Tóc Tiên từng tha thứ khi bị cắm sừng

Từ sau khi trở lại cuộc sống độc thân, Tóc Tiên ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ về đời sống cá nhân. Nữ ca sĩ còn cởi mở đón nhận những lời chúc sớm tìm được hạnh phúc mới, cho thấy tâm thế khá nhẹ nhàng sau những biến động. Mới đây, Tóc Tiên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia một trào lưu đang hot trên mạng xã hội. Theo đó, cô cùng bạn thân thực hiện thử thách mở mắt như cách thể hiện sự đồng ý với những câu nói được đưa ra.

Đáng chú ý, ngay ở câu mở đầu: “Đã từng bị cắm sừng xong tha thứ để yêu tiếp”, Tóc Tiên lập tức mở mắt và cười nhẹ. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Ngoài ra, trong clip này, Tóc Tiên còn "gật đầu" tỏ ý đồng ý với những câu như: "Bị silent treatment nhưng người ta nhắn vẫn trả lời", "Đã từng viết cả bài văn để dạy anh ấy cách yêu mình", "Không đòi hỏi để tiết kiệm tiền cho anh ấy", "Đã từng cãi bạn cãi bè để yêu anh ấy". Cô chỉ không đồng ý với việc "từng bị tác động vật lý" hay "từng ở trong mối quan hệ không danh phận".

Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã vô tình hé lộ một góc khuất trong chuyện tình cảm, từng trải qua việc bị phản bội nhưng vẫn lựa chọn tha thứ, phải dạy người khác cách yêu mình... Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là một trải nghiệm trong quá khứ, không nhất thiết liên quan đến cuộc hôn nhân gần đây của cô.

Tóc Tiên gây bất ngờ khi tỏ ý đồng tình, từng trải qua việc "đã từng bị cắm sừng xong tha thứ để yêu tiếp" (Clip: Tóc Tiên)

Tóc Tiên mở mắt thể hiện sự đồng cảm khi nghe đến câu "từng bị cắm sừng xong tha thứ để yêu tiếp"

Tóc Tiên cũng để lộ nhiều chi tiết gây bất ngờ như không đòi hỏi không tình yêu, chưa từng ở trong mối quan hệ không danh phận

Tóc Tiên và Touliver đã vướng nghi vấn rạn nứt từ nửa năm qua nhưng cả hai không lên tiếng. Đến khi chính thức xác nhận đã ly hôn, Tóc Tiên cho biết thời gian giữ im lặng là lúc cả hai cho nhau khoảng lặng để soi xét bản thân trước khi đưa ra quyết định. Sau 10 năm gắn bó, cả hai dừng lại trong êm đẹp, tôn trọng đối phương. Nữ ca sĩ nói về lý do ly hôn: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Về phía Touliver, anh từng vướng tin đồn cặp kè, bị bắt gặp xuất hiện với 1 Em Xinh tại Pháp. Trước tin đồn này, đàng gái lên tiếng phủ nhận. Khi đó, đại diện Touliver cũng đưa ra thông báo: "Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ và chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này".

Tóc Tiên từng chia sẻ cô và Touliver kết thúc hôn nhân trong văn minh, không do bất kì yếu tố bên ngoài nào tác động

