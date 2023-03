Tồn tại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên nhiều mẫu điện thoại Android

Nhóm nghiên cứu bảo mật Project Zero của Google đã phát hiện hàng loạt lỗi bảo mật nghiêm trọng trong modem Exynos do Samsung phát triển. Đáng chú ý là modem này hiện đang được sử dụng trên nhiều mẫu smartphone và thiết bị đeo thông minh của Samsung, Google và Vivo.

Theo Project Zero, có tổng cộng 18 lỗ hổng bảo mật được phát hiện trong modem Exynos do Samsung phát triển và sản xuất, 4 trong số đó là những lỗi bảo mật cực kỳ nghiêm trọng khi cho phép tin tặc thực thi mã độc từ xa thông qua kết nối Internet. Chỉ cần biết số điện thoại của người dùng, tin tặc có thể dễ dàng xâm nhập vào smartphone của họ thông qua các lỗ hổng bảo mật này mà không cần phải tương tác trực tiếp với thiết bị của nạn nhân.

Mặc dù 14 lỗ hổng bảo mật còn lại không nghiêm trọng bằng, tuy nhiên, Project Zero vẫn nhấn mạnh rằng, các lỗi bảo mật này không quá khó để khai thác đối với các hacker chuyên nghiệp và hiện đã bị các tin tặc tận dụng để tấn công người dùng.

Project Zero đã báo cáo những lỗ hổng bảo mật này đến Samsung từ cuối năm 2022 nhưng đến nay, dù đã hơn 90 ngày trôi qua, nhà sản xuất Hàn Quốc vẫn chưa phát hành bất kỳ bản vá lỗi nào. Điều này cho thấy dường như Samsung đang gặp nhiều khó khăn trong việc vá lại những lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện.

Những sản phẩm của Samsung hiện đang tồn tại lỗ hổng bảo mật được xác định gồm: dòng Galaxy S22 phiên bản sử dụng chip Exynos; dòng Galaxy M12, M13, M33; dòng Galaxy A12, A13, A21, A33, A53 và A71; phiên bản smartphone giá rẻ Galaxy A04 và bộ đôi đồng hồ thông minh Galaxy Watch 4/ Watch5 phiên bản hỗ trợ mạng LTE.

Trong đó, các sản phẩm của Vivo được xác định tồn tại lỗ hổng bảo mật gồm: S6, S15, S16, X30, X60 và X70.

Dòng smartphone Pixel 6 và 7 của Google cũng nằm trong số những sản phẩm bị dính lỗi bảo mật nghiêm trọng.

Ngoài ra, những thiết bị đeo thông minh sử dụng chip Exynos W920 và các mẫu ô tô được trang bị chip Exynos Auto T5123 của Samsung cũng tồn tại các lỗi bảo mật chưa được khắc phục.

Google cho biết, hãng sẽ phát hành bản vá lỗi cho các mẫu smartphone của mình ngay trong tháng 3. Trong khi đó, Samsung và Vivo chưa đưa ra bình luận gì đối với thông báo của Project Zero.

Lưu ý là những sản phẩm sử dụng modem Exynos được Project Zero đề cập mới mắc các lỗi bảo mật nghiêm trọng. Các chuyên gia bảo mật của Project Zero khuyến cáo, trong khi chờ bản vá được phát hành, những người đang sử dụng các mẫu smartphone bị dính lỗi bảo mật nên tạm thời tắt tính năng gọi điện qua Wi-Fi và qua mạng 4G LTE. Mặc dù điều này có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi nhưng sẽ giúp người dùng bảo vệ an toàn cho thiết bị, tránh bị hacker tấn công và xâm nhập từ xa.