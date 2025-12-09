Toàn cảnh vụ "tổng tài" chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê: Từ cái chỉ tay ra lệnh đến vòng lao lý

Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998; trú tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng. Người này thường được gọi trên mạng xã hội với biệt danh “tổng tài” vì những hành động tựa như lãnh đạo lớn của mình.

Cái phất tay gây xôn xao dư luận

Trước đó, mạng xã hội đã không khỏi xôn xao trước một đoạn video ghi lại hình ảnh người được cho là nhân viên quán cà phê tại khu đô thị Times City bị khách hành hung ngay tại quầy thu ngân sau nhiều lần nhắc nhóm khách không hút thuốc trong không gian kín.

Hình ảnh 1 trong số các vị khách đang hút tẩu thuốc trong quán do camera an ninh ghi lại (Ảnh cắt từ clip)

Nam thanh niên hành hung nhân viên thu ngân. Ảnh: Gif

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 17/9. Đoạn clip lan truyền cho thấy trong lúc nhân viên đang làm việc tại quầy, một người đàn ông được xác định là Nguyễn Long Vũ bất ngờ lao tới đấm liên tiếp vào mặt khiến nạn nhân gục xuống sàn. Ngay sau đó, một khách nam khác là Nguyễn Văn Thiên mặc vest nhanh chóng bước tới, vừa ra hiệu vừa hô to “thôi, thôi, thôi”, buộc người tấn công dừng lại và quay về bàn.

Theo dõi toàn bộ diễn biến, nhiều người bức xúc trước hành vi côn đồ của kẻ ra tay, đồng thời không khỏi tò mò về người “ra lệnh” rồi lại ra hiệu dừng chỉ bằng cái giơ tay và ba từ “thôi, thôi, thôi” là Nguyễn Văn Thiên. Sau khi clip lan truyền, nhân vật này được dân mạng gọi vui là “tổng tài” - cách ví von dành cho người có phong thái thành đạt, như một lãnh đạo doanh nghiệp.

Ngày 18/9, chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc.

Đến quán cà phê xin lỗi nhưng không gặp được nạn nhân

Trong sáng ngày 18/9 “tổng tài” Nguyễn Văn Thiên đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, đưa ra “thông báo chính thức” về vụ việc. Nam thanh niên này cho biết chỉ mang tẩu thuốc ra kiểm tra, không hút thuốc trong quán. Thậm chí người này còn cho rằng nguồn cơn sự việc là do nhân viên nhắc nhở với giọng khó nghe và có lời lẽ, thái độ gây căng thẳng.

Trong bài viết của mình nam thanh niên cho biết em mình chỉ phản xạ tự vệ khi thấy nhân viên “trợn mắt, nắm tay định tấn công”, đồng thời khẳng định đoạn clip đã bị cắt ghép làm sai lệch sự việc.

"Tổng tài" có mặt tại quán cà phê vào sáng 19/9

Thế nhưng chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, trên trang facebook cá nhân của mình, nam thanh niên Nguyễn Văn Thiên bất ngờ đăng dòng trạng thái gửi lời xin lỗi.

Được biết, người nhân viên bị đánh thực chất là anh N.M.Đ - con trai của chủ quán cà phê. Ghi nhận tại quán cà phê trưa ngày 19/9, Nguyễn Văn Thiên đã cùng bố của Nguyễn Long Vũ quay lại quán cà phê để xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, không gặp được nạn nhân. Theo gia đình, vụ việc khiến anh Đ. bị ù tai, đau vùng mặt bên trái, phải nghỉ ngơi trên tầng 2, không thể tiếp tục công việc nhiều ngày sau đó.

Hai người bị tạm giữ

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiên chỉ đạo đánh người ở quán cà phê. Ảnh: CAHN

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ. Ngày 04/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.