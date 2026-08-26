Tổng Giám đốc ACB nhận lương hơn 1 tỷ đồng/tháng, Chủ tịch Trần Hùng Huy có thù lao bao nhiêu?

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ năm 2026 đã được kiểm toán. Trong đó, các khoản thù lao, lương và phúc lợi dành cho đội ngũ lãnh đạo cũng được công bố khá chi tiết.

Theo báo cáo, tổng thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT) ACB trong 6 tháng đầu năm 2026 là 19,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 13,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ông Trần Hùng Huy – Chủ tịch HĐQT ACB – nhận gần 4,5 tỷ đồng, tăng gần 300 triệu đồng so với mức 4,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Tính bình quân, khoản thù lao này tương đương gần 747 triệu đồng/tháng.

Ông Trần Hùng Huy cũng là người nhận mức thù lao cao nhất trong HĐQT ACB. Đứng thứ hai là ông Nguyễn Thành Long – Phó Chủ tịch HĐQT, với xấp xỉ 2 tỷ đồng, tăng so với mức gần 1,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Các thành viên HĐQT còn lại nhận từ gần 700 triệu đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, ông Hiệp Văn Võ nhận hơn 1,6 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Hòa nhận gần 1,4 tỷ đồng; ông Đàm Văn Tuấn và ông Đỗ Minh Toàn cùng nhận gần 1,2 tỷ đồng.

Bà Đặng Thu Thủy nhận hơn 1,1 tỷ đồng, ông Trịnh Bảo Quốc – thành viên độc lập – nhận hơn 1,1 tỷ đồng, trong khi bà Đinh Thị Hoa nhận gần 700 triệu đồng.

Ở nhóm Ban Kiểm soát, tổng thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác trong nửa đầu năm là hơn 5,2 tỷ đồng, giảm so với hơn 6,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, Ban Tổng Giám đốc ACB nhận tổng cộng gần 62,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, thấp hơn nhẹ so với hơn 63,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Riêng tiền lương của Tổng Giám đốc Từ Tiến Phát được báo cáo ở mức gần 6,5 tỷ đồng, tăng từ gần 5,9 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Tính bình quân, Tổng Giám đốc có mức lương hơn 1 tỷ đồng/tháng trong nửa đầu năm 2026.

ACB có 12.379 nhân viên, chi bình quân gần 43 triệu đồng/người/tháng

Tại ngày 30/6/2026, ACB có 12.379 nhân viên, giảm 76 người so với con số 12.455 nhân viên tại cuối năm 2025.

Dù quy mô nhân sự giảm nhẹ, tổng chi phí dành cho nhân viên trong 6 tháng đầu năm lại tăng.

Cụ thể, ACB ghi nhận hơn 3.185 tỷ đồng chi phí nhân viên, tăng hơn 131 tỷ đồng, tương đương hơn 4% so với mức hơn 3.054 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngân hàng chi gần 1.099 tỷ đồng tiền lương và phụ cấp, tăng so với mức hơn 1.060 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Các khoản chi đóng góp theo lương là hơn 246 tỷ đồng, so với gần 239 tỷ đồng cùng kỳ. Chi trợ cấp ở mức gần 4,5 tỷ đồng, trong khi khoản chi khác cho nhân viên lên tới hơn 1.835 tỷ đồng, tăng so với gần 1.747 tỷ đồng cùng kỳ.

Nếu lấy số lượng nhân viên tại thời điểm cuối kỳ để tham chiếu, khoản chi hơn 3.185 tỷ đồng tương đương khoảng 257 triệu đồng/người trong 6 tháng, hay gần 43 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, đây là mức tính bình quân trên tổng chi phí nhân viên, không phải mức lương thực nhận, bởi khoản mục này bao gồm nhiều khoản chi khác ngoài tiền lương.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng chi phí hoạt động của ACB là hơn 5.246 tỷ đồng, tăng so với hơn 5.164 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Như vậy, riêng chi phí nhân viên đã chiếm xấp xỉ 61% tổng chi phí hoạt động của ngân hàng.