Tới lượt Giao hàng nhanh bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh

07-08-2025 - 11:00 AM | Doanh nghiệp

Tính tới hiện tại đã có 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính bị xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc (UBCTQG) gia xử phạt Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 

Cụ thể, UBCTQG đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-CT ngày 17/6/2025 về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh với nội dung quyết định như sau: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh (Mã số doanh nghiệp: 0311907295) với số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh. 

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh bị buộc cải chỉnh công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh.

Trong quá trình điều tra, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho UBCTQG; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Như vậy, đến nay, UBCTQG đã rà soát và xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm theo quy định tại Luật Cạnh tranh năm 2018 đối với 04 doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính bao gồm SPX Express, Tiki Now, chuyển phát nhanh Thuận Phong và mới nhất là Giao hàng nhanh. 

UBCTQG khuyến cáo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính chủ động rà soát các nội dung giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp cho đối tác, khách hàng: Quy trình kiểm duyệt thông tin đăng tải trên website và các phương tiện truyền thông, tài liệu bán hàng của doanh nghiệp, … đảm bảo các thông tin này có cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học rõ ràng nhằm ngăn ngừa nguy cơ, kiểm soát rủi ro vi phạm quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm tại Luật Cạnh tranh năm 2018.


Theo Thuý Hạnh

An ninh tiền tệ

