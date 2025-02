Tổng Bí thư: Bắt tay ngay vào công việc, không để tình trạng ăn Tết kéo dài

Sáng nay 4-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị của Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp ủy trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị của Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: TTXVN

Hội nghị đánh giá cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động, kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 40-CT/TW; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với tinh thần "Mọi người, mọi nhà đều có Tết".

Tặng quà Tết cho trên 13,5 triệu lượt đối tượng

Tết Ất Tỵ 2025 đã diễn ra đầm ấm, an toàn với thời tiết đẹp, thuận lợi cho các hoạt động du Xuân, chúc Tết. Toàn xã hội có không khí vui tươi, phấn khởi khi đón mùa Xuân mới và chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2025) với khí thế mới, nhiều kỳ vọng những quyết sách lớn, có tính cách mạng của Đảng, Nhà nước trong năm vừa qua.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp kịp thời đến thăm, chúc Tết, tặng quà các đối tượng chính sách, người lao động không về quê ăn Tết; thăm, động viên các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

Chính sách xã hội dịp Tết được thực hiện "đúng, đủ, kịp thời" các địa phương đã hỗ trợ, tặng quà Tết cho trên 13,5 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí gần 8.000 tỉ đồng.

Thị trường hàng hóa phong phú, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Giao thông, điện, thông tin liên lạc cơ bản thông suốt. An toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiều tiến bộ so với Tết nhiều năm trước. Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên cả nước trong dịp Tết ổn định; không có diễn biến bất thường, không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều tổ chức trực trong dịp Tết, ra quân sản xuất đầu năm với khí thế phấn khởi, quyết tâm cao. Tết năm nay, ghi nhận số lượng nhiều hơn các dự án, công trình trọng điểm quốc gia làm việc, thi công xuyên Tết, tổ chức "3 ca, 4 kíp" như các công trình đường cao tốc Bắc Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất… Một số địa phương chăm lo, tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp với hàng chục ngàn công nhân làm việc trong các khu công nghiệp.



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 40 về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; nhấn mạnh thành công của các hoạt động Tết Nguyên đán là điểm khởi đầu thuận lợi cho một năm mới tràn đầy thành công của đất nước.

Phát huy những hiệu ứng tích cực của Nghị định 168

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý một số vấn đề cần đánh giá, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn: Phát huy những hiệu ứng tích cực của Nghị định 168, cần tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hình thành ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông; tiếp tục tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm lợi dụng lễ hội để hoạt động, không để tội phạm hoạt động phức tạp trở lại sau Tết Nguyên đán; đánh giá tổng thể về nhu cầu tiêu dùng, sức mua dịp Tết của người dân để có các giải pháp điều hành sản xuất, định hướng thị trường, "kích cầu" tiêu dùng trong nước...

Tổng Bí thư: Các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc sau nghỉ Tết, không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc

Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, cơ bản thống nhất với 9 nhóm nhiệm vụ đã đề ra, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc sau nghỉ Tết, không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc, tập trung hoàn thành đúng tiến độ các công việc của tháng 2-2025 và quý 1/2025; tổ chức các lễ hội đầu năm bảo đảm an toàn, tiết kiệm, xử lý nghiêm các hình thức lợi dụng, biến tướng.

Các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai Kết luận số 121-KL/TW ngày 24-1-2025 của Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW và phương án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, bảo đảm các cơ quan sau khi sắp xếp đi vào hoạt động ngay, không gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tổng Bí thư đề nghị chuẩn bị chu đáo các nội dung kỳ họp Quốc hội tháng 2-2025, nhất là những nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhất là các nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý 1/2025; quyết tâm thực hiện quyết liệt các chủ trương, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025, tạo đà để tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Các cấp, các ngành triển khai ngay từ đầu năm các giải pháp giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14-6-2024 và những nội dung sửa đổi về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đưa vào sử dụng có hiệu quả phần mềm theo dõi tiến độ Đại hội đảng các cấp qua ứng dụng VneID; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội về các mục tiêu phát triển đất nước; đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc, nhất là trên môi trường mạng.