Tôn mạ AM-Activate - vỏ bọc hiệu quả cho nhà xưởng/nhà kho cho thuê

Nhà xưởng cho thuê đang là một con sóng trong ngành bất động sản công nghiệp. Theo ông, đây sẽ là con sóng dài hạn hay chỉ là con sóng ngắn trong nhất thời?

Đây là một câu hỏi khó với bất kỳ một nhà đầu tư nào. Để trả lời câu hỏi này, tôi cho rằng chúng ta cần phải tìm cách "đọc hiểu" các tín hiệu của thị trường nhà xưởng cho thuê đang nở rộ những năm trở lại đây.

Đại dịch Covid-19 đem lại nhiều thách thức cho nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng mở ra những cơ hội kinh doanh mới, hay như chúng ta thường nói, đó là trong "nguy có cơ". Khi chuỗi cung ứng tại Trung Quốc đứt gãy vì đại dịch, rất nhiều doanh nghiệp FDI bắt đầu tìm kiếm một điểm hạ cánh mới, dịch chuyển nhà máy sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh rủi ro. Việt Nam với lợi thế về vị trí địa lý, lực lượng lao động dồi dào, chi phí nhân công thấp cùng với khoảng 15 hiệp định thương mại tự do được ký kết và các chính sách khuyến khích dòng vốn đầu tư nước ngoài của Chính phủ đã trở thành điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu về nhà xưởng cho thuê sẽ liên tục tăng, do việc thuê nhà xưởng xây sẵn sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thâm nhập thị trường, tiến hành sản xuất, kinh doanh sớm. Đặc biệt, thương mại điện tử và nhu cầu giao hàng nhanh ngày một tăng cao cũng là một yếu tố thúc đẩy xu hướng nhà xưởng cho thuê trong tương lai.

Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta có rất nhiều dấu hiệu cho thấy đây không chỉ là một con sóng trong dài hạn, thậm chí còn là một con sóng lớn của ngành bất động sản khu công nghiệp trong thời gian tới.

Là một doanh nghiệp đã có kinh nghiệm cung ứng vật liệu cho các công trình công nghiệp trong nhiều năm, theo ông, điều gì sẽ làm nên thành công của một nhà xưởng cho thuê?

Với những ai từng kinh doanh nhà xưởng cho thuê hoặc các tòa nhà cho thuê, chúng ta đều hiểu vị trí đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ lấp đầy. Thông thường, doanh nghiệp thường ưu tiên lựa chọn những vị trí gần các thành phố lớn – nơi gần với khách hàng mục tiêu của họ hoặc lựa chọn các khu vực thuận tiện cho việc di chuyển, ví như các khu công nghiệp ven biển.

Tiếp đó, diện tích nhà xưởng cho thuê cũng là một yếu tố quan trọng. Các nhà xưởng truyền thống thường có diện tích rộng từ 5.000m2 đến 10.000m2, nhưng hiện nay các nhà xưởng cao tầng có diện tích từ 1.000m2 đến 5.000m2 cũng khá phổ biến, thậm chí là diện tích cho thuê có thể chia nhỏ hơn nữa để phù hợp với nhu cầu của phân khúc doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Chủ đầu tư cần xác định rất rõ tập khách hàng của mình là ai để có diện tích cho thuê phù hợp.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất là một yếu tố cạnh tranh khác. Mọi công trình đều phải gánh chịu những ảnh hưởng tất yếu từ thời gian, nhưng với nhà xưởng cho thuê, ảnh hưởng này lớn hơn nhiều. Công trình có xu hướng cũ và xuống cấp nhanh do phải chịu tác động từ cả yếu tố môi trường bên ngoài lẫn yếu tố bên trong là hoạt động sản xuất có tính ăn mòn cao của doanh nghiệp. Thời gian để thu hồi vốn với một công trình cho thuê tính bằng năm, nên việc đảm bảo độ bền với các cơ sở vật chất của nhà xưởng là hết sức quan trọng. Công trình cần có tuổi thọ, và chất lượng để giữ được độ mới, bền, đẹp vượt qua thời gian chủ đầu tư cần để thu hồi vốn và bắt đầu có lãi.

Với NS BlueScope Việt Nam thì sao? Công ty đã có những chuẩn bị gì để đón con sóng lớn này?

Không phải chỉ hiện tại, mà cách đây 30 năm, chúng tôi đã mang đến những công nghệ ghi dấu vào lịch sử của ngành tôn mạ, khởi nguồn cho những đổi thay quan trọng trong ngành. Chúng tôi là người đầu tiên giới thiệu tôn mạ hai lớp, hay thường quen gọi là tôn lạnh/ tôn mạ nhôm kẽm AZ tại Việt Nam, thay thế cho tôn một lớp dễ bị ăn mòn.

Cách đây một vài năm, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tôn mạ AM ma trận bốn lớp, một loại vật liệu hoàn toàn mới, giúp khắc phục hoàn toàn nhược điểm dễ bị ăn mòn ở mép cắt, lỗ vít của tôn mạ nhôm kẽm AZ. Và đây là cách chúng tôi trả lời cho câu hỏi "làm thế nào để đón đầu các con sóng lớn". Chúng tôi sử dụng sức mạnh công nghệ được tích lũy từ hơn một thế kỷ qua trên toàn cầu của tập đoàn để làm người "tiên phong", cung cấp những vật liệu tối ưu, giúp chủ đầu tư trong những cơn sóng lớn.

Xin cảm ơn ông!

AM - Activate ma trận 4 lớp là một công nghệ mạ vượt trội hơn hẳn so với công nghệ mạ AZ (chỉ 2 lớp). Công nghệ mạ AM – Activate của NS BlueScope là kết quả của hơn 20 năm nghiên cứu & phát triển với hơn 30 bằng sáng chế bảo hộ toàn cầu. Các sản phẩm thép mạ cho dù tuân theo phương pháp mạ AM nhưng nếu thiếu đi một hoặc một vài yếu tố liên quan đến hơn 30 bằng sáng chế này thì không những không tạo được lớp mạ ma trận 4 lớp Activate bảo đảm khả năng chống ăn mòn vượt trội mà còn tạo ra lớp mạ dễ bị ăn mòn sớm ngay từ khâu sản xuất, và chống ăn mòn yếu hơn.