdsak Thaveeteeratham, nhà phân tích cấp cao tại Asia Plus Securities, nói Nikkei Asia. Tiêu dùng tư nhân chiếm gần một nửa GDP của Thái Lan.

Thứ hạng tăng trưởng của các nước ASEAN-6 thay đổi ra sao?

Như vậy, nếu so với năm 2023, thứ hạng về tăng trưởng GDP của các nước ASEAN-6 đã có sự thay đổi trong năm 2024.

Cụ thể, với GDP ghi nhận tăng 7,09% trong năm 2024, Việt Nam trở thành quốc gia có tăng trưởng cao nhất trong nhóm các nước ASEAN-6.

Theo sau là Philippines với tăng trưởng GDP đạt 5,6%. Với tăng trưởng GDP năm 2024 đạt mức 5,1%, Malaysia là hai nền kinh tế có tăng trưởng GDP cao thứ ba trong khối các nước ASEAN-6.

Xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng tăng trưởng là Indonesia với tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 5,03%. Xếp vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là Singapore và Thái Lan, với tăng trưởng GDP lần lượt đạt 4% và 2,5%.