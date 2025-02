Tổng giám đốc công ty sản xuất bao cao su duy nhất trên sàn xin nghỉ việc sau 4 tháng do không chịu được áp lực

Ngày 13/02/2025, Công ty cổ phần Merufa (mã chứng khoán: MRF) đã nhận được đơn xin từ chức Tổng giám đốc và thôi việc tại Công ty của ông Nguyễn Kinh Thành (SN 1970). Đơn này sẽ trình lên HĐQT trong kỳ họp gần nhất.

Cụ thể, ông Nguyễn Kinh Thành vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Merufa từ ngày 04/10/2024. Ông Thành cho biết, thời gian thử thách là 9 tháng, thuộc nhiệm kỳ V (2022-2026).

Ông Thành chia sẻ, trong quá trình tiếp quản công việc, do công việc còn mới và nhiều áp lực, ông cố gắng tiếp thu, triển khai và kiểm soát mọi hoạt động của Công ty, cùng Ban điều hành giải quyết những tồn đọng hàng hóa, chất lượng, sản xuất kinh doanh,... với mục tiêu đưa Merufa đúng với kỳ vọng mà Hội đồng Quản trị giao.

Tuy nhiên, khi kiểm tra lại năng lực sau 4 tháng tiếp nhận công việc trong vai trò và nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc, ông cảm thấy rằng bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ với áp lực công việc như hiện nay cũng như sự kỳ vọng của Chủ Tịch Hội đồng quản trị nói riêng và Hội đồng Quản trị nói chung đã giao.

Vì vậy, ông đã xin thôi chức Tổng Giám Đốc và thôi việc tại Merufa.

CTCP Merufa tiền thân là xí nghiệp cao su Y tế, được Bộ Y tế thành lập từ năm 1987 với nhiệm vụ là sản xuất bao cao su tránh thai và các sản phẩm cao su y tế khác cung cấp cho nền kinh tế quốc dân. Đến tháng 12/2002, xí nghiệp Cao su Y tế chuyển thành CTCP Merufa.

Merufa là doanh nghiệp sản xuất bao cao su duy nhất có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán, bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sản xuất găng tay y tế, nút chai, ống y tế, gel bôi trơn, gel siêu âm...

Về kết quả kinh doanh, Doanh thu thuần năm 2023 của Merufa đạt 139 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hơn 5,4 tỷ đồng, giảm 57% so với năm 2022. Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2023 giảm 19% so với đầu năm, xuống còn 115 tỷ đồng.

Công ty chưa công bố BCTC năm 2024.