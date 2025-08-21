Tổng công ty VTC: Bị "ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền" vì Đài VTC còn nợ 197 tỷ đồng dù đã dừng phát sóng

Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV (VTC) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng năm 2025.

Số liệu cho thấy doanh thu thuần nửa đầu năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt 963 tỷ đồng (+21%). Kéo theo đó là lợi nhuận gộp tăng gần 20%, lợi nhuận sau thuế tăng 12% lên 14,7 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, VTC có tổng tài sản 1.114 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm.

Kết quả kinh doanh VTC 6 tháng 2025

VTC là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động chính trong lĩnh vực truyền hình - truyền thông, giải trí trực tuyến, viễn thông và công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo số, thanh toán và thương mại điện tử... VTC cho biết, Tổng công ty hiện có 3 đơn vị phụ thuộc, gồm:

- Cơ quan Tổng công ty truyền thông đa phương tiện, đây là đơn vị kinh doanh và cung cấp các dịch vụ: Giáo dục và đào tạo số, viễn thông và công nghệ thông tin, thanh toán và thương mại điện tử và các lĩnh vực khác.

- Công ty VTC Công nghệ và nội dung số: Kinh doanh lĩnh vực nội dung số, giải trí trực tuyến, dịch vụ quảng cáo, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác.

- Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số: Kinh doanh và cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực: truyền hình trả tiền, truyền dẫn phát sóng, bán buôn thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thông và các lĩnh vực khác.

Năm 2015, VTC đã chuyển giao Đài truyền hình kỹ thuật số VTC (Đài VTC) về Đài tiếng nói Việt Nam. Đến ngày 16/12/2019, Tổng công ty VTC, Đài VOV, đài VTC đã ký biên bản điều chỉnh, bổ sung bàn giao tài sản, tài chính từ Tổng công ty cho Đài VTC. Trong biên bản bàn giao ghi rõ các khoản Đài VTC phải trả Tổng công ty là 299,186 tỷ đồng.

Tổng công ty cho biết, tính đến ngày 30/6/2025, Đài VTC còn nợ Tổng công ty VTC 196,717 tỷ đồng, giảm so với công nợ khi chia tách do bù trừ công nợ phải trả tiền thuê văn phòng, tiền điện nước.

Đầu năm nay, Đài VTC đã chính thức dừng phát sóng và chuyển giao nhiệm vụ, chức năng về Đài truyền hình Việt Nam (Đài VTV). Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có phương án về việc chuyển giao tài sản - tài chính, nguồn vốn của Đài VOV/Đài VTC cũng như phương án trả nợ Tổng công ty VTC.

Tổng công ty VTC cho biết thêm, Đài VOV/Đài VTC trước đó là chủ thể sử dụng đất và là đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế với điểm đất tại 23 Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội kể từ thời điểm bản giao (ngày 01/01/2018). Tuy nhiên, Đài VOV/Đài VTC chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến điểm đất nêu trên từ ngày 01/01/2018 đến nay. Do đó, đầu năm 2025, chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định cưỡng chế thuế đối với Tổng công ty với số tiền là 22,288 tỷ đồng. Thực hiện quyết định này, đến ngày 30/06/2025, Tổng công ty đã thực hiện nộp tiền thuê đất với số tiền 10,655 tỷ đồng.

"Các vấn đề nêu trên ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty", báo cáo tài chính của VTC cho biết.