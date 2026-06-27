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Tôi giữ vàng suốt 10 năm, nhưng đến lúc cần tiền lại không muốn bán

| | Sống

Giá vàng liên tục biến động, nhiều người tích lũy vàng nhiều năm bỗng rơi vào một tình huống khó xử: cần tiền nhưng lại chưa muốn bán.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện khó nhất khi mua vàng lại là quyết định bán nó."

Chị Mai Anh (TP.HCM) bắt đầu mua vàng từ hơn 10 năm trước. Không phải để đầu tư hay lướt sóng, mà đơn giản vì muốn có một khoản tích lũy dài hạn. Mỗi khi để dành được một khoản tiền, chị lại mua thêm một ít. Đến nay, số vàng ấy đã trở thành khoản tài sản có giá trị nhất của gia đình ngoài căn nhà đang ở. Thế nhưng vài tháng gần đây, khi thị trường liên tục biến động, chị lại rơi vào trạng thái lưỡng lự.

Gia đình đang dự định đổi sang căn hộ rộng hơn và cần thêm một khoản tiền để đặt cọc. Bán vàng là phương án hợp lý nhất. Nhưng mỗi lần chuẩn bị đưa ra quyết định, chị lại chần chừ.

"Có hôm giá giảm, tôi nghĩ thôi để vài hôm nữa xem sao. Đến lúc giá hồi lại một chút thì lại tự hỏi biết đâu còn tăng tiếp. Cứ thế, hết lần này đến lần khác." Điều khiến chị bối rối không phải vì không cần tiền, mà vì không biết đâu mới là thời điểm đủ hợp lý để bán.

Tôi giữ vàng suốt 10 năm, nhưng đến lúc cần tiền lại không muốn bán- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thực tế, nhiều người mua vàng với một mục tiêu rất rõ ràng: dành tiền mua nhà, để phòng khi có việc lớn hoặc tích lũy cho tương lai. Nhưng khi thời điểm sử dụng khoản tiền ấy thực sự đến, quyết định lại trở nên khó hơn tưởng tượng. Bởi lúc đó, họ không chỉ cân nhắc nhu cầu của bản thân, mà còn bị cuốn theo từng nhịp biến động của giá vàng.

Nếu bán lúc giá giảm, họ sợ mình bán hớ. Nếu giá vừa nhích lên, họ lại hy vọng sẽ còn tăng thêm. Và nếu tiếp tục giữ, kế hoạch ban đầu lại phải lùi lại.

Đó là nghịch lý mà không ít người tích vàng lâu năm gặp phải. Ban đầu, vàng chỉ là công cụ để thực hiện một mục tiêu tài chính. Nhưng càng nắm giữ lâu, chính việc theo dõi biến động giá lại khiến mục tiêu ấy dần bị trì hoãn.

Có lẽ vì vậy mà câu hỏi khó nhất không còn là "giá vàng sẽ tăng hay giảm?". Mà là: Khoản vàng này được mua để làm gì?

Nếu mục tiêu ban đầu là mua nhà, mở rộng việc kinh doanh hay giải quyết một nhu cầu quan trọng của gia đình, thì đôi khi việc hoàn thành mục tiêu ấy mới là điều đáng quan tâm hơn việc cố chờ thêm vài triệu đồng chênh lệch từ giá vàng.

Suy cho cùng, vàng được mua để phục vụ cuộc sống, chứ không phải để mọi quyết định đều phụ thuộc vào giá vàng?

Điều người mua vàng lâu năm sợ nhất không phải giá vàng giảm

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

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