Tôn Phú Mỹ xuất khẩu 27.000 tấn tôn thành phẩm sang Brazil qua Cảng Quốc tế Thị Vải

Đây là một trong những đơn hàng xuất khẩu có khối lượng tập trung lớn nhất của doanh nghiệp sang thị trường Nam Mỹ từ đầu năm đến nay, tiếp tục khẳng định năng lực sản xuất, uy tín thương hiệu và vị thế cạnh tranh của thương hiệu tôn thép Việt tại các thị trường quốc tế trọng điểm.

Tôn Phú Mỹ chính thức xuất khẩu 27.000 tấn tôn sang Brazil

Khẳng định năng lực bằng đơn hàng quy mô lớn

Sự kiện xuất khẩu 27.000 tấn tôn thành phẩm không chỉ là một hoạt động thương mại thông thường, mà còn là dấu mốc cho thấy bước phát triển mạnh mẽ của Tôn Phú Mỹ trong chiến lược mở rộng thị trường toàn cầu.

Để hoàn thành đơn hàng với khối lượng lớn trong thời gian ngắn, doanh nghiệp phải đảm bảo khả năng vận hành đồng bộ từ sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu kho tới logistics. Đây là bài toán không chỉ đòi hỏi năng lực tài chính và quản trị vận hành, mà còn yêu cầu tính ổn định rất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Việc hoàn thành tiến độ giao hàng chính xác lần này chính là minh chứng rõ nét nhất về năng lực đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn của Tôn Phú Mỹ với những nhà nhập khẩu quốc tế.

Xe hàng nhộn nhịp tại Cảng Quốc tế Thị Vải - TP.HCM

Với công suất sản xuất lên đến 200.000 tấn/năm, Tôn Phú Mỹ hiện sở hữu năng lực cung ứng lớn, đáp ứng được các đơn hàng quy mô lớn cho thị trường trong nước và quốc tế. Hệ thống dây chuyền cán nguội và mạ hiện đại được vận hành với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu về độ bền, khả năng chống ăn mòn và chất lượng bề mặt.

Chinh phục "thị trường khó tính" Nam Mỹ

Brazil được biết đến là một trong những nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ La-tinh, đồng thời cũng là thị trường có yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và các quy định phòng vệ thương mại đối với mặt hàng tôn thép nhập khẩu.

Do đặc thù khí hậu nóng ẩm và nhu cầu lớn trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng, các sản phẩm tôn thép tại Brazil phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí về độ bền, khả năng chống oxy hóa, chống ăn mòn và tuổi thọ sử dụng.

Trước khi được xuất khẩu, toàn bộ lô hàng của Tôn Phú Mỹ đã trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Thông qua việc nhận được sự tin tưởng lựa chọn là nhà cung ứng tôn quy mô lớn lần này cho thấy chất lượng sản phẩm của Tôn Phú Mỹ đã từng bước khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế, đủ khả năng cạnh tranh với nhiều thương hiệu lớn trong ngành thép toàn cầu.

Đại diện Ban Giám đốc Tôn Phú Mỹ chia sẻ: "Lô hàng 27.000 tấn tôn thành phẩm xuất cảng sang Brazil là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản vào công nghệ, chất lượng sản phẩm và năng lực vận hành của nhà máy. Đây không chỉ là thành công về mặt thương mại mà còn là dấu mốc khẳng định năng lực của thương hiệu tôn thép Việt Nam trên thị trường quốc tế."

Hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại tại nhà máy Tôn Phú Mỹ

Chuỗi liên kết giá trị và nền tảng công nghệ

Để đảm bảo chất lượng đồng đều cho các lô hàng thành phẩm, Tôn Phú Mỹ chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng ổn định từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình sản xuất. Công ty hiện hợp tác với Công ty Thép Tấm Lá Phú Mỹ (VNSTEEL) nhằm đảm bảo nguồn thép cán nguội (CRC) đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tạo nền tảng cho các sản phẩm có độ bền cơ lý và tính ổn định cao.

Bên cạnh đó, Tôn Phú Mỹ ứng dụng công nghệ mạ hợp kim 55% Nhôm (Al), kết hợp nguồn thép cán nguội được xử lý qua hệ thống lò ủ NOF hiện đại. Các dòng sản phẩm Promax, Prime, Panel và Diamond của Tôn Phú Mỹ đều vượt qua thử nghiệm phun sương muối liên tục và chiếu tia cực tím cường độ cao mà độ lệch màu vẫn ở mức rất thấp, phù hợp đồng hành cùng các công trình qua mọi điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Sự hợp tác cùng các đối tác sơn Beckers và KCC chính là lời cam kết cho chất lượng lớp phủ của Tôn Phú Mỹ. Trước khi xuất xưởng, mỗi cuộn tôn đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế JIS (Nhật Bản), ASTM (Hoa Kỳ) và BS EN (Châu Âu) giúp sản phẩm đáp ứng yêu cầu về độ bền, khả năng chống ăn mòn.

Lô hàng xuất khẩu tôn thành phẩm của Tôn Phú Mỹ

Mở rộng dấu ấn trên thị trường quốc tế

Lô hàng xuất khẩu sang Brazil được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường quốc tế của Tôn Phú Mỹ, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới tại khu vực Nam Mỹ và các thị trường tiềm năng khác.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hệ thống vận hành nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Từ Cảng Quốc tế Thị Vải, những chuyến hàng mang thương hiệu Tôn Phú Mỹ đang từng bước góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghiệp Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

