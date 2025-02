Toàn cảnh vụ việc Thanh Thanh Huyền mất tài sản ở châu Âu: Nữ MC lên tiếng làm rõ 1 chi tiết đang bị hiểu lầm

Vừa qua, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm khi MC Thanh Thanh Huyền đăng tải đoạn clip trong tình trạng hoảng loạn, vừa khóc vừa cho biết đã bị mất toàn bộ vali khi đi du lịch tại Ý. Nữ MC cho biết, mặc dù cô đã đề cao cảnh giác bảo quản đồ đạc khi đi tàu công cộng, đông người nhưng vì tình huống xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng.

Cho đến sáng nay theo giờ Việt Nam, Thanh Thanh Huyền đã chính thức lên tiếng, thông tin rõ ràng hơn về sự việc. Sau khoảnh khắc hoang mang vì bị mất đồ, nữ MC đã trình báo cảnh sát, tâm trạng hiện tại cũng đã ổn hơn nhưng vẫn rất buồn bã vì hi vọng tìm lại được vali không cao.

Cụ thể, Thanh Thanh Huyền cho hay khi lên tàu vì lượng khách quá đông nên bắt buộc phải chia hành lý cá nhân thành 2 nơi. Tuy nhiên khi để vali tại nơi cất hành lý giữa toa ngồi, 3 chiếc khóa tại tủ đều bị hỏng nên khi trở về chỗ ngồi, nữ MC luôn trong tâm trạng thấp thỏm, nhìn ngó để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình.

Clip: Thanh Thanh Huyền chính thức lên tiếng về sự việc mất đồ đạc tại châu Âu

“Mình không dám ngủ cũng không đi toilet, thậm chí ai đi qua đi lại mình cũng đều ngó lại để canh xem vali của mình còn không. Tình huống bị mất cắp sẽ xảy ra khi tàu dừng ở một trạm nào đó. Ngay trạm đầu tiên, khi khách xuống tàu mình cũng đã canh thì vẫn còn. Khi khách lên tàu, có một gia đình rất đông người họ lên và sắp xếp vali thì trong lúc đó có 1 người nam rất cao, mình còn nhớ là đội nón, mặc đồ thể thao màu trắng đen trà trộn vào trong đó.

Trong một tích tắc, mình thấy người đàn ông đó định rút vali của mình nên đã nói với bạn cùng chạy ra vì thấy khả nghi. Nhưng trên đường chạy ra thì lối đi rất hẹp và đông người nên đến chỗ để vali dù cách không quá xa chỗ ngồi thì hành lý của mình cũng đã bị xách mất”, Thanh Thanh Huyền kể lại chi tiết khoảnh khắc bị mất cắp đồ.

Nữ MC sinh năm 1996 cũng phỏng đoán rằng người lấy có thể đợi lúc tàu gần chạy, trà trộn vào đám đông và lấy vali đi. Hoặc cũng có thể, người này đã lên tàu từ sẵn trước, quan sát và theo dõi Thanh Thanh Huyền rồi chờ thời cơ thích hợp để hành động.

Nữ MC cho biết tâm trạng hiện đã bình tĩnh, ổn hơn và chờ đợi thêm thông tin từ phía cảnh sát

Cô cập nhật liên tục cách xử lý sự việc sau khi gặp sự cố không mong muốn khi đi du lịch

Bên cạnh đó, Thanh Thanh Huyền cũng lần đầu nói rõ lý do vì sao xuất hiện đoạn clip với tâm trạng hoảng loạn, bật khóc trên MXH để tránh bị hiểu lầm.

Cô bày tỏ: “Khoảnh khắc đó thực sự quá bất ngờ, khiến Huyền không kìm được nước mắt. Một phần vì có những giấy tờ quan trọng như thẻ ngân hàng bị mất, một phần vì trong vali còn có trang sức quý giá và những kỷ vật mang ý nghĩa đặc biệt đối với Huyền. Là con gái, ở một nơi xa lạ lại gặp phải sự cố như vậy, Huyền không tránh khỏi cảm giác hoang mang và lo lắng”. Ngoài ra, cô cũng cho biết dù mất đồ đạc nhưng vẫn cần bình tĩnh để quay video ghi lại vì sẽ là bằng chứng để mang cho cảnh sát, những người có thẩm quyền giải quyết.

Cuối cùng, Thanh Thanh Huyền cập nhật tình hình hiện tại của bản thân tại Ý: “Mình chỉ còn lại giấy tờ, ngoài ra son môi, đồ đạc, quần áo,... không có bất cứ một thứ gì. Chỉ có thân mình không và giấy tờ thôi”.

“Huyền đã làm việc với bên an ninh, nhưng tinh thần vẫn là xác định rằng đồ đạc khó có thể tìm lại được. Tuy nhiên, cũng có người chia sẻ rằng đã từng có trường hợp vali bị thất lạc được gửi trả lại sau một tháng, nên Huyền vẫn hy vọng một phép màu sẽ xảy ra”, nữ MC chia sẻ.

Ngoài ra, Thanh Thanh Huyền cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng người Việt tại Ý. Bởi đã sẵn sàng hỗ trợ, tìm mọi cách liên lạc cũng như trợ giúp phiên dịch tiếng Ý trong tình huống khó khăn.

“Huyền tin rằng khi còn người, còn sức khỏe thì mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi. Mất mát lần này là một bài học quý giá, nhưng không làm giảm đi tình yêu của Huyền dành cho nước Ý. Huyền vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình tại châu Âu và nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ quay trở lại nơi đây. Cuối cùng, một lời nhắn nhủ nhỏ đến mọi người: Nếu có dịp du lịch châu Âu, hãy luôn quan sát xung quanh, giữ gìn tư trang cẩn thận để tránh những sự cố đáng tiếc như Huyền đã gặp phải”, nữ MC bày tỏ.

Thanh Thanh Huyền (sinh năm 1996, quê Khánh Hoà) được biết đến là MC song ngữ nổi tiếng, đặc biệt là khả năng dẫn các chương trình dài hơi mà không cần kịch bản. Cô cũng từng lọt top 15 "Hoa hậu Hoàn vũ 2015" và lọt top 20 chung cuộc Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023. Với bề dày thành tích trong suốt những năm tháng hoạt động và chăm chỉ cày job, Thanh Thanh Huyền được biết đến là "phú bà" khi sở hữu siêu xe, hay có bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ từ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Trước đó, cô từng "gây sốt" với màn dẫn trôi chảy nội dung hơn 3.000 chữ, 75 tên riêng tại show thời trang Fashion Voyage the show 3 - Chasing The Sun năm 2021 mà không cần nhìn kịch bản. Thanh Thanh Huyền từng "cầm trịch" nhiều chương trình lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ... Ở chương trình nào Thanh Thanh Huyền cũng nhận được nhiều bình luận tích cực.